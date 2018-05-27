5 bước tẩy vết ố vàng cực đơn giản giúp chăn, ruột gối trắng sạch như mới

Mẹo vặt trong bếp 27/05/2018 16:09

Mách nhỏ chị em 5 bước “nhàn tênh” giúp việc giặt chăn, ruột gối ố vàng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Hãy thử áp dụng ngay, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về kết quả đạt được.

Sau một thời gian sử dụng, ruột gối, chăn sẽ thấm mồ hôi, bụi bẩn khô lại tạo thành các vệt ố vàng. Nhất là vào mùa hè, khi mồ hôi ra nhiều thì ruột gối lại thường xuyên gặp phải tình trạng này. Nếu tiếp tục dùng mà không có biện pháp vệ sinh, bạn sẽ dễ bị nhiễm các bệnh về da như: nấm, mụn và các bệnh hô hấp rất nguy hiểm.

Đối với chăn bị nhiễm chất bẩn rất nguy hiểm bởi đây là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da của chúng ta. Nhất là với những gia đình có con nhỏ thì càng nguy hại hơn bởi làn da của trẻ rất nhạy cảm.

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Ruột chăn gối bẩn có thể gây ra các bệnh về da và hô hấp - Ảnh: Internet

Nhưng để vệ sinh được chăn, gối thì đúng là một “cực hình” bởi những vệt ố vàng đó rất cứng đầu. Bên cạnh đó khi thấm nước, chăn và gối sẽ rất nặng và việc giặt giũ sẽ trở nên rất khó khăn với chị em phụ nữ.

Trong nhiều trường hợp, khi thấy ruột chăn, ruột gối xuất hiện vệt ố vàng chúng ta thường vứt đi mặc dù chúng vẫn còn sử dụng được. Việc này gây lãng phí tiền của. Vì thế cần có cách để vừa tẩy sạch được những vết ố vàng vừa đảm bảo sức khỏe lại tiết kiệm được một khoản tiền cho gia đình.

Để thực hiện việc tẩy trắng vết ố vàng trên ruột chăn gối, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:

- Bột giặt

- Bột hàn the: ½ cốc

- Nước rửa bát

- Nước nóng

- Thuốc tẩy

5 bước tẩy vết ố vàng cực đơn giản giúp chăn, ruột gối trắng sạch như mới - Ảnh 2
Hòa tan các hỗn hợp cần có trong lồng giặt với nước ấm - Ảnh: Internet

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng những nguyên liệu trên, bạn tiến hàng thực hiện tẩy trắng chăn, gối theo các bước đơn giản sau:

Nước đun sôi nhưng không được đổ trực tiếp vào máy giặt. Xả nước khoảng ½ thể tích của máy giặt sau đó mới đổ thêm 1/3 nước nóng vào. Sau đóm, bạn tiến hành cho toàn bộ hỗn hợp gồm bột giặt, nước rửa bát, thuốc tẩy trắng và hàn the vào trong máy giặt.

Tiếp đó, bấm nút khởi động để lồng giặt hòa tan hỗn hợp đó với nhau. Mồi lần giặt bạn chỉ cho 2 ruột gối vào cùng lúc. Nhấn nút để máy giặt như bình thường.

Bạn cần để ý đến khi thấy máy chuyển sang chế độ xả lần 2 thì bấm nút “TẠM DỪNG” để đảo chiều 2 ruột gối. Làm như thế sẽ đảm bảo ruột gối sạch sẽ hoàn toàn

5 bước tẩy vết ố vàng cực đơn giản giúp chăn, ruột gối trắng sạch như mới - Ảnh 3
Đến lần xả thứ hai cần đảo chiều ruột gối để đảm bảo sạch hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, chờ máy giặt xong rồi đem ruột gối đi sấy hoặc đi phơi là được. Bạn sẽ thấy kết quả là các vệt ố vàng trên đó biến mất, trả lại một màu trắng tinh, sạch sẽ và thơm tho.

Đối với những loại chăn, ruột gối không dùng được máy giặt, bạn hoàn toàn có thể áp dụng công thức trên với việc giặt tay. Hiệu quả vẫn được đảm bảo.

Hãy thường xuyên vệ sinh ruột gối, chăn trong nhà để chúng luôn sạch sẽ, thơm tho, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

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