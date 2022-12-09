Nguyên nhân sẩy thai và các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cần lưu ý

Tiến sĩ Nupur Gupta, Giám đốc Sản phụ khoa, Viện Nghiên cứu Fortis Memorial, Gurugram từ Ấn Độ cho biết "Đôi khi, rất khó để tìm ra nguyên nhân chính xác của sẩy thai. Nhưng có những biện pháp mà chúng ta có thể áp dụng để ngăn ngừa sẩy thai.

"Hơn 50% trường hợp sẩy thai trong ba tháng đầu là do bất thường về nhiễm sắc thể hoặc di truyền. Nếu có một số tổn thương di truyền trong bào thai, thì cuối cùng, nó sẽ không thể sống sót", Tiến sĩ Nupur nói. Cô ấy nói thêm rằng lý do thứ hai dẫn đến sẩy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên là sự xuất hiện của băng huyết hoặc cục máu đông. "Xuất huyết dưới màng đệm cũng có thể dẫn đến việc chấm dứt thai kỳ. Trong một số trường hợp nạo phá thai ba tháng đầu nhiều lần, nguyên nhân gây sẩy thai có thể là do sự hình thành các kháng thể, được gọi là hội chứng kháng thể kháng phospholipid", bác sĩ Nupur giải thích. Các vấn đề về nhau thai hoặc dị tật ở tử cung cũng có thể dẫn đến sẩy thai.

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Tam cá nguyệt thứ hai đề cập đến tuổi thai từ 13 đến 20 tuần và sẩy thai trong thời gian này có thể là kết quả của nhiễm trùng đơn giản ở tử cung hoặc cổ tử cung. Ngoài ra, các vấn đề y tế như tiểu đường hoặc huyết áp cao, các tình trạng tuyến giáp, rối loạn tự miễn dịch, u xơ hoặc khiếm khuyết di truyền trong tử cung cũng góp phần làm tăng nguy cơ sẩy thai. Tiến sĩ Nupur cảnh báo: "Các yếu tố về lối sống như tăng tiêu thụ rượu, hút thuốc, caffein hoặc ma túy, và các yếu tố môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sẩy thai."

Ngăn ngừa sẩy thai

Theo Tiến sĩ Nupur, bước đầu tiên và quan trọng nhất là bổ sung axit folic có thể làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh trong thai kỳ và cũng giảm nguy cơ sẩy thai.

"Cần bổ sung 400 microgam axit folic ba tháng trước khi lập kế hoạch mang thai. Tiếp tục điều này trong suốt thai kỳ. Ngoài ra, hãy tuân thủ một lối sống lành mạnh bao gồm ăn uống đầy đủ, đủ nước, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Quan trọng nhất là tránh hút thuốc, uống rượu và lạm dụng ma túy. Hãy chắc chắn để chấm dứt việc hút thuốc lá thụ động. Cũng nên hạn chế lượng caffein của bạn không quá hai cốc mỗi ngày, tức là ít hơn khoảng 200 miligam", Tiến sĩ Nupur khuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên chủng ngừa là điều quan trọng! Hãy cập nhật vắc-xin hoặc mũi tiêm phòng cúm của bạn và những vắc-xin cho bất kỳ tình trạng bệnh mãn tính hoặc bệnh nào khác mà bạn có thể mắc phải, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tự miễn dịch. Làm như vậy sẽ làm giảm nguy cơ sẩy thai của bạn. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem có bất kỳ bệnh lây truyền qua đường tình dục nào giữa bạn và đối tác của bạn hay không, luôn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn nhé.

Hơn nữa, hãy cẩn thận với tình trạng dọa sảy thai, một tình trạng mà các triệu chứng cho thấy khả năng sẩy thai. Bác sĩ Nupur nói: "Trong tình huống như vậy, điều quan trọng là phải kết hợp các biện pháp như nằm trên giường, tránh nâng vật nặng, tránh quan hệ tình dục, điều trị tình trạng cơ bản và điều trị hỗ trợ mang thai. Nếu bạn RH âm tính, việc tiêm anti-D sẽ có lợi nếu bạn có vấn đề về chảy máu."

Theo Femina