Cắm que xiên vào khoai lang rồi ngâm nước, vài tháng sau bạn đã có những củ vừa to vừa ngon để dùng

Thay vì mua ngoài chợ, bạn hoàn toàn có thể tự trồng loại cây này tại nhà, vừa có ăn vừa tận hưởng được niềm vui trồng trọt.

Khoai lang là loại củ dân dã có thể chế biến thành nhiều món ngon. Không chỉ vậy, lá và củ của chúng còn là những vị thuốc chữa bách bệnh được sử dụng từ lâu trong dân gian.

Khoai lang: 1 - 2 củ (Nên chọn những củ to mập để có thể đạt được kết quả tốt nhất)

Que xiên: 3 cây

Ly thủy tinh

Đất dinh dưỡng

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cắt đôi khoai lang và cắm 3 que xiên vào củ. Sau đó cho nước vào ly rồi để phần mặt cắt củ khoai ngập trong nước còn nửa trên tiếp xúc với không khí.

Cắm que xiên vào khoai lang và cho vào ly nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Để cốc khoai lang thủy canh ở gần cửa sổ đầy nắng. Sau một thời gian, rễ sẽ bắt đầu phát triển từ phía dưới và bắt đầu mọc chồi từ đỉnh.

Sau 2 - 3 ngày, rễ và chồi sẽ bắt đầu mọc ra từ củ khoai - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Khi những mầm khoai cao khoảng 10cm, bạn nhẹ nhàng dùng tay xoắn ra và đặt vào một cái bát nước để thúc đẩy phát triển rễ từ cành.

Nhẹ nhàng tách phần chồi ra khỏi củ khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đến khi rễ dài 2,5cm là đã phát triển đầy đủ. Lúc này, bạn bắt đầu trồng vào đất.

Khi chồi đã mọc rễ, bạn cho vào đất trồng như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Không lâu sau, những cây khoai lang bắt đầu phát triển, bạn nên làm giàn để chúng leo lên. Trong thời gian này, bạn có thể cắt bớt lá để chế biến thành những món ăn bổ dưỡng cho gia đình.

Có thể để chậu khoai lang gần cửa sổ để không cần phải tốn công làm giàn cho cây leo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Sau mỗi lần thu hoạch lá, bạn nên bón thêm phân để cây có đủ dinh dưỡng phát triển củ. Khoảng 2 - 2,5 tháng từ ngày trồng xuống đất là bạn đã có thể thu hoạch củ. Lưu ý: Khi thu hoạch tránh làm củ bị trầy xước kẻo ảnh hưởng đến chất lượng.

Trước khi thu hoạch củ bạn có thể hái lá để ăn - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn khoai lang:

- Trong khoai lang có nhiều đường, nếu ăn nhiều, nhất là khi đói sẽ tăng tiết dịch vị gây nóng ruột, ợ chua, sình hơi trướng bụng.

- Những người bị bệnh thận không nên ăn rau lang.

- Vỏ khoai lang chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Do đó phải bảo vệ phần vỏ tránh bị xây xát, đừng gọt vỏ nếu không cần thiết. Vỏ giúp bảo vệ dưỡng chất bên trong, vì vậy khi luộc khoai nên để cả vỏ.

- Hãy để khoai ở nơi thoáng mát, không bọc kín trong túi nilon hay để ở chỗ ẩm thấp vì khoai sẽ mọc mầm, gây ra ngộ độc. Nếu bảo quản tốt có thể để khoai từ 7 - 10 ngày.

Chúc bạn thành công với cách trồng khoai lang tại nhà đơn giản nói trên.