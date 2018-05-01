Bật mí mẹo bảo quản tỏi, gừng suốt nhiều tháng không bị mọc mầm cực đơn giản

Để giải quyết vần đề này, chị em nội trợ hãy "bỏ túi" ngay những mẹo bảo quản tỏi, gừng được lâu nhưng lại rất dễ thực hiện sau đây.

Tỏi hay gừng đều là những gia vị nấu ăn phổ biến trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi vào mùa mưa, thời tiết nóng ẩm sẽ khiến cho những nguyên liệu kể trên rất nhanh nảy mầm và không thể sử dụng được nữa.

Bước 2: Sau đó, bạn lấy một hộp nhựa hay thủy tinh và lót giấy báo vào bên trong rồi đặt một lớp tỏi lên trên.

Giấy báo là một trong những cách giúp bảo quản tỏi được lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tiếp theo, các chị em nội trợ lót một lớp giấy báo nữa lên trên và thêm một lớp tỏi mới.

Bước 4: Cuối cùng, bạn đậy kín nắp hộp và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát là được.

Giấy báo có khả năng hút ẩm tốt nên sẽ đảm bảo cho tỏi luôn được khô ráo. Ngoài ra, bảo quản tỏi trong hộp đậy kín cũng là cách hạn chế mối mọt tấn công vô cùng hiệu quả vì thế sẽ lâu bị hỏng hơn.

Cách 2: Dùng baking soda

Bước 1: Cho tỏi vào bao nilon, bạn đổ một ít bột baking soda vào mẩu giấy nhỏ. Tiếp theo gói miếng giấy lại, cố định lại bằng dây thun cùng với 2 miếng gừng.

Baking soda có khả năng hút ẩm tuyệt vời nên sẽ hạn chế tỏi mọc mầm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đặt gối baking soda vào túi tỏi, buộc chặt miệng túi lại tránh để không khí bên ngoài xâm nhập. Với cách làm này, bạn sẽ bảo quản tỏi được lâu dù để cả tháng trong môi trường ẩm.

Cách 3: Bảo quản trong ngăn đá

Bước 1: Đầu tiên, bạn băm nhuyễn tỏi đủ dùng trong cả tuần rồi lấy một khay làm đá và lót một lớp túi nilon lên trên.

Để tỏi băm trong ngăn đá là cách đơn giản nhất để bảo quản lâu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn cho phần tỏi băm vào khay đá có lót túi nilon. Khi đã hoàn thành, chị em nội trợ hãy cho cả khay tỏi vào một túi nilon khác và đặt vào ngăn đá tủ lạnh.

Bước 3: Sau này, mỗi lần cần dùng, bạn chỉ việc lấy từng viên tỏi ra sử dụng thôi.

Chỉ cần để ra ngoài ở nhiệt độ phòng khoảng 5 phút là có thể dùng tỏi như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản tỏi trong ngăn đá thông minh này không chỉ tiện lợi mà còn giúp tỏi giữ được lâu hơn.

Cách bảo quản gừng

Cách 1: Dùng cát

Bảo quản gừng trong cát là cách được nhiều chị em nội trợ áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc bình rộng sau đó cho đầy cát vào rồi vùi những củ gừng xuống. Để bình cát này ở nơi thoáng mát, chắc chắn gừng của bạn sẽ luôn khô ráo và không bị hư hỏng gì trong suốt nhiều tháng.

Cách 2: Dùng muối

Bước 1: Bạn cho gừng vào túi nilon sạch rồi rắc một ít muối lên trên.

Bước 2: Tiếp theo, bạn buộc chặt miệng lại rồi ấn cho túi xì hết hơi bên trong ra ngoài là được.

Chỉ với một ít muối bạn có thể bảo quản gừng suốt nhiều tháng liền - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em nội trợ thành công với những mẹo bảo quản tỏi, gừng được lâu và không mọc mầm kể trên.