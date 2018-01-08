Tất tần tật các cách bảo quản thực phẩm không lo ôi thiu, chị em tha hồ mà trữ trước Tết

Tuy nhiên, nếu đã mua nhiều thực phẩm thì bạn phải biết cách bảo quản để chúng không bị hỏng và tươi lâu, món ăn nhờ vậy sẽ hấp dẫn hơn.

Cuối năm, chúng ta thường mua thức ăn nhiều hơn để dùng dần cho những ngày Tết. Đây là việc làm cần thiết vì chợ những ngày đầu năm chưa mở bán nhiều thực phẩm và nếu có cũng khá đắt đỏ. Chính vì vậy, chị em thường mua nhiều thịt, cá, rau quả xanh để dự trữ trong tủ lạnh.

Trước khi để vào ngăn đông, bạn nên rửa thịt thật sạch, sau đó cho vào hộp nhựa kín. Bạn có thể chia thịt thành từng phần nhỏ cho mỗi bữa ăn rồi mới đông lạnh, để khi sử dụng bạn không cần phải rã đông toàn bộ.

Tất cả những loại thịt như thịt gà, thịt vịt, thịt lợn… nên được bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh để luôn đảm bảo độ tươi ngon, hạn chế mất chất. Đối với loại thực phẩm này, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 7 ngày.

Nên bảo quản các loại thịt trong ngăn đông - Ảnh: Internet

Hải sản

Các loại hải sản nên được bảo quản ở ngăn đông tủ lạnh. Tuy nhiên, để thực phẩm tươi lâu, bạn cần làm sạch hải sản trước khi bảo quản. Đối với các loại cá, bí quyết để khử mùi tanh là dùng nước giấm pha loãng tưới đều lên mình cá. Sau đó, bạn bọc hải sản trong nhiều lớp bao đựng thực phẩm hoặc hộp nhựa rồi cho vào tủ lạnh. Cách làm này sẽ hạn chế được tình trạng mùi tanh của cá ám sang những thực phẩm khác.

Rau củ quả

Đối với rau củ quả, bạn có thể bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

- Để bảo quản trái cây, bạn nên nhặt sạch cuống, bỏ đi những quả hỏng, thối. Sau đó rửa sạch, để thật ráo nước rồi cho vào từng túi theo từng loại, không trộn lẫn nhiều loại trái cây với nhau. Nên chọn bảo quản trái cây ở ngăn dưới cùng của ngăn mát để chúng tươi lâu.

Rau củ quả nên bảo quản trong ngăn mát - Ảnh: Internet

- Riêng với rau củ, bạn không nên rửa trước khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh vì độ ẩm có thể khiến chúng nhanh hỏng hơn. Đặc biệt với củ cải và cà rốt, bạn nên cắt bớt ngọn rồi mới cho vào tủ lạnh.

Một số lưu ý khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

- Thực phẩm đã rã đông không nên tiếp tục bảo quản trong tủ lạnh vì có thể gây nhiễm độc. Vì vậy, bạn nên chia thực phẩm thành nhiều phần nhỏ để có thể dùng hết khi lấy khỏi ngăn đông.

- Khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, bạn nên dán nhãn để biết thực phẩm nào đã hết hạn dùng.

Chúc bạn thành công với những cách bảo quản thực phẩm này nhé!