Những cách bày hoa quả sinh nhật đẹp không chê vào đâu được

Mẹo vặt trong bếp 21/11/2017 08:12

Tổng hợp những cách bày hoa quả sinh nhật đẹp chị em có thể tự làm cùng với bé vào ngày sinh nhật. Hãy thử xem nhé.

Muốn bày hoa quả sinh nhật đẹp cũng cần biết cách. Nhưng không hề khó. Chỉ cần khéo léo một chút là chị em có thể nhanh chóng có được một đĩa hoa quả được trưng bày bắt mắt mà chẳng hề tốn sức và tốn thời gian tí nào. Hãy cùng tìm hiểu xem nhé.

Hiện nay có rất nhiều cách bày đĩa hoa quả sinh nhật, dễ đến mức mà chị em có thể cùng làm với các bé. Đơn giản nhất là bày đĩa chỉ với một loại quả, chẳng hạn như dưa hấu, dưa lê, cam, dứa… Tuy nhiên, việc đa dạng các loại trái cây và/hoặc thêm một số loại hoa trang trí sẽ khiến đĩa hoa quả trở nên tươi mới, đầy màu sắc và trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Chẳng hạn như cách bày đĩa hoa quả cho sinh nhật bé này:

Cách<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-bay-hoa-qua-sinh-nhat.topic'> bày hoa quả sinh nhật</a>
Cách bày hoa quả sinh nhật. Nguồn: Internet.

Đối với những người không thích kỳ công lựa chọn hay cắt gọt hoa quả thì sử dụng các cách bày hoa quả lên đĩa dưới đây rất phù hợp. Lúc này, chị em chỉ cần dùng một hoặc hai loại quả, chẳng hạn như cam, cherry. Sau đó, cắt cam thành múi rồi đặt hai quả cherry lên múi cam, dùng phần vỏ cam khác cắt tỉa để tạo thành hình càng cua rồi đặt ở hai đầu một múi cam. Như vậy, là chị em đã có ngay những chú cua ngộ nghĩnh. Cách bày đĩa hoa quả sinh nhật đẹp này sẽ là món quà tặng đặc biệt mà bạn dành cho bé nhân dịp sinh nhật sắp tới đấy.

Cách bày hoa quả sinh nhật
Cách bày hoa quả sinh nhật đẹp cho bé. Nguồn: Internet.

Một cách bày hoa quả đơn giản đó là thay vì dùng đĩa, chị em có thể dùng những chiếc cốc xinh xắn như hình dưới đây. Như chị em thấy đấy, ly hoa quả trông rất đơn giản nhưng chỉ nhìn thôi cũng muốn thưởng thức ngay rồi. Để chuẩn bị hoa quả sinh nhật theo kiểu này, chị em hãy gọt vỏ táo, lê hoặc bất cứ một loại quả nào thích, cắt thành miếng vừa phải rồi cho vào cốc. Không cần theo một thứ tự nào cả nhưng chị em có thể biến tấu theo kiểu sử dụng hoa quả nhiều màu và dùng 3 đến 4 loại quả tùy theo kích thước cốc. Tránh dùng loại quả đã chín quá mềm để làm cho cốc hoa quả sinh nhật vẫn giữ nguyên được vẻ tự nhiên của nó mà không bị nát.

Cách bày hoa quả sinh nhật
Ly hoa quả sinh nhật thơm ngon. Nguồn: Internet.

Một cách thú vị khác đó là dùng bát thay vì dùng ly hoặc đĩa để bày hoa quả sinh nhật. Ở cách này, nếu bé thích ăn sữa chua, chị em có thể cắt hoa quả thành miếng vừa phải, cho vào bát rồi thêm vào mỗi bát một ít sữa chua trắng hoặc nha đam hoặc một loại tùy thích để lên trên. Chú ý đừng trộn trước để đảm bảo ưa nhìn nhé.

Cách bày hoa quả sinh nhật
Hoa quả sinh nhật. Nguồn: Internet.

Đĩa hoa quả sinh nhật dưới đây được tạo thành từ rất nhiều loại hoa quả: nho, kiwi, cherry, dâu tây… nhưng cách thực hiện chẳng hề phức tạp tẹo nào. Chị em có thể cùng bé gọt hoa quả, cắt thành miếng vừa phải, cân đối sao cho không miếng nào quá to hoặc quá bé. Nếu chọn dùng dâu tây, cherry hay nho thì nên lựa những quả kích thước gần bằng nhau để đĩa hoa quả trông hài hòa. Sau đó, chị em chỉ cần xếp từng vòng hoa quả từ ngoài vào trong hoặc ngược lại lên đĩa. Có thể mỗi vòng một loại quả hoặc xen kẽ cũng được, tùy theo sự sáng tạo của mỗi người.

cách bày đĩa hoa quả sinh nhật
Cách bày đĩa hoa quả sinh nhật. Nguồn: Internet.

Trên đây là những cách bày hoa quả sinh nhật đơn giản để chị em tham khảo. Thực tế có vô vàn cách khác nhau và với mỗi cách, chị em lại có thể thay đổi nguyên liệu để tạo nên sự tươi mới cho đĩa hoa quả. Tuy nhiên, một lời khuyên nhỏ đó là ban đầu, chị em hãy lựa chọn các loại quả một cách cẩn thận, có màu chín tự nhiên và tròn trịa để khi bày lên, đĩa trái cây trông ngon mắt nhất nhé. Chúc chị em thành công.

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