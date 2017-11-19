3 cách bày đĩa hoa quả thập cẩm khiến mẹ chồng dù khó tính mấy cũng phải khen hết lời

Nếu chị em nào đang rơi vào hoàn cảnh này hoặc sắp phải diện kiến mẹ chồng tương lai thì bỏ túi ngay cách bày đĩa hoa quả thập cẩm cực kỳ đơn giản sau đây nhé.

Bày đĩa hoa quả chỉ với một loại quả không hề khó nhưng để bày đĩa hoa quả thập cẩm thì phải nói rằng thử thách nhân lên bội phần. Đặc biệt, nếu có sự xuất hiện của mẹ chồng thì tình huống này càng trở nên oái ăm hơn bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ là chị em cũng dễ dàng mất điểm.

Khi bày đĩa hoa quả thập cẩm theo cách này, chị em sẽ cần dùng đến những dụng cụ cần thiết sau: Dao nhỏ thật sắc và dĩa lớn (nên dùng dĩa xoay) để bày hoa quả.

Các bước cụ thể của cách bày đĩa hoa quả thập cẩm:

Bước 1: Dùng dao sắc khía sâu vào quanh thân quả dưa vàng theo đường ziczac. Sau đó, nhẹ nhàng tách đôi quả dưa ra dể thu được 2 nửa quả dưa với hình dạng tương tự như ngôi sao nhiều cánh.

Bước 2: Nạo sạch dưa, cắt bỏ phần đít dưa rồi dùng dao gọt vỏ trên từng cách của “ngôi sao” nhưng không cắt rời hẳn ra. Trên phần “áo” rời ra của quả dưa, khoét một miếng nhỏ để chống phần vỏ lên tạo thành bông hoa.

Bước 3: Dùng một quả dâu tây, cắt tầng 2 cánh và đặt vào giữa quả dưa vàng vừa hoàn thành để làm nhị hoa.

Bước 4: Gọt vỏ xoài, cắt lấy một phần “má” và thái lát mỏng đều nhau. Nhẹ nhàng đặt miếng xoài lên dĩa dưới phần dưa vàng, dùng tay uốn những miếng xoài thành đường lượn sóng chia chiếc đĩa thành hai nửa.

Bước 5: Gọt vỏ kiwi, cắt thành các lát tròn đều nhau. Sau đó, xếp kiwi dọc theo “tường thành” xoài và mép một bên đĩa.

Bước 6: Dâu tây còn lại cắt theo 2 kiểu: 1/4 và 1/2 quả. Loại 1/4 xếp dọc theo mép bên kia của đĩa. Loại 1/2 thì xếp thành đường tiếp phía trong đường kiwi vừa xếp.

Bước 7: Cam gọt vỏ, cắt hình tròn tương tự kiwi, xếp hai đường phía bên dâu tây cho kín dĩa.

Bước 8: Xếp thêm một đường kiwi sau đường dâu tây 1/2 và bỏ cherry vào chỗ trống là chị em đã hoàn thành dĩa hoa quả đẹp mắt.

Với cách bày đĩa hoa quả thập cẩm này thi bí quyết quan trọng nhất đó chính là sự khéo léo khi bổ, gọt và cắt sao cho phần thịt quả không bị mềm nhũn, không bị xéo quá nhiều và giữa các phần có sự hài hòa với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh đó lựa chọn được loại quả ngon, đẹp mắt thì cách bày đĩa hoa quả thập cẩm cũng đỡ khó khăn hơn rất nhiều.

Chẳng hạn, với cam, chị em nên chọn mua quả cam có da bóng, cầm nặng tay. Phần vỏ cam, phía xung quanh cuống, dày và cao trong khi chính giữa núm lõm hơn so với xung quanh. Cam chín tự nhiên hơi vàng ở phần đáy, còn nếu chín đều ở các phần là cam chín do giấm. Cầm quả trên tay, thấy nhẹ là quả ít nước, xốp, khô.

Hay với quả kiwi, chị em nên chọn những quả kiwi có mùi thơm và đầy đặn, căng mọng. Tránh chọn những trái da bị thâm hoặc chảy nước, sờ thấy mềm nhũn, sứt sẹo, có nếp nhăn. Để kiểm tra kiwi đã chín hay chưa, dùng tay ấn nhẹ lên quả kiwi mà nó đàn hồi trở lại giống như quả đào thì đó là lúc nó vừa chín tới, có thể ăn được ngay. Khi mua kiwi về, muốn cho kiwi chín, chị em chỉ cần để kiwi ở ngoài nhiệt độ phòng từ 3-5 ngày. Cũng có thể làm kiwi chín nhanh hơn bằng việc để chúng chung với chuối và bọc giấy lại. Khi bóp nhẹ thấy quả hơi mềm nghĩa là quả đã chín.

Trên đây là cách bày đĩa hoa quả thập cẩm mà chị em có thể dùng làm “bảo bối” vào những ngày quan trọng. Hy vọng rằng với bí quyết này, chị em sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tự tin hơn vào khả năng của mình. Chúc chị em thành công.