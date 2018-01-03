Mẹo chiên khoai tây ngon, giòn rụm như nhà hàng chị em không thể bỏ qua

Mẹo vặt trong bếp 03/01/2018 20:16

Chỉ với vài mẹo nhỏ dưới đây, khoai tây chiên sẽ trở nên ngon, giòn rụm như ngoài hàng. Chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để chiêu đãi cả nhà dịp cuối tuần.

Chiên khoai tây không khó nhưng để khoai không bị ỉu, thơm ngon và giữ được độ giòn lâu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là những mẹo chiên khoai tây giòn rụm cực đơn giản, chị em có thể áp dụng ngay.

Mẹo chiên khoai tây giòn ngon cực đơn giản

Chiên khoai hai lần

Lần đầu, chỉ chiên khoai cho đến khi mặt ngoài hơi vàng và khô lại rồi vớt ra. Sau khi khoai nguội, bạn bật bếp lửa nhỏ chiên lại thêm một lần nữa, đợi đến khi khoai chín vàng đều thì thêm vào chút tỏi và bơ để tạo độ giòn và thơm cho món ăn.

Mẹo chiên khoai tây ngon, giòn rụm như nhà hàng chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Để khoai tây giòn lâu, bạn nên chiên hai lần - Ảnh: Internet

Chần hoặc luộc sơ với nước muối

Trước khi chiên, bạn cho phần khoai đã cắt vào nồi nước pha một chút muối, đun cho đến khi nước sôi thì đổ khoai ra tô nước lạnh, ngâm trong khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo. Sau đó, cho vào chảo chiên cùng một chút bơ đến khi khoai vàng đều thì vớt ra.

Dùng bột gạo

Khoai tây sau khi ngâm muối đem nhúng vào nước bột gạo pha loãng rồi mới chiên. Bạn cũng có thể cho khoai vào tô rồi đổ vào một chút bột gạo, xóc đều trước khi chiên.

Ngâm với giấm

Trước khi chiên, bạn nên ngâm khoai tây trong nước pha giấm khoảng 20 – 30 phút, sau đó vớt ra để ráo. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thêm một chút giấm vì nếu cho quá nhiều có thể làm đổi vị món ăn.

Mẹo chiên khoai tây ngon, giòn rụm như nhà hàng chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2

Ngâm khoai trong nước có pha một chút giấm - Ảnh: Internet

Cách làm khoai tây chiên giòn ngon

Nguyên liệu:

- Khoai tây

- Dầu ăn

- Muối

- Bơ

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng thanh dài, độ dày vừa phải. Cắt khoai tây theo cách này sẽ giúp khoai khi chiên giòn đều và không bị sống bên trong.

Mẹo chiên khoai tây ngon, giòn rụm như nhà hàng chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3

Cắt khoai tây thành từng thanh dài để khoai chín đều - Ảnh: Internet

Mẹo nhỏ để khoai tây giòn lâu chính là ngâm khoai trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút trước khi chiên. Sau đó cho khoai vào nồi luộc sơ, chú ý không luộc chín.

Tiếp đến bạn đổ khoai ra rổ, đợi nguội rồi cho vào hộp nhựa để trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút. Đây là bí quyết để khoai giòn ngon như nhà hàng, bạn lưu ý nhé!

Sau khi lấy khoai ra khỏi ngăn đá, cho bơ vào chảo dầu đun nóng, để dầu già một chút rồi mới cho khoai vào chiên. Dùng đũa đảo nhẹ nhàng để tránh làm nát khoai, chiên trong khoảng 5 phút thì vỏ khoai sẽ chuyển màu vàng. Lúc này vớt khoai ra đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu.

Mẹo chiên khoai tây ngon, giòn rụm như nhà hàng chị em không thể bỏ qua - Ảnh 4

Chiên khoai tây với lửa nhỏ để giữ độ giòn lâu - Ảnh: Internet

Lưu ý, bạn nên chiên khoai với lửa nhỏ, đến khi sắp vớt ra thì mới bật lửa lớn để khoai tây giữ được độ giòn lâu hơn.

Chúc các bạn thành công với mẹo chiên khoai tây giòn rụm này nhé!

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