Tảo biển là thực phẩm đứng đầu trong danh sách thực phẩm chứa nhiều i-ốt

Hàm lượng này vượt quá mức nhu cầu 0.22 – 0.25mg i-ốt/ ngày của bà bầu nên việc sử dụng tảo biển cần liều lượng hợp lý, tránh ăn quá nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe cả hai mẹ con.

Đứng đầu trong danh sách Top 10 thực phẩm chứa nhiều i-ốt cho bà bầu phải kể đến chính là tảo biển. Trong đó, 100g tảo bẹ có khoảng 1mg i-ốt còn 100g tảo khô có tới 1.8mg i-ốt.

2. Rau chân vịt, rau bina

Rau chân vịt chứa nhiều i-ốt -Ảnh: Internet

Trong các loại thực vật, rau chân vịt là loại chứa i-ốt ở mức cao. Cứ 100g rau chân vịt có khoảng 0.164mg i-ốt. Do vậy, bà bầu nên bổ sung rau chân vịt trong thực đơn hằng ngày để cung cấp đủ i-ốt cho quá trình mang thai.

3. Rau cần

Rau cần là thức ăn giàu i-ốt cho bà bầu -Ảnh: Internet

Có khoảng 0.16mg i-ốt/100g rau cần. Với hàm lượng này, rau cần xứng đáng là thức ăn giàu i-ốt cho bà bầu.

4. Cua, ghẹ biển

Cua biển chứa nhiều i-ốt và canxi, protein, khoáng chất -Ảnh: Internet

Chứa lượng i-ốt ở mức vừa phải nhưng cua, ghẹ biển không chỉ giúp bà bầu bổ sung khoảng 0.1mg i-ốt mà còn có thêm canxi, protein và một số khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể.

5. Cá biển

Cá biển chứa hàm lượng i-ốt tự nhiên -Ảnh: Internet

Hầu hết các loại cá biển đều chứa hàm lượng i-ốt tự nhiên tốt cho sức khỏe bà bầu. Trong đó, 100g cá thu cung cấp khoảng 0.08mg i-ốt, 100g cá tuyết cung cấp khoảng 0.1mg i-ốt cho cơ thể khi mang thai.

6. Cải thảo

Cải thảo chứa hàm lượng nhỏ i-ốt -Ảnh: Internet

Cứ 100g cải thảo thì có khoảng 0.098mg i-ốt. Tuy hàm lượng không quá nhiều nhưng cải thảo vẫn là thức ăn giàu i-ốt cho bà bầu mỗi ngày.

7. Trứng gà

Trứng gà chứa nhiều vitamin và dưỡng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi -Ảnh: Internet

Bên cạnh 0.097mg i-ốt/100g trứng gà, các dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, protein, canxi, chất chống oxy hóa có trong trứng gà cũng góp phần cải thiện sức khỏe và hoạt động não bộ của thai nhi.

8. Khoai tây

Khoai tây là thực phẩm bổ sung i-ốt an toàn -Ảnh: Internet

Khoai tây là thực phẩm bổ sung i-ốt an toàn, đồng thời, cung cấp thêm nhiều chất xơ, kali và các vitamin khác. Bà bầu nên bổ sung khoai tây vào chế độ ăn mỗi ngày.

9. Sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa -Ảnh: Internet

Bà bầu uống sữa không chỉ bổ sung canxi, vitamin D, mangan, folate, phốt pho, kali, magie… mà còn cung cấp thêm i-ốt đáp ứng nhu cầu cơ thể trong quá trình mang thai.

10. Muối i-ốt

Dùng muối i-ốt trong quá trì nấu ăn -Ảnh: Internet

Muối biển tự nhiên không có nhiều i-ốt nhưng muối đã được bổ sung i-ốt có hàm lượng 7.6mg i-ốt/100g. Vì thế, bà bầu nên sử dụng muối i-ốt trong quá trình nấu ăn, nêm nếm gia vị hằng ngày với liều lượng vừa phải, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu i-ốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và con.

Lưu ý: Cũng như người bình thường, nếu chế độ ăn hằng ngày thiếu hoặc thừa i-ốt, tuyến giáp của bà bầu sẽ mất cân bằng các hormone dẫn đến các căn bệnh về tuyến giáp.

Để đảm bảo sức khỏe, hãy thay đổi chế độ, thực đơn dinh dưỡng có các thực phẩm chứa nhiều i-ốt cho bà bầu để cơ thể luôn khỏe mạnh bạn nhé!

Chúc bà bầu luôn khỏe và vượt cạn thành công!