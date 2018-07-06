Mẹ bầu uống nước đậu đỏ có tốt không?

Mẹ bầu 06/07/2018 14:06

Nước đậu đỏ có tác dụng như một bài thuốc chữa bệnh theo dân gian và có công dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ cực hiệu quả. Vậy còn đối với mẹ bầu thì uống nước đậu đỏ có tốt thực sự không?

Uống nước đậu đỏ có tác dụng gì?

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Đậu đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Đậu đỏ là một trong các loại ngũ cốc phổ biến có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như vitamin, chất béo và khoáng. Đậu đỏ có tác dụng hỗ trợ tăng trưởng, tăng sức đề kháng, hình thành collagen, kích thích bài tiết và loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Cụ thể tác dụng của đậu đỏ:

  • Hợp chất chống oxy hóa

Trong đậu đỏ có chứa những hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình hình thành  gốc tự do gây hại cho tế bào sinh vật. Đây còn gọi là chất ức chế việc phá hủy tế bào.

  • Chất xơ
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Đậu đỏ chứa hàm lượng chất xơ đáng kể

 Hàm lượng chất xơ đáng kể trong đậu đỏ giúp thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố, giúp thanh lọc và giải nhiệt. Tương tự ăn các loại hoa quả, uống nước đậu đỏ cũng giúp cơ thể hấp thu chất xơ hiệu quả.

  • Các loại khoáng chất

 Đậu đỏ chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, natri, phốt pho, kẽm, chất sắt,… có hiệu quả duy trì và ổn định các chuyển hóa trong cơ thể, bảo vệ hệ tiêu hóa và hỗ trợ cho tim mạch khỏe mạnh, kiểm soát sự cân bằng nước, giảm bệnh.

Mẹ bầu uống nước đậu đỏ có tốt không?

Tất nhiên là rất tốt, Các bác sĩ khuyến khích mẹ bầu nên uống nước đậu đỏ với những công dụng tuyệt vời sau:

  • Bổ sung sắt

Từ xa xưa, chị em đang trong thai kỳ được khuyên nên tích cực ăn đậu đỏ. Ngày nay khoa học đã chứng minh, mẹ bầu ăn đậu đỏ giúp ngăn chặn chứng thiếu máu rất hiệu quả nhờ bổ sung 1 lượng chất sắt tăng lên gấp đôi.

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Mẹ bầu ăn đậu đỏ giúp ngăn chặn chứng thiếu máu, tốt cho sự phát triển của não, giúp cải thiện hệ miễn dịch và điều hòa nhiệt độ của cơ thể

Bổ sung sắt hiệu quả giúp máu và các cơ có thể vận chuyển oxy đều đặn tới các tế bào và tới thai nhi diễn ra hiệu quả. Đồng thời tốt cho sự phát triển của não, giúp cải thiện hệ miễn dịch và điều hòa nhiệt độ của cơ thể.

  • Giảm nguy cơ mắc bệnh

Trong đậu đỏ chứa một lượng rất dồi dào chất chống oxy hóa. Bổ sung đậu đỏ là cách giúp chị em có sức đề kháng tốt hơn trong thai kỳ, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đậu đỏ còn bổ sung  Vitamin B1, vitamin B6  giúp chị em bầu giảm mệt mỏi, giảm stress hiệu quả.

  • Chữa bệnh táo bón, trĩ

Đậu đỏ chứa nhiều chất xơ có công dụng giúp giảm lượng cholestrol trong máu, giảm nguy cơ bị huyết áp cao trong thai kỳ. Đồng thời, giúp mẹ bầu tránh mắc bệnh táo bón, trĩ.

  • Thanh nhiệt, lợi tiểu

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, đậu đỏ có hiệu quả thanh nhiệt, lợi tiểu cực tốt cho phụ nữ mang thai.

Đậu đỏ được dùng thành bài thuốc chữa phù nề hiệu quả khi mang thai.

  • Làm đẹp da và giảm cân
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Đậu đỏ giúp mẹ bầu làm đẹp da, lợi sữa, giảm béo sau sinh hiệu quả

Bên cạnh nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đậu đỏ còn là thực phẩm chăm sóc sắc đẹp hiệu quả. Đậu đỏ bổ sung Vitamin B6 và chất xơ giúp mẹ bầu làm đẹp da và giảm béo sau sinh hiệu quả.

Đối với mẹ đang cho con bú, thì vẫn có thể uống nước đậu đỏ được vì nó an toàn, ngoài ra nước đậu đỏ còn giúp mẹ dồi dào sữa sau sinh.

Những món ăn được chế biến từ đậu đỏ

Mỗi món ăn được chế biến từ đậu đỏ lại có một công dụng chữa bệnh riêng. Mẹ bầu có thể chế biến thành nhiều món ăn để không bị ngán, dưới đây là một vài món ngon làm từ đậu đỏ. 

- Súp đậu đỏ – Món ăn khắc phục chứng thiếu máu cho bà bầu

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Súp đậu đỏ

- Chè đậu đỏ nếp cẩm – giúp mẹ bầu thanh nhiệt cơ thể

- Đậu đỏ hầm cá trích – Chữa chứng phù nề khi mang thai

- Nước hầm đậu đỏ – Giúp chị em lợi sữa, thông tiểu, cung cấp sắt

- Chân giò hầm đậu đỏ – Giúp lợi sữa sau khi sinh

Mẹ bầu uống nước đậu đỏ có tốt không? - Ảnh 6
Chân giò hầm đậu đỏ

- Bò Sốt Đậu Đỏ – Món ăn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng rất tốt khi mang thai

- Chè đậu đỏ yến mạch mát bổ cho bà bầu

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Chè đậu đỏ yến mạch

Với những chia sẻ trên, có thể thấy đậu đỏ là loại ngũ cốc có rất nhiều ích lợi đối với bà bầu. Chắc hẳn nhờ những gợi ý này, chị em đã có được giải đáp chính xác cho thắc mắc "Mẹ bầu uống nước đậu đỏ tốt không?", có một số ít người bị dị ứng với đậu đỏ nên khi uống, nếu thấy cơ thể có biểu hiện bất thường bạn chú ý ngưng lại và theo dõi thêm nhé.

Cách trồng đậu đỏ đơn giản tại nhà, ăn cả năm không hết

Cách trồng đậu đỏ đơn giản tại nhà, ăn cả năm không hết

Vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, vì thế đậu đỏ được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, thay vì bỏ tiền mua, bạn có thể tự trồng loại cây này tại nhà một cách đơn giản.

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