Cách khử sạch mùi hôi các loại thịt cực nhanh, chị em không thể bỏ qua

Mẹo vặt trong bếp 25/12/2017 11:23

Chỉ với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, chị em có thể khử sạch mùi hôi các loại thịt với cách làm cực nhanh và đơn giản.

Các loại thịt như thịt lợn, bò, vịt, dê... thường có mùi gây đặc trưng, nếu không được khử sạch mùi hôi, món ăn sẽ trở nên kém hấp dẫn và nặng mùi, thậm chí khó ăn.

Chính vì vậy, chị em có thể áp dụng những cách khử mùi thịt dưới đây ngay tại nhà, vừa nhanh lại vừa hiệu quả.

Cách khử mùi hôi các loại thịt nhanh và đơn giản

Cách khử mùi hôi thịt lợn

Để khử mùi hôi của thịt lợn, bạn nên sử dụng một củ hành đập dập khi luộc. Đây là cách khử mùi cực nhanh chóng và hiệu quả vì hành có tác dụng loại bỏ mùi hôi rất tốt. Khi luộc, thường xuyên hớt bớt bọt cũng sẽ giúp thịt bớt mùi gây.

Sau khi thịt được luộc chín, bạn có thể thêm vào vài giọt rượu trắng rồi vớt ra để ráo nước, thịt sẽ không còn mùi hôi nữa và món ăn sẽ hấp dẫn hơn.

Cách khử sạch mùi hôi các loại thịt cực nhanh, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Cách khử mùi thịt lợn rất đơn giản - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn giữ cho miếng thịt luôn trắng dù có để lâu ngoài không khí thì có thể áp dụng bí quyết sau: Cho vào nước luộc một ít muối và vài giọt giấm, thả thịt vào đun sôi khoảng 3 phút thì vớt ra, rửa lại với nước ấm. Sau đó luộc thịt chín trong một nồi nước khác sẽ giúp thịt trắng đẹp, thơm ngon.

Cách khử mùi hôi thịt bò

Muốn khử mùi hôi thịt bò rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một củ gừng tươi đem nướng chín rồi cạo sạch vỏ, giã nguyễn và chà xát lên toàn bộ miếng thịt. Sau đó rửa sạch lại với nước. Chỉ với cách khử mùi đơn giản này, những món ăn được chế biến từ thịt bò sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Cách khử mùi hôi thịt vịt

Thịt vịt là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, đây lại là loại thịt cò mùi hôi đặc trưng, nếu không được xử lý đùng cách thì món vịt sẽ mất đi phần hấp dẫn.

Cách khử sạch mùi hôi các loại thịt cực nhanh, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2

Để món ăn thêm hấp dẫn, bạn nên khử mùi thịt vịt trước khi chế biến - Ảnh: Internet

Để khử mùi hôi thịt vịt nhanh chóng, trước khi chế biến, bạn cần làm sạch lông vịt, nhất là phần tuyến nhờn ở đuôi vịt. Sau đó, bạn rửa sạch thịt vịt bằng cách chà xát với muối và gừng đập dập, có thể cho thêm rượu trắng và ướp trong khoảng 30 phút.

Khi luộc, cho thêm vào nồi nước một chút gừng đập dập sẽ giúp vịt hết mùi hôi, món ăn của bạn sẽ thơm ngon hơn.

Cách khử mùi hôi thịt dê

Dùng bã rượu là cách khử mùi gây thịt dê đơn giản và nhanh chóng nhất bạn có thể áp dụng ngay. Thịt dê đem cắt thành từng miếng rồi cho vào nồi nước nóng, thêm một ít bã rượu theo tỉ lệ sau: Cứ 500g thịt dê thêm 500g nước và 25g bã rượu. Sau khi nước sôi, vớt thịt dê ra để ráo, mùi hôi của thịt đã được khử sạch.

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