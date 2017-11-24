Muốn trình bày hoa quả đẹp mắt, đừng bỏ qua 4 cách độc đáo này

Mẹo vặt trong bếp 24/11/2017 09:40

Trong đó, cách bày hoa quả cho đẹp hình cây thông Noel sẽ khiến chị em phải kinh ngạc vì đơn giản quá mà giờ mới biết cách làm đấy.

Trình bày hoa quả đẹp mắt cũng là một nghệ thuật và có rất nhiều cách giúp chị em chinh phục môn nghệ thuật này. Một đĩa hoa đẹp không chỉ khiến người xem cảm thấy muốn thưởng thức hơn mà nó còn là công sức, tâm huyết và phản ánh tính cách của người làm ra nó.

Có những cách trình bày hoa quả đẹp khá đơn giản nhưng vẫn gây được nhiều ấn tượng. Lại có những cách bày hoa quả đẹp phức tạp hơn và hiệu ứng chúng để lại cho người xem thì kéo dài rất lâu sau đó. Nhìn một đĩa trái cây được bài trí công phu, chúng ta như nhìn thấy được cả tâm hồn của người sáng tạo: tinh tế, nhiệt huyết, đầy sức sống và tràn trề niềm say mê đối với nghệ thuật.

Trong phạm vi bài viết này, hãy cùng tìm hiểu một số cách bày hoa quả cho đẹp nhé. Chắc chắn, chị em cũng sẽ muốn lao ngay vào bếp ngay để thử làm đấy.

4 cách trình bày hoa quả đẹp mắt

1. Cách trình bày hoa quả đẹp: bình hoa sáng tạo

Cách trình bày hoa quả đẹp: bình hoa sáng tạo
Cách trình bày hoa quả đẹp: bình hoa sáng tạo. Nguồn: Internet.

Cách bày hoa quả cho đẹp này kết hợp hình ảnh của những bông hoa tươi thắm và trái cây. Để làm được,đầu tiên, chị em hãy gọt vỏ rồi cắt trái cây thành hình những bông hoa (tùy thích). Sau đó, cắm vào các que (dùng để xiên thịt) rồi để vào những chiếc cốc như trong hình là được.

Để “bình hoa” trái cây thêm phần hấp dẫn, chị em có thể dùng hoa quả có nhiều màu sắc khác nhau, chẳng hạn như màu vàng của cam, màu đỏ của cherry hay dưa hấu, màu xanh của kiwi…Tùy vào mục đích và ý định để lựa chọn trái cây phù hợp.

2. Cách trình bày hoa quả đẹp mắt, đơn giản

Cách trình bày hoa quả đẹp mắt, đơn giản
Cách trình bày hoa quả đẹp mắt, đơn giản. Nguồn: Internet.

Đối với cách bày hoa quả cho đẹp này, nguyên liệu chủ đạo là dưa vàng. Dưa vàng là một loại dưa chứa rất nhiều dinh dưỡng cần thiết như vitamin (B, C…) và các loại khoáng chất (sắt, canxi, natri, magie, kali…) giúp bồi bổ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là rất tốt với người bị thiếu máu hay người mới ốm dậy.  

Đầu tiên, chị em cắt dưa vàng làm đôi, với mỗi phần bỏ hạt bên trong rồi cắt tỉa như trong hình. Sau đó, cho thêm một ít hoa quả khác vào phần lõi của hai nửa quả dưa, chẳng hạn như cherry, nho hoặc vải/nhãn đã bóc vỏ.

Lưu ý: Để trình bày hoa quả theo cách này đẹp nhất, chị em nên lựa chọn những quả dưa vàng có vỏ dày, khô và nổi lên thành những vết gồ; đồng thời, vỏ có màu vàng đều chứ không xanh. Theo kinh nghiệm của nhiều người, những quả dưa vàng ngon thường có hình tròn hoặc hình oval, bề mặt quả dưa căng và vàng đều chứ không có những chỗ bị móp hay những đốm màu không chuẩn.

3. Cách trình bày hoa quả đẹp cực ấn tượng

Cách trình bày hoa quả đẹp cực ấn tượng
Cách trình bày hoa quả đẹp cực ấn tượng. Nguồn: Internet.

Phải nói rằng cách bày hoa quả này chứng tỏ người làm ra nó vô cùng khéo tay và tinh tế khi có thể dùng hoa quả để tỉa hoa. Táo xanh và táo đỏ để làm bình đựng… Nhìn những “chậu hoa” nhỏ nhắn như thế này, chẳng ai nỡ lòng nào “ăn” chúng cả, đơn giản là chỉ muốn ngắm mãi thôi.

Với cách bày hoa quả cho đẹp này, chị em cần một chút khéo léo, nên chọn loại quả cứng như táo, lê… để dễ dàng tạo hình. Bên cạnh đó, sử dụng những trái cây nhiều màu sắc để đặt lên trên nhằm tăng thêm độ độc đáo cho sản phẩm.

4. Cách bày hoa quả cho đẹp: Cây thông Noel

Cách bày hoa quả cho đẹp: Cây thông Noel
Cách bày hoa quả cho đẹp: Cây thông Noel. Nguồn: Internet.

Giáng sinh đang tới gần và tập bày hoa quả đẹp hình cây thông Noel là một cách hay để khiến cả nhà bất ngờ. Với 3 nguyên liệu: quả kiwi, cherry và một ít việt quất (có thể thay bằng nho) là trong tích tắc, “cây thông Giáng sinh” làm bằng trái cây đã có ngay trên đĩa. Chị em hãy bắt tay vào làm thử ngay hôm nay và chia sẻ cảm nhận nhé.

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