Cách khử mùi hôi trong tủ lạnh nhanh chóng để món ăn ngày Tết luôn thơm ngon

Đặc biệt vào những ngày Tết, các chị em cần bảo quản nhiều thực phẩm. Vì thế nếu tủ có mùi sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hương vị cũng như chất lượng mâm cơm ngày đầu năm.

Hiện nay, tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, tủ lạnh sẽ bắt đầu có những mùi hôi khó chịu không chỉ làm làm mất hương vị của các món ăn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe .

Bài viết dưới đây xin chia sẻ một số cách khử mùi hôi trong tủ lạnh cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả mà các chị em nội trợ nên áp dụng để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến.

Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên. Bạn có thể đem rửa sạch rồi lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh.

Vỏ cam, quýt sẽ giúp tủ lạnh nhà bạn sạch mùi hôi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 3 ngày, chúng sẽ tự hút sạch mùi hôi đồng thời đem lại hương thơm dịu nhẹ trong tủ lạnh. Các chị em có thể thực hiện cách khử mùi hôi đơn giản này nhiều lần để cho tủ lạnh luôn được sạch sẽ và thơm tho.

Trà

Bạn lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ rồi cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong trà sẽ hấp thụ hết mùi hôi và để lại hương thơm thoang thoảng.

Đặc biệt, túi trà này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng. Sau đó bạn có thể lấy trà ra và phơi dưới nắng mặt trời là có thể tiếp tục dùng.

Bã cà phê

Đừng vội bỏ bã cà phê đi vì chúng là một trợ thủ đắc lực trong việc khử mùi hôi tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi pha cà phê xong, bạn có thể lấy bã của chúng gói vào một miếng vải rồi cho vào tủ lạnh để khử mùi hôi. Bạn có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 tuần.

Sữa tươi

Với những chiếc tủ lạnh chỉ mới xuất hiện mùi hôi, chị em có thể đặt một chén sữa tươi vào trong khoảng 2-3 tiếng để khử mùi.

Than củi

Bạn hãy lấy một ít than củi và nghiền nát, cho vào túi vải sau đó đặt trong tủ lạnh. Với khả năng hút ẩm cao, than củi sẽ giúp khử mùi hôi trong tủ lạnh hiệu quả và nhanh chóng.

Sau khoảng 1 tháng sử dụng, bạn nên thay túi than mới để mùi hôi không có cơ hội "tấn công" tủ lạnh một lần nữa.

Chỉ cần một ít than, các chị em có thể khử mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chị em cũng có thể sử dụng than hoạt tính được bán phổ biến trên thị trường để "đánh bay" mùi hôi tủ lạnh.

Giấm ăn

Cho giấm ăn vào một lọ thủy tinh, đặt trong tủ lạnh rồi mở nắp. Nó sẽ hấp thụ hết mùi hôi mà không gây ảnh hưởng gì đến các thực phẩm bên trong.

Khăn bông

Bạn dùng khăn bông sạch gấp gọn gàng rồi đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Nhờ những lỗ vải nhỏ trên khăn bông, mùi hôi tủ lạnh sẽ được hút sạch nhanh chóng.

Sau một thời gian sử dụng, bạn bỏ khăn ra giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và có thể tiếp tục sử dụng.

Mẹo bảo quản thực phẩm để tủ không có mùi hôi

Đối với thực phẩm thừa trong bữa ăn

Bạn nên cho những thực phẩm thừa vào hộp kín, đậy nắp cẩn thận để mùi món ăn không thoát ra ngoài.

Các loại thực phẩm tươi sống

Những thực phẩm tươi sống như thịt, tôm, cá... các chị em nội trợ nên làm sạch trước khi cho vào tủ lạnh và nên dùng màng bọc thực phẩm để tránh tình trạng mùi thoát ra ngoài.

Những loại trái cây có mùi

Các loại trái cây như mít, sầu riêng, xoài... có mùi khá nặng nên khi bảo quản trong tủ lạnh, bạn cần cho vào hộp có nắp đậy hay bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.

Với những cách khử mùi hôi trong tủ lạnh này, chị em nội trợ sẽ có được những món ăn ngon những ngày đầu năm mới.