Cách phân biệt mật ong thật hay giả giúp mua được mật ong nguyên chất

Những mẹo thử để phân biệt mật ong thật hay giả

Nếu mật ong thật là mật thu được từ con ong, kể cả ong nuôi bằng đường thì mật ong giả là loại mật do người nấu từ mía, đường… có cho thêm hương vị tạo mùi và vị gần giống mật ong thật.

Bạn chỉ cần lấy một thìa mật ong cho vào một cốc nước và khuấy đều. Nếu mật ong tan ngay vào nước thì đây là mật đã bị pha bằng nước đường và các tạp chất khác. Đối với mật ong nguyên chất, khi cho vào nước mật sẽ không xảy ra hiện tượng gì và chìm xuống đáy cốc.

Thử bằng kim

Bạn chỉ cần hơ nóng kim trên quẹt lửa cho đến khi cây kim khâu đỏ lửa, bạn nhúng phần kim được hơ nóng vào lọ mật ong. Nấu có hiện tượng mật bị xùi và bốc hơi thì chứng tỏ đây chính là mật ong giả. Lọ mật giả này bốc hơi bởi bị pha tạp với nước, trong khi mật ong thật sẽ không xảy ra hiện tượng này.