Cách làm món dạ dày nướng thơm nức mũi, thấy là thèm

Mẹo vặt trong bếp 27/07/2017 10:46

Trong tiết trời se lạnh, còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức món lòng nướng thơm phức, nóng hổi? Cách làm món dạ dày sau đây tuy đơn giản nhưng ngon không kém ngoài hàng nhé.

Dạ dày nướng luôn được nhiều người ưa thích bởi mùi thơm nức mũi và vị thơm ngon khó quên. Tuy nhiên, không ít người e ngại không dám ăn vì sợ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các hàng quán ngoài đường. Tuy nhiên, bạn có thể tự tay làm món dạ dày nướng thơm ngon để đãi gia đình hay bạn bè vào dịp cuối tuần. Với cách làm món dạ dày nướng sau, bạn có thể tự tin khiến cả nhà phải ‘lác mắt’ trước tài nấu ăn của mình.

Cách làm món dạ dày nướng thơm nức mũi, thấy là thèm
Cách làm món dạ dày nướng hấp dẫn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu

Dạ dày heo (nửa kg)

Hành khô, tỏi, ớt, sả, gia vị.

Hướng dẫn cách làm món dạ dày nướng

Dạ dày thường có nhiều nhớt, vì thế bạn cần phải sơ chế kỹ để khử mùi tanh và nhớt. Lấy phần ruột bên trong, cho muối vào rồi chà xát mạnh, sau đó rửa lại bằng nước sạch nhiều lần. Cắt thành miếng vừa ăn.

Cách làm món dạ dày nướng thơm nức mũi, thấy là thèm
Ảnh: Internet

Bóc vỏ sả, hành khô và tỏi rồi băm nhỏ; ớt cũng băm nhỏ.

Bước tiếp theo rất quan trọng, quyết định độ ngon của món ăn. Cho ít dầu vào chảo đun nóng, bỏ hành, ớt, tỏi, sả băm nhỏ vào phi thơm. Thêm ít bột ngọt, nghệ, đường, nước mắm vào rồi trộn đều, nêm nếm lại cho vừa miệng.

Khi nguội, đổ hỗn hợp này vào tô cùng dạ dày heo để ướp. Thời gian ướp khoảng 1-2 giờ đồng hồ (lưu ý: ướp càng lâu càng ngon).

Bạn nên dùng bếp than để nướng cho ngon nhé. Dùng que xiên các miếng lòng lại với nhau rồi cho lên bếp nướng, nhớ canh sao cho không cháy kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Xếp ra đĩa, ăn kèm với các loại rau sống. Món này ăn nóng mới ngon.

Hãy trổ tài ngay với cách làm món dạ dày nướng siêu hấp dẫn này nhé.

 

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