Cách làm giá đỗ bằng túi lưới: Đơn giản, tiết kiệm lại có ăn chỉ sau vài ngày

Mẹo vặt trong bếp 01/05/2018 09:45

Ngoài những cách trồng tại nhà quen thuộc bằng khăn ẩm hay chai nhựa, các chị em nội trợ còn có thể làm giá đỗ dễ dàng chỉ với vài túi lưới bọc trái cây.

Giá đỗ thường được ủ cho nảy mầm từ hạt đậu xanh. Chúng chứa khá nhiều chất xơ và hầu như không có chất béo nào.

Giá đỗ giàu vitamin đặc biệt là vitamin C, khoáng chất, amino acid, protein. Ngoài ra, đây còn là một thực phẩm vô cùng dễ ăn và có thể kết hợp chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong ẩm thực của người Việt.

Cách làm giá đỗ bằng túi lưới: Đơn giản, tiết kiệm lại có ăn chỉ sau vài ngày - Ảnh 1
Giá đỗ là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vấn đề giá đỗ được ngâm thuốc để kích thích mọc nhanh, mập đều. Thường xuyên ăn loại giá này rất nguy hại đến cơ thể và sức khỏe của bạn và gia đình.

Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, các chị em nội trợ nên tự làm giá đỗ tại nhà bằng vài chiếc túi lưới vừa đơn giản lại tiết kiệm.

Cách làm giá đỗ tại nhà bằng túi lưới đơn giản không ngờ

Chuẩn bị:

- Túi lưới: 2 - 4 cái

Cách làm giá đỗ bằng túi lưới: Đơn giản, tiết kiệm lại có ăn chỉ sau vài ngày - Ảnh 2
Không cần chậu hay khăn ẩm, chỉ với vài chiếc túi lưới đựng hoa quả bạn có thể làm giá đỗ sạch tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

- Hạt đậu xanh chưa bóc vỏ (Nên chọn những hạt xanh, nhỏ, dài và chắc để đảm bảo chất lượng)

Cách làm:

Bước 1: Đậu xanh khi mua về, bạn rửa sạch với nước để loại bỏ bụi bẩn và bỏ những hạt bị hỏng. Tiếp theo, ngâm từ 6 - 8 tiếng, tốt nhất bạn nên để qua đêm.

Bước 2: Túi lưới bạn cũng rửa sạch, cho đậu xanh đã ngâm vào rồi buộc chặt miệng túi lại. Lưu ý: Khi buộc không nên thắt quá chặt hay quá lỏng để tránh giá bị gầy hay rễ mọc dài.

Cách làm giá đỗ bằng túi lưới: Đơn giản, tiết kiệm lại có ăn chỉ sau vài ngày - Ảnh 3
Đặt túi đậu vào nồi và đậy nắp kín để tạo môi trường ẩm cho hạt nảy mầm -  Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau đó, cho các túi đậu xanh vào một cái nồi rộng (không để túi chồng lên nhau) và đậy nắp lại.

Bước 4: Mỗi sáng, các chị em hãy đổ nước sạch vào nồi cho ngập hoàn toàn các túi đậu xanh, ngâm khoảng 5 - 15 phút. Sau đó, đổ hết nước ra và tiếp tục đậy nắp nồi lại. Lưu ý: Sau 2 - 3 ngày, bạn có thể nới miệng túi ra một chút theo độ phát triển của giá nhưng không nên để quá lỏng vì sẽ khiến rễ ra dài.

Cách làm giá đỗ bằng túi lưới: Đơn giản, tiết kiệm lại có ăn chỉ sau vài ngày - Ảnh 4
Hạt nảy mầm sau 1 -2 ngày để trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Chỉ sau khoảng 4 - 5 ngày, những cây giá đã cao chừng 5 - 7 cm, thân hình mập mạp. Bạn có thể lấy ra sử dụng. Khi thu hoạch, bạn chỉ cần lộn ngược túi và giũ nhẹ là giá sẽ tự rơi ra một cách dễ dàng.

Sau khi thu hoạch, những chiếc túi lưới chỉ cần giặt lại với nước sạch, bạn đã có thể sử dụng tiếp cho những lần sau.

Cách làm giá đỗ bằng túi lưới: Đơn giản, tiết kiệm lại có ăn chỉ sau vài ngày - Ảnh 5
Những món ăn từ giá đỗ tự làm sẽ đảm bảo an toàn và thơm ngon hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm giá đỗ sạch đơn giản tại nhà bằng túi lưới, hy vọng các chị em nội trợ sẽ có được những món ăn ngon cho gia đình.

3 cách làm giá đỗ sạch tại nhà cực đơn giản, chỉ sau vài ngày là đã có ăn

3 cách làm giá đỗ sạch tại nhà cực đơn giản, chỉ sau vài ngày là đã có ăn

Chỉ cần tận dụng những vật dụng có sẵn trong bếp, bạn có thể tự trồng giá đỗ sạch tại nhà với cách làm cực đơn giản lại nhanh thu hoạch.

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