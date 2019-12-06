Dùng nước lạnh để nấu cơm: Sai lầm khiến gạo trôi tuột chất bổ, nồi cơm chóng hỏng lại cực hao điện

Nếu đang phạm phải những sai lầm khi nấu cơm dưới đây bạn cần phải bỏ ngay, nếu không đừng trách vì sao tháng nào cũng hốt hoảng khi thấy hóa đơn tiền điện - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có nồi cơm ngon, dẻo thơm, dinh dưỡng lại giữ nồi lâu hỏng chị em tuyệt đối đừng phạm phải những sai lầm khi nấu cơm dưới đây:

Bởi lẽ, nước lạnh khiến quá trình gạo bị ngâm trong nước diễn ra lâu hơn, khiến hạt gạo bị trương, không còn dẻo thơm như ý.

Thông thường khi nấu cơm, chị em thường vo gạo rồi xả nước lạnh từ vòi vào nồi và cho vào nồi cơm điện nấu. Những tưởng đây là cách nấu cơm ngon, đúng cách nhưng các chuyên gia đã chỉ ra rằng, việc nấu cơm bằng nước lạnh sẽ khiến gạo mất chất.

Thay vào đấy, chị em nên nấu cơm bằng nước ấm để rút ngắn thời gian cơm chín lại giúp hạt gạo chín đều, lượng vitamin B1 được giữ lại nhiều hơn sơ với nấu bằng nước lạnh.

Không rửa tay trước khi vo gạo là sai lầm nhiều người mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Không rửa tay sạch sẽ trước khi vo gạo

Tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn trong một ngày. Thế nên, khi về nhà, trước khi vào bếp chị em cần rửa tay thật sạch để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo.

Cũng thế, trước khi vo gạo bạn cần rửa tay thật sạch kẻo tự rước bệnh vào người, gây hại cho sức khỏe của cả gia đình.

Việc không lau khô lõi nồi trước khi đặt vào nồi sẽ làm mâm nhiệt bị ướt, tăng nguy cơ chập điện - Ảnh minh họa: Internet

Không lau khô lõi nồi trước khi nấu

Nồi cơm điện gồm có phần lõi nồi và phần vỏ nồi có mâm nhiệt giúp gạo được nấu chín bằng nhiệt tỏa ra từ đây.

Việc không lau khô lõi trước khi đặt vào nồi sẽ làm mâm nhiệt bị ướt, tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ, đe dọa sự an toàn của chính bạn.

Chỉ cần nấu cơm trước giờ ăn khoảng 20 phút thì bạn sẽ có ngay nồi cơm ngon, ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Để cơm chín quá lâu mới ăn

Để tiết kiệm thời gian, đa phần chị em thường tranh thủ đặt nồi cơm trước rồi mới tiến hành chế biến những món ăn khác. Tuy nhiên, việc làm này lại dẫn đến việc cơm chín quá lâu bạn mới ăn, khiến hạt cơm khô, cứng và không thơm ngon được như mong muốn.

Trung bình bạn sẽ mất khoảng 15-20 phút để cơm chín. Thế nên, chỉ cần nấu cơm trước giờ ăn khoảng thời gian này thì sẽ có ngay nồi cơm ngon, ngọt.

Mẹo nấu cơm ngon:

- Chỉ nên vo gạo 2 lần, việc vo quá nhiều sẽ khiến gạo bị gãy, mất chất và không còn mùi thơm đặc trưng khiến cơm bị khô.

- Cho vào nồi cơm vài giọt giấm gạo hoặc vài thìa café dầu ăn sẽ giúp hạt cơm bóng bẩy, hấp dẫn hơn rất nhiều.

- Cần tìm hiểu lượng nước phù hợp với loại gạo mình đang sử dụng để cơm không bị khô, nhão.

Chúc bạn thành công với bí quyết nấu ăn này!