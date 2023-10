6 loại thực phẩm là 'khắc tinh' của máy xay sinh tố - tuyệt đối không được cho vào kẻo phí hết thức ăn lại còn tổn thọ máy

Không ít người thay vì mua bột cà phê thì lại lựa chọn mua cà phê nguyên hạt về rồi tự tay rang xay để có thể pha chế tùy theo ý thích. Và để làm được điều này thì máy xanh sinh tố chính là công cụ hữu hiệu và đỡ tốn thời gian nhất trong việc làm nhuyễn hạt cà phê. Tuy nhiên, nếu như bạn thường xuyên làm như vậy trong một thời gian dài thì chắc chắn lưỡi dao bên trong máy xay sẽ bị mòn đi. Từ đó, việc xay cà phê sẽ trở nên lâu hơn so với ban đầu, không được mịn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hương vị của cà phê.

Không những vậy, do hạt cà phê thường khá cứng, nên tốc độ mòn đi của lưỡi dao cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Từ những lý do trên, ta có thể thấy rằng cà phê là thực phẩm nên hạn chế cho vào máy xay. Trong trường hợp bạn là một người yêu thích cà phê do tự tay mình pha chế thì hãy mua loại máy pha cà phê riêng biệt với lưỡi xay tốt và phù hợp hơn. Loại máy này vừa giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian mà vẫn đảm bảo được hương vị cho cà phê.

Khoai tây