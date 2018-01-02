Chị em thi nhau học cách ướp thịt, cá thơm ngon như ngoài hàng, ai ăn cũng tấm tắc khen

Mẹo vặt trong bếp 02/01/2018 20:11

Những cách ướp thịt, cá thơm ngon cực đơn giản dưới đây sẽ giúp công việc nội trợ của chị em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bí quyết để làm nên một món ăn ngon chính là ở khâu ướp gia vị. Cách ướp thịt, cá cực đơn giản dưới đây sẽ giúp bữa cơm của gia đình bạn trở nên hấp dẫn hơn, chồng con chỉ có nức nở khen ngon.

Cách ướp thịt, cá ngon như ngoài hàng 

Lựa chọn vật dụng phù hợp

Nhiều người cho rằng, vật dụng làm bằng bất cứ chất liệu gì cũng đều có thể dùng để ướp thịt. Tuy nhiên, đây không hẳn là một quan niệm đúng đắn vì chất liệu của vật dụng sẽ quyết định đến sự an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như hương vị thơm ngon của thịt cá.

Muốn thịt cá ngon, bạn hãy dùng những vật dụng làm bằng nhựa, sứ, thủy tinh để ướp. Không nên sử dụng vật dụng bằng kim loại vì axit có trong nước ướp thịt có thể tác dụng với các chất trong kim loại làm ảnh hưởng tới mùi vị cũng như chất lượng của thực phẩm.

Chị em thi nhau học cách ướp thịt, cá thơm ngon như ngoài hàng, ai ăn cũng tấm tắc khen - Ảnh 1
Nên ướp thịt trong tô thủy tinh - Ảnh: Internet

Chú ý về thời gian ướp thịt

Tùy theo từng loại thịt mà bạn nên lựa chọn thời gian ướp gia vị sao cho phù hợp. Đối với thịt gà và thịt heo, sau khi thịt tẩm ướp có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 ngày, riêng với thịt bò thì để được đến 5 ngày.

Để ngăn cản sự tấn công và phát triển của các loại vi khuẩn, sau khi ướp, bạn nên bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên, bạn không nên ướp thịt trong thời gian quá dài vì các axit có trong nước thịt sẽ phá hủy cấu trúc protein, làm thịt mềm, nhão và mất đi độ ngon.

Tuyệt chiêu tẩm ướp cá kho

Tẩm ướp cá với nước màu cho thật ngấm rồi thêm vào các loại gia vị như giềng, sả để tạo mùi thơm hấp dẫn cho món ăn. Ướp trong khoảng 15 – 20 phút là được. Để cá thơm ngon, béo và có màu sắc đẹp mắt, bạn nên lót một lớp giềng thái miếng dưới đáy nồi rồi mới cho cá vào kho. Lưu ý khi kho, không nên đảo mạnh tay để tránh bị nát cá.

Chị em thi nhau học cách ướp thịt, cá thơm ngon như ngoài hàng, ai ăn cũng tấm tắc khen - Ảnh 2

Cách ướp cá kho ngon rất đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay - Ảnh: Internet

Tẩm ướp cá sốt chua ngọt

Đối với món ăn này, bên cạnh những gia vị thông thường như đường, muối, nước mắm… bạn nên ướp cá với một chút nước cốt chanh và gừng để vừa tạo mùi thơm vừa giúp cá giòn ngon, không dính vào chảo. Chiên sơ cá trước khi sốt để thịt săn lại, sau đó cho cà chua đã băm nhỏ vào chảo, đảo đều đến khi cà chua gần chín thì cho cá vào đun cùng, đợi thêm 15 phút cho nước sốt ngấm vào cá là được.

Tẩm ướp thịt nướng truyền thống

Thịt heo thái miếng vừa ăn rồi dùng búa dần để làm mềm. Sau đó cho thịt vào tô ướp cùng hạt nêm, đường, mật ong, nước mắm, dầu hào, dầu ăn mỗi loại một thìa cà phê. Đảo đều hỗn hợp rồi thêm vào một chút hành, tỏi băm nhỏ và 1/2 thìa cà phê tiêu xay. Tiếp tục trộn đều các nguyên liệu rồi ướp trong khoảng 2 tiếng để thịt ngấm đều gia vị.

Cách ướp thịt heo nướng theo kiểu truyền thống này rất thích hợp để ăn cùng cơm hoặc bún.

Chị em thi nhau học cách ướp thịt, cá thơm ngon như ngoài hàng, ai ăn cũng tấm tắc khen - Ảnh 3

Bí quyết để món thịt nướng thơm ngon chính là ở cách ướp gia vị - Ảnh: Internet

Tẩm ướp thịt nướng kiểu BBQ

Thịt ba rọi thái miếng vừa ăn rồi ướp cùng 1/4 chén nước tương, 1/4 chén nước ép quả lê tươi, 2 thìa cà phê dầu mè, 1 thìa canh đường nâu, 1 thìa cà phê mè rang, 1/2 thìa cà phê tiêu, tỏi và gừng băm nhỏ. Để thịt ngấm khoảng 1 – 2 tiếng rồi xiên đều vào que, nướng trên bếp than hoặc bếp gas.

Chúc bạn thành công với cách ướp thịt, cá thơm ngon cực đơn giản này nhé!

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