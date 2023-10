Mẹ bầu nên ăn những loại trái cây gì khi mang thai?

Có thể nói, ăn nhiều trái cây tươi khi mang thai có thể giúp đảm bảo cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Bởi trái cây tươi chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu và cũng là nguồn cung cấp chất xơ tốt.

Top những loại trái cây tốt nhất cho mẹ bầu khi mang thai

Ăn vặt bằng trái cây có thể là một cách tuyệt vời để tăng cường lượng vitamin bên cạnh việc hạn chế cảm giác thèm đường.

1. Quả mơ

Quả mơ chứa: vitamin A, C và E, canxi, sắt, kali, beta carotene, phốt pho và silic,...

Tất cả những chất dinh dưỡng này giúp ích cho sự phát triển và tăng trưởng của em bé. Trong đó, đặc biệt là sắt, chất dinh dưỡng có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu còn canxi giúp xương và răng phát triển chắc khỏe.

2. Cam

Cam là nguồn cung cấp: folate, vitamin C, nước tuyệt vời. Trong đó, cam rất tốt cho việc giữ nước cho cơ thể và khỏe mạnh. Vitamin C có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và hỗ trợ hấp thu sắt. Đặc biệt, Folate trong cam còn có thể giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh, có thể gây ra các bất thường về não và tủy sống ở trẻ.

3. Xoài

Các mẹ cần biết là, nếu trẻ sinh ra bị thiếu vitamin A thì có thể có khả năng miễn dịch thấp hơn và nguy cơ biến chứng sau sinh cao hơn, chẳng hạn như nhiễm trùng đường hô hấp.

May mắn thay, xoài rất giàu vitamin A và C. Cụ thể, một cốc xoài cắt nhỏ cung cấp 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày được khuyến nghị cho một người và hơn ⅓ lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành.

4. Lựu

Lựu có thể cung cấp cho các mẹ bầu nguồn dưỡng chất dồi dào gồm: vitamin K, canxi, folate, sắt, chất đạm, chất xơ,...

Lựu giàu dinh dưỡng cũng là nguồn cung cấp năng lượng tốt và hàm lượng sắt cao giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt. Bên cạnh đó, Vitamin K cũng rất cần thiết để duy trì xương khỏe mạnh. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy uống nước ép lựu có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương nhau thai.

5. Quả bơ

Bơ là nguồn cung cấp tuyệt vời: vitamin C, E và K, axit béo không bão hòa đơn, chất xơ, vitamin B, kali, đồng,...

Trong đó, bơ chứa chất béo có lợi cho sức khỏe, cung cấp năng lượng và giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh. Chúng cũng tăng cường các tế bào chịu trách nhiệm xây dựng mô da và não của em bé đang phát triển. Ngoài ra, Kali trong quả bơ có thể giúp giảm chứng chuột rút ở chân, một triệu chứng khác thường gặp khi mang thai, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba.

6. Chuối

Chuối chứa hàm lượng cao: vitamin C, kali, vitamin B-6, chất xơ,...

Hàm lượng chất xơ cao trong chuối có thể giúp giảm táo bón liên quan đến thai kỳ và có một số bằng chứng cho thấy vitamin B-6 có thể giúp giảm buồn nôn và nôn trong thời kỳ đầu mang thai.

7. Các loại quả mọng

Quả mọng là nguồn cung cấp tốt: vitamin C, carbohydrate lành mạnh, chất chống oxy hóa, chất xơ,...

Quả mọng cũng chứa nhiều nước nên chúng là nguồn cung cấp nước tuyệt vời. Vitamin C trong quả mọng cũng giúp hấp thu sắt và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

8. Trái ổi

Ổi là một lựa chọn trái cây tuyệt vời cho những người muốn có nhiều chất dinh dưỡng sau: vitamin C và E, polyphenol, carotenoids, isoflavonoid, folate,...

Ổi chứa sự kết hợp đa dạng của các chất dinh dưỡng nên rất lý tưởng cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt, việc ăn ổi khi mang thai còn có thể giúp thư giãn cơ bắp, hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.

Mẹ bầu nên ăn bao nhiêu trái cây khi mang thai?

Lời khuyên dành cho phụ nữ mang thai là nên ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau quả tươi mỗi ngày và thay đổi khẩu phần này càng nhiều càng tốt. Trái cây có thể ở dạng tươi, đóng hộp, đông lạnh hoặc sấy khô.

Theo nguyên tắc chung, một khẩu phần trái cây là: một miếng trái cây, dành cho những quả có kích thước lớn hơn quả bóng tennis hoặc một cốc trái cây cắt nhỏ.

Tóm lại, ăn nhiều trái cây và rau quả khi mang thai giúp bà bầu có đủ dinh dưỡng để hỗ trợ em bé đang phát triển. Nó cũng sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh và khuyết tật, đồng thời giúp nuôi dưỡng cơ thể cho mẹ bầu. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp các chị em có câu trả lời cho câu hỏi “Mẹ bầu nên ăn những loại trái cây gì khi mang thai?” rồi nhé!