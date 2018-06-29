Mẹo chiên khoai tây vàng ươm, giòn ngon khó cưỡng

Mẹo vặt trong bếp 29/06/2018 14:19

Khoai tây chiên là món rất dễ ăn và được các thành viên trong gia đình yêu thích. Để món ăn này trở nên vàng ươm, thơm ngon, chị em học ngay mẹo nhỏ sau đây.

Làm thế nào để món khoai tây chiên ngon, giòn hơn là điều không phải ai cũng biết. Cùng khám phá một số mẹo nhỏ giúp chiên khoai vàng ươm, giòn ngon khó cưỡng.

Để hoàn thành được món ăn này, tất nhiên bạn không thể thiếu được các loại nguyên liệu quen thuộc sau.

- Khoai tây: 6 củ

- Dầu ăn: 1 lít

- Muối

- Bơ

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Một số nguyên liệu không thể thiếu khi làm món khoai tây chiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách chiên khoai tây vàng ươm, giòn tan bên ngoài mà lại dẻo thơm bên trong vô cùng đơn giản. Cùng thực hiện theo những cách sau:

Sau khi khoai tây đã được sơ chế sạch sẽ hết vết bụi bẩn, đất bám, bạn mới tiến hành gọt vỏ. Nếu trong quá trình lột vỏ mà vẫn còn bám bẩn thì bạn nên ngâm với nước muối, rửa lại một lần nữa.

Sơ chế xong bạn thái miếng khoai tây thành những thanh dài vừa ăn, đồng thời khi chiên sẽ dễ chín và nhanh giòn hơn.

Thái xong bạn cần cho khoai vào nước lạnh để rửa hết tinh bột, nhựa tiết ra. Để ráo khoai tây đã được thái lên khăn thấm khô cho hết nước để khi chiên sẽ giòn hơn rất nhiều.

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Nên rửa sạch tinh bột của khoai, để ráo trước khi chiên để món ăn giòn hơn - Ảnh: Internet

Trong lúc sơ chế khoai, bạn đun sôi nước. Sau đó, thả khoai tây vào nồi, thêm một chút muối đun từ 3 phút đến 5 phút. Bạn không nên ninh khoai quá nhừ mà chỉ cần để chúng mềm tới là vớt ra.

Mẹo nhỏ bạn cần nhớ đó là sau khi luộc sơ khoai, cho chúng lên một cái khay bỏ vào tủ lạnh 30 phút. 

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Trước khi chiên khoai tây, bạn nên luộc sơ qua - Ảnh: Internet

Sau thời gian chờ khoai cứng hơn trong tủ lạnh, bạn cho lượng dầu vào chảo đun nóng ở nhiệt độ 180 độ C. Đợi cho dầu nóng mới thả khoai tây vào chiên.

Bạn chỉ cần cho khoai tây vào chiên trong dầu ngập từ 4 phút đến 5 phút tới khi chuyển màu vàng thì vớt ra. Bạn chỉ cần vớt khoai tây lên khăn thấm dầu, rắc lên một chút muối hoặc phô mai bột là có thể thưởng thức.

*Lưu ý:

- Trong quá trình chiên, muốn món ăn này được giòn và vàng đều thì lượng dầu phải ngập khoai, rán với lửa lớn.

- Một mẹo nhỏ bạn không nên bỏ qua là rán hai lần. Lần đầu bạn chỉ rán cho đến khi thấy mặt ngoài của khoai tây hơi se lại thì tắt bếp. Để khoảng 10 phút đến 15 phút, sau đó mới bật bếp với lửa to rán lại.

- Cần phải chần qua hoặc luộc qua khoai. Trước khi rán nên để khoai ráo. 

Chúc bạn thành công với món khoai tây chiên này.

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