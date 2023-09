Bí quyết làm bánh nướng thơm ngon

Để bánh nướng chín đều, không bị sống và cháy khét, điều quan trọng tiếp theo là bạn phải chỉnh nhiệt độ lò nướng ở mức hợp lý. Tốt nhất là nên chuẩn bị nhiệt kế để đảm bảo lò nướng được chỉnh nhiệt độ một cách chính xác.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên đặt khay bánh nướng ở giữa lò, vì đặt khay bánh ở gần phía trên hoặc phía dưới bề mặt phát ra nhiệt độ trong lò nướng có thể làm bánh bị cháy đen các mặt.

Khi muốn kiểm tra độ chín của banh, bạn chỉ cần dùng thanh kim loại (hoặc tre nhọn) mỏng rồi nhẹ nhàng nhấn vào trung tâm của bánh. Khi rút thanh kim loại/tre ra, nếu thấy bột bánh không dính trên que thử thì chứng tỏ bánh đã chín đều.

• Dùng khuôn bánh thích hợp

Nếu công thức đòi hỏi khuôn bánh có đường kinh là 10 cm nhưng bạn dùng loại khuôn bánh chỉ có 8 cm thì sẽ không mang lại hiểu quả tốt đẹp. Bởi lẽ, bánh nướng sẽ tăng khối lượng lên từ 50 - 100 % thể tích của nó trong khi nướng. Nếu bạn chọn khuôn bánh quá nhỏ sẽ làm bánh bị tràn ra ngoài, gây mất thẩm mỹ cũng như giảm chất lượng của bánh nướng.

Màu sắc của khuôn bánh cũng rất quan trọng vì các loại khuôn sắt sậm màu thường giữ nhiệt rất lâu so với khuôn nhôm hoặc các loại khuôn sáng màu khác. Do đó, cần giảm nhiệt độ nướng khoảng 25 độ C đối với các loại khuôn sắt sậm màu.

Ngoài ra, trước khi nướng bánh, chúng ta nên phết một lớp mỏng quanh khuôn bánh để bột bánh không bị dính vào đáy khuôn.

• Dùng đúng loại bột

Các loại bột khác nhau sẽ có tỷ lệ phần trăm protein và đường gluten khác nhau. Do đó, độ mặn ngọt tự nhiên, đổ nở xốp, mềm hoặc cứng của bánh sẽ thay đổi tùy theo từng loại bột mà bạn sử dụng. Do vậy, bạn phải chọn loại bột bánh đúng với công thức đã đưa ra để đảm bảo chất lượng bánh thơm ngon như mong đợi.

• Đo lường chính xác

Để bánh nướng có độ ngon như ý thi vấn đề cân, đo, đong, đếm khối lượng nguyên liệu làm bánh đúng với yêu cầu công thức là điều cần thiết. Bạn nên chuẩn bị trước các loại cân phù hợp để sử dụng khi có nhu cầu.

• Trộn nguyễn liệu làm bánh phải đúng tỷ lệ

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các tỷ lệ nguyên liệu trong bánh sẽ làm cho bánh được nướng chín một cách ngon nhất. Cụ thể, bột bánh chứa nhiều gluten và protein là thành phần chính của bánh nướng, bánh sẽ khô, cứng hoặc mềm là tùy vào lượng nước kết hợp.

Ngoài ra, khi kết hợp với bột baking soda, đường, chất béo (như bơ, mỡ, hoặc dầu) theo tỷ lệ nhất định sẽ tạo cho độ nở xốp, mềm mịn, màu vàng nâu và độ ẩm ướt của bánh cũng khác nhau.

• Để bánh nguội tự nhiên

Bánh nướng sau khi chín, nên lấy bánh ra khỏi lò và để bánh nguội tự nhiên trong khoảng 20 phút rồi mới trút ngược bánh ra đĩa, trang trí tùy thích.