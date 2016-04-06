Cách phân biệt mật ong thật hay giả giúp mua được mật ong nguyên chất

Với những cách nhận biết mật ong thật, giả dưới đây bạn sẽ không còn bị gian thương “qua mặt” nữa.
Nếu mật ong thật là mật thu được từ con ong, kể cả ong nuôi bằng đường thì mật ong giả là loại mật do người nấu từ mía, đường… có cho thêm hương vị tạo mùi và vị gần giống mật ong thật.
Những mẹo thử để phân biệt mật ong thật hay giả
Thử bằng nước
Bạn chỉ cần lấy một thìa mật ong cho vào một cốc nước và khuấy đều. Nếu mật ong tan ngay vào nước thì đây là mật đã bị pha bằng nước đường và các tạp chất khác. Đối với mật ong nguyên chất, khi cho vào nước mật sẽ không xảy ra hiện tượng gì và chìm xuống đáy cốc.
Thử bằng kim
Bạn chỉ cần hơ nóng kim trên quẹt lửa cho đến khi cây kim khâu đỏ lửa, bạn nhúng phần kim được hơ nóng vào lọ mật ong. Nấu có hiện tượng mật bị xùi và bốc hơi thì chứng tỏ đây chính là mật ong giả. Lọ mật giả này bốc hơi bởi bị pha tạp với nước, trong khi mật ong thật sẽ không xảy ra hiện tượng này.
Dùng tủ lạnh có thể phân biệt mật ong thật hay giả
Bạn hãy cho lọ mật ong vào ngăn đá của tủ lạnh. Nếu sao 1 ngày mật ong đông đặc lại chứng tỏ đây là mật ong được pha bằng nước đường. Nếu mật vẫn sánh, mịn và không bị đông lại thì đây chính là mật ong nguyên chất.
Thử bằng lửa
Bạn có thể nhúng một miếng bông gòn vào mật ong và mang đốt miếng bông gòn đó. Nếu miếng bông gòn không cháy chứng tỏ đó là mật đã bị pha nước.
Thử bằng hành lá để kiểm tra mật ong thật
Nhúng cọng hành lá vào mật ong, nếu cọng hành vẫn tươi xanh không xảy ra hiện tượng gì thì đây là mật ong giả. Nếu cọng hành bị héo thì đây mới là mật ông thật.
Thử bằng trứng gà
Bạn đập quả trứng vào chén, bỏ lòng trắng và chỉ lấy lòng đỏ trứng gà. Sau đó, bạn rưới mật ong ngập phần lòng đỏ trứng gà trên. Nếu trứng gà có hiện tượng thay đổi màu sắc và dần cứng lại thì đây chính là mật ong thật.
Với những cách phân biệt mật ong thật hay giả trên, hy vọng bạn sẽ chọn cho mình và gia đình lọ mật ong nguyên chất, chất lượng và an toàn.