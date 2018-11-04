Không lo ăn phải thịt lợn bẩn nếu học được bí quyết chọn thịt và loại bỏ độc tố này

Mẹo vặt trong bếp 04/11/2018 15:31

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và chứa nhiều dưỡng chất nên rất được ưa dùng. Tuy nhiên, làm thế nào để lựa chọn được thịt lợn sạch và sơ chế sao cho đúng cách thì không phải ai cũng biết.

Thực phẩm bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh cho cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn cần biết cách phân biệt thịt lợn sạch và sơ chế đúng cách để loại bỏ hoàn toàn độc tố.

Nhiều người có thói quen chần thịt lợn qua nước sôi trước khi chế biến nhưng cách làm này không giúp thịt đào thải độc tố, ngược lại còn khiến bụi bẩn và hóa chất dễ “xâm nhập” vào thịt hơn.

Dưới đây là cách nhận biết thịt lợn bẩn và loại bỏ độc tố khỏi thực phẩm, giúp bạn yên tâm chế biến thành món ăn ngon và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Cách nhận biết thịt lợn “bẩn”

Đầu tiên, bạn cần quan sát thật kỹ và nếu nhận thấy thịt có những dấu hiệu dưới đây thì không nên mua:

- Thịt có mùi hôi nồng, lớp bì xuất hiện tình trạng tím bầm, kém đàn hồi hoặc có dịch chảy ra chứng tỏ đây là thịt lợn đã chết lâu và bị ôi.

- Đối với thịt lợn bị bơm nước, thịt sẽ có màu nhạt tái, thịt nhão, chỉ cần ấn mạnh ngón tay vào miếng thịt sẽ thấy nhiều nước ứa ra.

Không lo ăn phải thịt lợn bẩn nếu học được bí quyết chọn thịt và loại bỏ độc tố này - Ảnh 1
Bạn cần quan sát kỹ từng miếng thịt khi mua - Ảnh minh họa: Internet

- Tránh mua những miếng thịt cứng, không có độ dính, lớp mỡ mỏng vì rất có thể đây là thịt bị tiêm chất tạo nạc gây hại cho sức khỏe.

- Thịt heo bệnh có bề mặt xuất hiện những nốt bầm hoặc xuất huyết, thịt có màu vàng bất thường hoặc những đốm trắng lớn bằng hạt đậu…

Tốt nhất bạn nên chọn những miếng thịt bề ngoài khô ráo, có độ dính đàn hồi, khi ấn vào miếng thịt tạo thành vết lõm và khi nhấc tay ra, miếng thịt trở lại hình dáng bình thường.

Sơ chế thịt đúng cách

Nhiều người có thói quen chần thịt qua nước sôi để làm sạch thịt. Tuy nhiên, đây là cách làm sai lầm khiến cho chất bẩn và hóa chất dễ dàng ngấm vào thịt hơn. Bên cạnh đó, nước sôi còn làm các thớt thịt co lại, các chất độc không thể thoát ra ngoài.

Không lo ăn phải thịt lợn bẩn nếu học được bí quyết chọn thịt và loại bỏ độc tố này - Ảnh 2
Tránh chần thịt qua nước sôi khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo chất lượng cũng như mùi vị của món ăn, sau khi mua thịt về, bạn rửa sạch sau đó ngâm thịt vào nước muối loãng để loại bỏ các chất bẩn.

Ngoài ra, khi nấu cần đảm bảo thịt chín kĩ để không tạo cơ hội cho những ký sinh trùng có trong thịt đi vào cơ thể. Một số loại ký sinh trùng ở gan và đường mật sẽ xuyên qua thành ruột và gây bệnh.

Bạn hãy ghi nhớ những điều trên để đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình nhé!

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