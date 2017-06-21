Mách bạn cách phân biệt giá không ngâm thuốc 'siêu chuẩn'

Mẹo vặt trong bếp 21/06/2017 15:24

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng vẫn có thể phân biệt được giá đỗ sạch với giá đỗ có ngâm chất tăng trưởng.

Giá đỗ là loại thực phẩm được nhiều ưa chuộng do dễ ăn, tốt cho sức khỏe và giá thành lại rẻ. Song hiện nay có rất nhiều người bán giá đỗ tẩm hóa chất để sản phẩm bắt mắt và tăng trưởng nhanh hơn.

Tác hại của chất kích thích tăng trưởng ở giá đỗ

Sản xuất giá đỗ thông thường cần có nước và nhiệt độ thích hợp, sau đó phải chờ trong khoảng thời gian 2.5-3 ngày. Tuy nhiên nếu làm theo cách truyền thống như vậy, rễ giá dễ bị mọc dài, hình thức không đẹp, không bắt khách. Vì thế nhiều cơ sở sản xuất đã dùng các chất hóa học như 6-Benzylaminopurine, sodium dithionite, chất kích thích tăng trưởng... để rút ngắn thời gian sinh trưởng và sản lượng cũng tăng lên đáng kể.

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Giá ngâm hóa chất vô cùng có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng - Ảnh: Internet

Theo PGS-TS Phan Thị Sửu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật an toàn thực phẩm cho biết, những hóa chất dùng để tăng kích thích tăng trưởng giá đỗ cực kỳ có hại với sức khỏe con người. Các loại hóa chất độc hại này không được cơ thể đào thải ra ngoài và tích tụ lại trong các mô mỡ, gan và tủy sống... gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm như đãng trí, giảm sức đề kháng, thậm chí là ung thư.

Cách tốt nhất, là mỗi người mua hãy là nhà tiêu dùng thông thái để không mua nhầm hàng tẩm hóa chất độc hại. Quan sát những đặc điểm sau đây sẽ giúp các bạn phân biệt được đâu giá đỗ không và có ngâm chất kích thích để đảm bảo sức khỏe cho bạn và gia đình.

5 đặc điểm giúp phân biệt giá đỗ "sạch" cực chuẩn

- Kích thước: Loại giá đỗ sạch được phát triển tự nhiên và không tẩm hóa chất thường chỉ ngắn bằng một nửa loại giá được trong ngâm hóa chất.

- Hình dạng: Giá bị ngâm chất kích thích tăng trưởng trông béo, mập nhìn vô cùng hấp dẫn nhưng chúng lại giòn và dễ bị đứt đoạn. Trong khi đó, giá đỗ "sạch" thường ốm hơn, thân giá khó gãy hơn và nhìn không mấy thu hút.

- Lá: Giá không ngâm hóa chất có phần lá mở ra hoặc nhìn sẽ thấy mầm lá có màu vàng hoặc xanh. Trong khi giá đỗ bị ngâm thuốc chỉ có 2 hạt mầm đóng chặt vào nhau.

Mách bạn cách phân biệt giá không ngâm thuốc 'siêu chuẩn' - Ảnh 2
Chú ý quan sát sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt được đâu là giá có và không ngâm thuốc - Ảnh: Internet

- Rễ: Thông thường giá phát triển tự nhiên có rễ rất dài để hút chất dinh dưỡng, ngược lại, giá đỗ có tẩm chất kích thích lại không có rễ hoặc rễ rất ngắn.

- Màu sắc: Giá ngâm thuốc sẽ có màu trắng muốt nhìn rất bắt mắt, còn loại giá thông thường có màu trắng nhạt hoặc màu sữa.

Ngoài ra, giá đỗ rất dễ trồng nên các bà nội trợ có thể tự tay trồng chúng tại nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình.

Cách trồng giá đơn giản tại nhà

Chuẩn bị: 

- 1 chiếc khăn xô hoặc khăn lông sạch không dùng tới.

- Đậu xanh.

- Nước.

- 1 cái rổ 

- 1 chiếc đĩa

Thực hiện: 

- Đậu xanh ngâm với nước ấm khoảng từ 6-8 tiếng

- Gấp đôi khăn, đặt 1 phần vào đáy rổ.

- Sau đó  rải đều phần đậu xanh đã ngâm lên trên và dùng phần khăn còn lại đè lên trên.

- Tiếp tục tưới 1 ít nước lên trên tấm khăn.

- Cuối cùng dùng đĩa úp lên trên và đem vào khu vực không có ánh nắng.

Mách bạn cách phân biệt giá không ngâm thuốc 'siêu chuẩn' - Ảnh 3
Sau 2 đến 3 ngày là bạn đã có những cọng giá vừa ngon vừa tiết kiệm, lại đảm bảo an toàn - Ảnh: Internet

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