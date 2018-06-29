Bí kíp 'hô biến' cơm cháy thành thơm ngon bất ngờ

Những cách đơn giản dưới đây sẽ giúp chị em nội trợ "cứu nguy" nồi cơm hỏng thành ngon trong tích tắc.

Cơm là món ăn hàng ngày không thể thiếu của mỗi gia đình Việt. Đôi khi, do bận rộn, đãng trí hay không quen loại gạo mới… có thể khiến nồi cơm không được ngon như mong đợi. Những lúc như vậy, thay vì đổ cả nồi cơm đi để mới, bạn có thể áp dụng vài cách đơn giản dưới đây, vừa tiết kiệm vừa được ông xã khen nức nở. Cơm ngon sẽ giúp bữa ăn thêm vui vẻ - Ảnh: Internet Cơm sống Cách chữa cơm sống khá đơn giản, chị em lấy đũa chọc vào cơm hoặc đánh tơi cơm lên. Sau đó, rưới đều nước ấm lên, chỉ cần một ít nước để tránh làm cơm nhão. Tiếp đó, đậy nắp và bấm nút nấu lại từ đầu.

"Cứu nguy" cơm sống còn có một cách dễ dàng khác là xới cơm ra đĩa và đổ rượu vào. Sau đó, đặt bếp đun lửa nhỏ cho tới khi rượu bay hơi hết. Cách này vừa giúp cơm ngon vừa không còn mùi rượu. Cơm khê Cơm khê thường có mùi khó chịu và có thể làm bữa ăn mất ngon. Để giải quyết tình trạng này, các bà nội trợ có thể dùng một bát nước lạnh đặt vào giữa nồi rồi đậy lại. Sau đó, bạn nấu lại như bình thường trong khoảng 1 - 2 phút, mùi khê sẽ “không cánh mà bay”.

Cơm khê cũng có thể thành ngon chỉ với vài mẹo dùng chén nước này - Ảnh: Internet Ngoài ra, cách đơn giản hơn, chị em chỉ cần đặt vài mẩu vỏ bánh mì hoặc hành tươi cắt khúc vào trong nồi rồi nấu thêm khoảng 5 phút. Bánh mì và đầu của hành tươi sẽ hút hết mùi cơm khê khó chịu. Trong trường hợp cơm khê nặng, chị em xới phần cơm chưa hỏng ra nồi khác. Sau đó, đặt một chiếc bát đựng than nóng vào giữa nồi mới, đậy kín. Than sẽ giúp bạn hút mùi khê và cơm lại ngon như thường. Mẹo vặt này rất tiện cho chuyến picnic hoặc cắm trại ngoài trời. Cơm nhão Khi thay gạo mới, bạn thường gặp phải tình trạng cơm bị nhão. Không cần lo lắng nhiều bởi có tuyệt chiêu đơn giản với bánh mì sẽ giúp bạn “hô biến” thành cơm ngon. Chị em chỉ cần lấy ruột bánh mỳ đặt vào nồi và bấm nút nấu lại. Ruột bánh mì sẽ hút hết độ ẩm thừa và giúp cơm bớt nhão nhanh chóng. Trong quá trình này, bạn cần mở nắp để tránh hơi nước không đọng lại bên trong. Chị em chỉ cần lấy một ít ruột bánh mỳ đặt vào nồi sẽ hút hết nước thừa trong cơm nhão - Ảnh: Internet Cơm khô cứng Cơm khô rất khó ăn, khó nuốt. Để giúp cơm ngon hơn, bạn đổ ít nước nóng vào nồi rồi bấm nút nấu như bình thường. Với trường hợp này, bạn nên đậy kín nắp để giữ được hơi nước. Một số mẹo xử lý đơn giản trên sẽ giúp bữa cơm gia đình thêm thơm ngon.

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