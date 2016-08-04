6 công dụng tuyệt vời của vỏ trứng ít ai biết

Sau khi đọc bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt vỏ trứng đi nữa. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Trứng là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều nhất thế giới với giá trị dinh dưỡng cao. Trong khi đó, vỏ trứng là thứ mà hầu như ai cũng vứt đi sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, vỏ trứng không phải là thứ vô dụng như bạn đã nghĩ. Nó có rất nhiều công dụng tuyệt vời mà bạn chưa biết. Dưới đây là 6 công dụng hay của vỏ trứng.

Thuốc trừ sâu tự nhiên

Nghiền nát vỏ trứng và đặt xung quanh cây cối trong vườn nhà bạn. Chúng sẽ bảo vệ cây khỏi sự tấn công của những loài gây hại nhỏ như ốc sên và thằn lằn. Bản thân vỏ trứng còn là thuốc trừ sâu tự nhiên. Mùi vỏ trứng sẽ ngăn những 'vị khách không mời' viếng thăm vườn của bạn.

Bác sĩ gia đình

Màng mỏng nằm trong vỏ trứng có thể được dùng như một biện pháp chữa và phòng ngừa móng chân, móng tay mọc quá mức.

Thông ống nước

Nghiền một vài vỏ trứng và đặt chúng vào ống thoát nước rồi xả nước. Dướp áp lực của nước chảy, vỏ trứng sẽ trôi theo đường ống và kéo theo dầu mỡ và những thứ bẩn thỉu khác.

Dụng cụ làm bếp

Đục 1 lỗ nhỏ ở đáy quả trứng với đường kính nửa cm. Nhẹ nhàng lắc cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ chảy ra hết. Tiếp theo, rửa sạch vỏ trứng bằng nước ấm, lau khô và dùng nó như 1 cái khuôn để làm trứng sô-cô-la.

Chất tẩy rửa

Đặt một ít vỏ trứng trong chiếc khăn lau rồi dùng chày gỗ để giã vụn chúng. Tiếp theo, trộn vụn trứng với giấm táo và dùng hỗn hợp này như phương tiện để đánh bay cặn bã khỏi bồn rửa bát, phích nước, vv.

Chống ngứa

Đặt vỏ trứng vào lọ giấm táo và để yên trong 2 ngày. Vỏ trứng sẽ mềm đi và hỗn hợp bên trong sẽ giúp bạn chống kích ứng và ngứa da.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-cong-dung-tuyet-voi-cua-vo-trung-it-ai-biet-150781.html