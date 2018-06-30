Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng

Mẹo vặt trong bếp 30/06/2018 14:44

Không cần tốn nhiều thời gian và công sức, chị em nội trợ vẫn có thể thu hoạch được những củ khoai lang to, giàu chất dinh dưỡng nhờ cách trồng đơn giản này.

Khoai lang là loại củ dân dã có thể chế biến thành nhiều món ngon. Không chỉ vậy, lá và củ của chúng còn là những vị thuốc chữa bách bệnh được sử dụng từ lâu trong dân gian.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 1
Khoai lang rất tốt cho sức khỏe và có thể trồng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì mua ngoài chợ, bạn hoàn toàn có thể tự trồng loại cây này tại nhà, vừa có ăn vừa tận hưởng được niềm vui trồng trọt.

Cách trồng khoai lang đơn giản ngay tại nhà

Chuẩn bị:

Khoai lang: 1 - 2 củ (Nên chọn những củ to mập để có thể đạt được kết quả tốt nhất)

Que xiên: 3 cây

Ly thủy tinh

Đất dinh dưỡng

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cắt đôi khoai lang và cắm 3 que xiên vào củ. Sau đó cho nước vào ly rồi để phần mặt cắt củ khoai ngập trong nước còn nửa trên tiếp xúc với không khí.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 2
Cắm que xiên vào khoai lang và cho vào ly nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Để cốc khoai lang thủy canh ở gần cửa sổ đầy nắng. Sau một thời gian, rễ sẽ bắt đầu phát triển từ phía dưới và bắt đầu mọc chồi từ đỉnh.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 3
Sau 2 - 3 ngày, rễ và chồi sẽ bắt đầu mọc ra từ củ khoai - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Khi những mầm khoai cao khoảng 10cm, bạn nhẹ nhàng dùng tay xoắn ra và đặt vào một cái bát nước để thúc đẩy phát triển rễ từ cành.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 4
Nhẹ nhàng tách phần chồi ra khỏi củ khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đến khi rễ dài 2,5cm là đã phát triển đầy đủ. Lúc này, bạn bắt đầu trồng vào đất.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 5
Khi chồi đã mọc rễ, bạn cho vào đất trồng như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Không lâu sau, những cây khoai lang bắt đầu phát triển, bạn nên làm giàn để chúng leo lên. Trong thời gian này, bạn có thể cắt bớt lá để chế biến thành những món ăn bổ dưỡng cho gia đình.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 6
Có thể để chậu khoai lang gần cửa sổ để không cần phải tốn công làm giàn cho cây leo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Sau mỗi lần thu hoạch lá, bạn nên bón thêm phân để cây có đủ dinh dưỡng phát triển củ. Khoảng 2 - 2,5 tháng từ ngày trồng xuống đất là bạn đã có thể thu hoạch củ. Lưu ý: Khi thu hoạch tránh làm củ bị trầy xước kẻo ảnh hưởng đến chất lượng.

Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng - Ảnh 7
Trước khi thu hoạch củ bạn có thể hái lá để ăn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn khoai lang:

- Trong khoai lang có nhiều đường, nếu ăn nhiều, nhất là khi đói sẽ tăng tiết dịch vị gây nóng ruột, ợ chua, sình hơi trướng bụng.

- Những người bị bệnh thận không nên ăn rau lang.

- Vỏ khoai lang chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Do đó phải bảo vệ phần vỏ tránh bị xây xát, đừng gọt vỏ nếu không cần thiết. Vỏ giúp bảo vệ dưỡng chất bên trong, vì vậy khi luộc khoai nên để cả vỏ.

- Hãy để khoai ở nơi thoáng mát, không bọc kín trong túi nilon hay để ở chỗ ẩm thấp vì khoai sẽ mọc mầm, gây ra ngộ độc. Nếu bảo quản tốt có thể để khoai từ 7 - 10 ngày.

Chúc bạn thành công với cách trồng khoai lang tại nhà đơn giản nói trên.

 

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