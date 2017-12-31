Chính vì thế, việc dọn rửa thường xuyên bồn rửa sẽ làm hạn chế việc nảy sinh các mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Bên cạnh việc rửa bát đĩa sạch tinh tươm, bạn đừng bao giờ quên vệ sinh bồn rửa. Đây là nơi thường xuyên được sử dụng nhất trong nhà bếp. Từ công đoạn sơ chế thức ăn, nấu nướng đến lau chùi, dọn dẹp. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, rác thải, vụn thức ăn thừa sẽ dần tích tụ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại sinh sôi.

Sau khi rửa chén đĩa, bạn nhất thiết phải lấy ống lọc trong bồn rửa và đổ sạch rác.

Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn vệ sinh bồn rửa đúng cách.

Có thể sử dụng một chiếc bàn chải nhỏ để chà sạch những vụn thức ăn hay mảng bám nhỏ li ti trong ống lọc và xung quanh bồn rửa.

Lấy ống lọc trong bồn rửa và thu dọn sạch sẽ rác thải tồn đọng - Ảnh: Internet

Bước 2. Cọ rửa bồn và thành bồn rửa

Bồn rửa làm từ bất kỳ chất liệu nào cũng phải thường xuyên dọn rửa mới đảm bảo vệ sinh và giữ được độ sáng như mới. Nếu chỉ cọ rửa bằng nước sạch và xà phòng sẽ không đủ làm sạch khu vực này. Bạn cần sử dụng thêm miếng bọt biển hoặc miếng rửa bát làm từ sợi ráp.

Thông thường, các gia đình hay sử dụng bồn rửa có chất liệu inox. Để làm sạch bồn rửa loại này, bạn nên sử dụng nước rửa chén, xà phòng hay chất tẩy rửa chuyên dụng kết hợp với miếng bọt biển để đánh sạch các vùng bám bẩn.

Nên sử dụng miếng bọt biển hoặc miểng rửa bát làm từ sợ sáp để lau chùi bồn rửa - Ảnh: Internet

Tương tự như ống lọc, đối với những khu vực khó chùi rửa trong bồn, bạn nên sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng để cọ kỹ các mảng bám. Bạn cũng đừng quên lau chùi thật sạch vòi nước, tay cầm và những khu vực lân cận.

Để xử lý những vết ố vàng khó làm sạch, bạn chỉ cần sử dụng giấy vệ sinh hoặc một chiếc khăn mỏng nhúng vào dung dịch giấm ăn rồi đặt ở khu vực cần làm sạch từ 1 – 2 giờ đồng hồ. Giấm ăn sẽ đánh bay những loại vết bẩn cứng đầu này.

Hỗn hợp rượu trắng và chanh tươi có tác dụng đánh bay vết gỉ sét nhanh chóng - Ảnh: Internet

Đối với những vết gỉ sét lâu ngày ở bồn rửa, bạn hãy hòa hỗn hợp rượu trắng và chanh tươi rồi đổ vào khu vực cần làm sạch. Chỉ trong vài giờ, vết gỉ sét sẽ hoàn toàn biến mất.

Bước 3. Khử trùng và thông cống bồn rửa

Công đoạn sau khi vệ sinh sạch sẽ bồn rửa là thông tắc cống, hạn chế tình trạng tắc nghẽn. Bạn hãy rắc một lượng vừa phải bột baking soda (muối nở) vào bồn rửa, đặc biệt là cống thoát nước. Mười phút sau khi đổ, bạn cho nước sôi vào những nơi này, cống sẽ thông thoáng và không còn mùi hôi. Đồng thời, toàn bộ bồn rửa sẽ sáng bóng như mới.

Bột baking soda giúp công đoạn thông cống bồn rửa trở nên nhanh chóng hơn - Ảnh: Internet

Để bồn rửa luôn sạch bong sáng bóng, bạn cần lưu ý:

Dọn dẹp sạch sẽ bồn rửa sau mỗi lần rửa chén đĩa. Thực hiện vệ sinh theo các bước trên từ 2 -3 lần/tuần.

Những gia đình sử dụng bồn rửa có chất liệu bằng sứ nên ngâm giẻ lau vào thuốc tẩy rồi phủ lên bồn rửa trong 30 phút, sau đó rửa sạch với nước. Bạn cũng có thể dùng hỗn hợp xà phòng, giấm ăn hoặc bột baking soda với nước lau chùi để không làm mất màu bồn rửa.

Không nên để trái cây, giấm và các thực phẩm có tính axit lên bề mặt bồn rửa để hạn chế bị gỉ sét, ố vàng.

Chỉ mất 10 phút thực hiện theo hướng dẫn trên, bồn rửa nhà bạn sẽ luôn sạch sẽ, sáng bóng. Vi khuẩn gây bệnh sẽ không có chỗ ẩn náu trong nhà.