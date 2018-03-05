Mách chị em cách khử mùi hôi các loại thịt đảm bảo món ăn thơm nức mũi, cả nhà khen ngon

Các chị em nội trợ không cần quá lo lắng vì bạn hoàn toàn có thể khử được mùi hôi của từng loại thịt bằng những cách đơn giản sau đây.

Thịt heo, bò hay dê... đều là những thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho con người. Tuy nhiên, chúng lại có những mùi đặc trưng khá khó chịu, nếu không xử lý triệt để sẽ khiến hương vị món ăn giảm đáng kể.

Ngoài ra, khi làm món thịt luộc, các chị em nội trợ hãy cho vào nồi một củ hành đập dập sẽ giúp "đánh bay" mùi hôi nhanh chóng. Đồng thời bạn đừng quên vớt bọt thường xuyên trong khi luộc để giúp thịt sạch và đỡ hôi hơn.

Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Thông thường, thịt của những con heo khỏe mạnh sẽ rất thơm ngon. Tuy nhiên, nếu chẳng may mua nhầm phải miếng thịt heo có mùi hôi, bạn đừng vội bỏ đi mà hãy luộc sơ khoảng 3 phút rồi rửa lại với nước lạnh. Sau đó, các chị em cứ chế biến như bình thường, đảm bảo thịt heo sẽ không còn mùi hôi khó chịu nữa.

Khử mùi hôi thịt bò

Thịt bò là một thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng một số người không thích ăn bởi mùi hôi đặc trưng của chúng. Để khử mùi hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng, rượu trắng chính là vị cứu tinh của các chị em.

Rượu hoặc gừng là một trong những mẹo giúp khử mùi thịt bò rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy ngâm thịt bò trong rượu khoảng 15 phút rồi xả lại bằng nước sạch, đảm bảo mùi hôi sẽ biến mất đồng thời giúp món ăn thêm phần thơm ngon.

Ngoài ra, bạn chỉ cần nướng một củ gừng, cạo sạch lớp vỏ cháy, giã nhuyễn rồi chà lên thịt bò. Cuối cùng, rửa lại bằng nước lạnh là bạn đã "tống khứ" được mùi hôi khó chịu của thịt bò nhanh chóng.

Khử mùi hôi thịt vịt

Mùi hôi của thịt vịt là nỗi ám ảnh của không ít chị em nội trợ - Ảnh minh họa: Internet

Thịt vịt là một trong những thực phẩm có mùi hôi khó chịu nhất và cũng là nỗi ám ảnh của không ít người làm nội trợ. Để giải quyết vấn đề, trước khi nấu bạn hãy trộn muối, tiêu, gừng đập dập và một ít rượu trắng với nhau rồi dùng hỗn hợp này chà khắp con vịt, để yên khoảng 15 phút thì xả lại với nước sạch.

Khử mùi tanh của cá

Sau khi làm sạch, các chị em hãy dùng muối, tốt nhất là muối hạt chà xát lên cá rồi xả lại nhiều lần với nước. Nếu cá có mùi quá tanh, hãy ngâm chúng vào nước vo gạo hoặc nước muối khoảng 15 phút, rửa lại bằng nước sạch. Phương pháp này sẽ giúp cá sạch nhớt và "đánh bay" được mùi tanh vô cùng hiệu quả.

Khử mùi thịt dê

Để 'đánh bay' mùi hôi của thịt dê bạn chỉ cần dùng một ít giấm hoặc chanh - Ảnh minh họa: Internet

Thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, loại thịt này lại có mùi hôi vô cùng khó chịu, nếu không biết cách xử lý sẽ khiến món ăn của bạn mất ngon.

Để giải quyết vấn đề này, chị em nội trợ hãy trộn thịt dê với một ít giấm hay nước cốt của 2 trái chanh và dầu ăn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh trong 2 -3 giờ là có thể chế biến.

Biết những cách khử mùi hôi các loại thịt ở trên, chị em nội trợ sẽ làm ra được những món ăn thơm ngon chiêu đãi cả nhà.