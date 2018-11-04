Dùng đậu phụ làm phân bón giúp cây lớn nhanh như thổi, chị em chỉ ước biết sớm hơn

Mẹo vặt trong bếp 04/11/2018 17:20

Thay vì sử dụng các loại phân bón hóa học có thể gây hại cho sức khỏe, bạn hãy tận dụng những thực phẩm có sẵn để làm phân bón hữu cơ giúp cây nhanh phát triển, vừa an toàn vừa thân thiện với môi trường.

Nhiều chị em có thói quen tận dụng ban công, thùng xốp để trồng các loại rau, cây kiểng giúp không gian sống trở nên tươi mát hơn, đồng thời có thực phẩm sạch sử dụng quanh năm.

Thế nhưng không phải ai cũng biết đến mẹo làm vườn cực đơn giản này, bạn có thể sử dụng những thực phẩm sẵn có để làm thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, giúp tăng năng suất lại cực kỳ an toàn, không gây hại cho sức khỏe.

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Bạn có thể tự làm phân bón hữu cơ tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách sử dụng đậu phụ và một số thực phẩm quen thuộc như vỏ chuối, vỏ trứng… bạn đã có thể dùng làm phân bón để chăm sóc mảnh vườn nhỏ của gia đình.

Cách làm phân bón bằng đậu phụ cho cây lớn nhanh như thổi

Làm phân bón cho hoa hồng

Trước khi trồng hoa hồng, bạn trộn đất với tỷ lệ: 1 đất, 1 trùn quế, 2 vốc trấu hoặc xơ dừa. Sau đó cứ khoảng 2 tuần một lần, bạn bóp nát 4-5 bìa đậu phụ rắc gốc rồi phủ đất lên trên.

Làm phân bón rau ăn thời vụ

Đối các loại rau thời vụ như rau xà lách, cải... bạn chỉ cần bóp nát đậu phụ rồi trộn trực tiếp với đất là có thể cung cấp dưỡng chất giúp cây nhanh phát triển.

Tuy nhiên, vì đậu phụ khi phân hủy thường có mùi nên trước thu hoạch khoảng 3-4 ngày không nên bón phân.

Dùng đậu phụ làm phân bón giúp cây lớn nhanh như thổi, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 2
Bạn chỉ cần bóp nát đậu hũ trộn với đất để cung cấp dưỡng chất cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh

Khi trồng cây cảnh, bạn xới đất xung quanh gốc cây rồi rải trực tiếp đậu phụ nát quanh rễ. Lưu ý, sau khi bón phân nên phủ thêm một lớp xơ dừa hoặc rơm rạ phía trên để giữ ẩm cho cây cũng như tránh ánh sáng mặt trời làm phân bón quanh gốc biến chất. Bạn cần thực hiện bón phân đều đặn 1-2 lần mỗi tháng.

Một số cách làm phân hữu cơ từ thực phẩm bỏ đi

Phân bón từ vỏ chuối

Vỏ chuối chứa hàm lượng lớn kali nên đừng vội vứt bỏ sau khi ăn mà hãy tận dụng làm phân bón cho cây. Bạn chỉ cần xay nhuyễn vỏ chuối cùng với muối hạt hoặc nước vo gạo là có thể sử dụng để bổ sung canxi cho cây.

Hỗn hợp này cho ra sản phẩm phân bón nhuyễn mịn, đặc sệt. Bạn đem chúng trộn với đất và để đất nghỉ khoảng một tuần rồi trồng cây.

Dùng đậu phụ làm phân bón giúp cây lớn nhanh như thổi, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Xay nhuyễn vỏ chuối cùng với muối hạt hoặc nước vo gạo là có thể sử dụng để bổ sung canxi cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Phân bón từ vỏ trứng

Vỏ trứng được tạo thành từ hơn 95% khoáng chất, trong đó có đến 37% cacbonat canxi cùng nhiều khoáng chất cần thiết giúp cây tăng trưởng mạnh mẽ. Để tận dụng nguyên liệu này, bạn có thể bóp vụn vỏ trứng hoặc xay nhỏ trước khi trộn vào đất để chúng phân hủy nhanh hơn.

Dùng đậu phụ làm phân bón giúp cây lớn nhanh như thổi, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 4
Vỏ trứng bóp nát trộn với đất - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với các cách làm phân bón hữu cơ giúp cây nhanh phát triển này nhé!

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