Cho những vật này vào tủ lạnh, mẹo giúp tiền điện hàng tháng giảm cả triệu đồng

Mẹo vặt trong bếp 04/07/2018 16:50

Chỉ cần áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây với tủ lạnh, chắc chắn tiền điện trong những tháng hè của gia đình bạn sẽ giảm mạnh.

Tủ lạnh là vật dụng hầu như nhà nào cũng có. Đây cũng là một trong những thiết bị tiêu tốn không ít điện mỗi tháng. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, tủ lạnh sẽ cần tiêu thụ nhiều điện năng hơn để duy trì nhiệt độ thích hợp.

Cho những vật này vào tủ lạnh, mẹo giúp tiền điện hàng tháng giảm cả triệu đồng - Ảnh 1
Tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá lo lắng, bởi chị em nội trợ hoàn toàn có thể tiết kiệm điện cho tủ lạnh nếu áp dụng ngay những mẹo đơn giản dưới đây.

Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm điện tủ lạnh hiệu quả

Giấy bạc

Theo hướng dẫn của đài truyền hình KBS (Hàn Quốc), cho giấy bạc vào tủ lạnh là cách giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ rất hiệu quả.

Cho những vật này vào tủ lạnh, mẹo giúp tiền điện hàng tháng giảm cả triệu đồng - Ảnh 2
Giấy bạc giúp giữ lạnh lâu hơn từ đó giúp tiết kiệm điện năng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần cắt những tờ giấy bạc có kích thước vừa với từng ngăn trong tủ lạnh. Sau đó cho giấy bạc vào và đặt thực phẩm lên như bình thường. Giấy bạc có khả năng giữ hơi lạnh lâu hơn từ đó làm giảm điện năng tiêu thụ.

Một tô nước

Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy cho một tô nước vào ngăn đá tủ lạnh. Lưu ý: Yếu tố thời gian rất quan trọng vì thế bạn cần tuân thủ đúng mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Sáng hôm sau, bạn chuyển tô nước đã đông đá xuống ngăn mát. Áp dụng cách làm này hàng ngày. Nếu biết nguyên lý hoạt động của tủ lạnh, bạn có thể hiểu vì sao cách này có thể tiết kiệm điện.

Cho những vật này vào tủ lạnh, mẹo giúp tiền điện hàng tháng giảm cả triệu đồng - Ảnh 3
Đặt một tô nước trong tủ lạnh là cách giảm lượng điện năng tiêu thụ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ban đêm, tủ lạnh ít được sử dụng, cho tô nước vào sẽ nhanh lạnh hơn ban ngày. Điều này cũng giúp việc làm lạnh bớt tiêu hao điện năng.

Ban ngày, tủ lạnh hoạt động nhiều gây tốn điện hơn. Vì thế, đặt tô nước đá vào ngăn mát sẽ làm nó rã đông từ từ và gián tiếp cung cấp khí mát. Nhờ đó, tủ lạnh không cần dùng nhiều điện năng để làm lạnh.

Hơn nữa, việc để tô nước xuống ngăn mát còn cung cấp hơi nước cho thực phẩm, khiến chúng không bị khô héo khi cho vào tủ quá lâu.

Ngoài ra, để tiết kiệm điện, chị em nội trợ cũng không nên chất quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh. Bởi vì khi tủ đầy, bạn phải mở cửa tủ lạnh trong thời gian dài để lục tìm thức ăn, từ đó lãng phí nhiều điện năng hơn.

Theo nghiên cứu, chỉ cần bạn mở tủ lạnh hơn 10 giây là phải cần 20 phút để phục hồi lại độ lạnh như cũ. Đây chính là nguyên nhân khiến tủ lạnh tốn điện nhiều hơn.

Cho những vật này vào tủ lạnh, mẹo giúp tiền điện hàng tháng giảm cả triệu đồng - Ảnh 4
Tủ lạnh chứa quá nhiều thực phẩm vừa làm tốn điện vừa không đảm bảo vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ cần làm theo 2 mẹo tiết kiệm điện tủ lạnh đơn giản này, chắc chắn mỗi tháng chị em sẽ bớt được một khoản chi phí không nhỏ.

Mẹo tiết kiệm điện sử dụng trong gia đình giúp giảm một nửa tiền điện mỗi tháng

Mẹo tiết kiệm điện sử dụng trong gia đình giúp giảm một nửa tiền điện mỗi tháng

Những hành động đơn giản này đảm bảo nhà bạn sẽ giảm được nửa tiền điện ngay lập tức ai cũng cần nắm rõ.

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