Rối loạn tuyến giáp ảnh hưởng mạnh ở phụ nữ và giảm khả năng thụ thai, đây là những điều cần đặc biệt lưu ý

Mẹ bầu 20/01/2023 11:11

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ phụ nữ mắc bệnh rối loạn tuyến giáp cao gấp 10 lần nam giới. Một trong những lý do chính cho điều này là rối loạn tuyến giáp gây ra bởi các phản ứng tự miễn dịch.

Tuyến giáp, một tuyến nhỏ hình bơ nằm ở dưới cổ, đóng vai trò chính trong sự phát triển của cơ thể. Nó chịu trách nhiệm về các hormone kiểm soát các chức năng như trao đổi chất và tăng trưởng.

Rối loạn tuyến giáp ảnh hưởng mạnh ở phụ nữ và giảm khả năng thụ thai, đây là những điều cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuyến giáp tiết ra các kích thích tố - thyroxine, triiodothyronine và calcitonin, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và tăng trưởng của cơ thể con người. Việc sản xuất thừa hoặc thiếu các hormone này, thường là T3 và T4 sẽ gây ra bệnh tật.

Các bệnh phổ biến của tuyến giáp là suy giáp, cường giáp, viêm giáp và ung thư tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp phổ biến hơn ở phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời do sự liên kết của nội tiết tố nữ, estrogen với thyroxin.

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ phụ nữ mắc bệnh rối loạn tuyến giáp cao gấp 10 lần nam giới. Một trong những lý do chính cho điều này là rối loạn tuyến giáp gây ra bởi các phản ứng tự miễn dịch.

Rối loạn tuyến giáp ảnh hưởng mạnh ở phụ nữ và giảm khả năng thụ thai, đây là những điều cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Lý do đằng sau điều này là rối loạn tuyến giáp thường do phản ứng tự miễn dịch gây ra, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt đầu tấn công tuyến giáp của chính nó. Tuy nhiên, vẫn chưa biết tại sao phản ứng tự miễn dịch lại phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới, nhưng nó có thể liên quan đến các yếu tố di truyền, môi trường và lối sống," Tiến sĩ Biplab Pal, Trợ lý Giáo sư, Đại học Chuyên nghiệp Lovely cho biết.

 

Theo Tiến sĩ Vineeta Taneja, Giám đốc Khoa Nội, Bệnh viện Fortis, Shalimar Bagh, New Delhi, estrogen kích thích sự phát triển của hormone tuyến giáp và cũng là protein liên kết với hormone tuyến giáp.

"Estrogen cũng kích thích thyroglobulin, là tiền chất của hormone tuyến giáp. Mức độ estrogen dao động trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời người phụ nữ như mãn kinh, dậy thì, mang thai, cho con bú và mãn kinh và do đó, rối loạn tuyến giáp phổ biến hơn ở phụ nữ".

Cô ấy nói thêm rằng các bệnh tự miễn dịch cũng ảnh hưởng đến tuyến giáp và những bệnh này thường thấy ở phụ nữ. Suy giáp thường thấy ở tuổi dậy thì, mang thai và mãn kinh và cần được kiểm tra cụ thể trong các giai đoạn này của cuộc đời người phụ nữ.

Mặt khác, suy giáp (chức năng hoạt động kém của tuyến giáp) trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Ung thư tuyến giáp phổ biến hơn ở nữ giới so với nam giới và xảy ra sớm hơn.

Bên cạnh đó, có một số yếu tố khác làm tăng khả năng phát triển rối loạn tuyến giáp.

Rối loạn tuyến giáp ảnh hưởng mạnh ở phụ nữ và giảm khả năng thụ thai, đây là những điều cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Pal cho biết: “Các yếu tố môi trường và lối sống như lượng i-ốt ăn vào, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và tránh các chất có hại như thuốc lá cũng điều chỉnh hoạt động bình thường của tuyến giáp”.

Ngoài ra còn có mối quan hệ giữa hormone tuyến giáp và các hormone dao động trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. "Mặc dù rối loạn tuyến giáp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng dường như phổ biến hơn ở phụ nữ trong và sau thời kỳ mãn kinh do sự thay đổi nồng độ hormone," Tiến sĩ Pal nói thêm.

Các vấn đề về tuyến giáp có thể được kiểm soát bằng cách chăm sóc và dùng thuốc thích hợp. Các triệu chứng phổ biến của rối loạn tuyến giáp bao gồm cảm thấy lo lắng, khó chịu, hồi hộp, khó ngủ, yếu cơ, sụt cân, tuyến giáp to ra, v.v.

"Điều quan trọng là phụ nữ nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của các vấn đề về tuyến giáp", bác sĩ Pal khuyên.

Theo Indiatoday

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