Mẹ bầu "ăn ngon ngủ ngon" với 6 loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày

Mẹ bầu 14/10/2022 07:12

Dưới đây là những thực phẩm hỗ trợ giúp mẹ bầu có một giấc ngủ ngon, lại còn cung cấp nhiều dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Quả óc chó

Theo các nhà khoa học đã chứng minh, ăn quả óc chó trước khi đi ngủ có thể giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn, yên giấc và sâu hơn. Đồng thời, trong hạt óc chó có chứa melatonin – một hormone trong cơ thể giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ thức của chị em. Ngoài óc chó, các loại thực phẩm khác cũng chứa melatonin là quả anh đào, cà chua, quả nho và dầu ô liu…Khi mẹ bầu ăn những thực phẩm này buổi tối sẽ giúp tăng mức độ melatonin và giúp chị em ngủ ngon hơn rất nhiều.

Mẹ bầu 'ăn ngon ngủ ngon' với 6 loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Không chỉ dùng để làm đẹp, mật ong cũng có tác dụng tốt trong việc điều trị chứng mất ngủ vì chúng xua tan chứng mệt mỏi. Để có mật ong phát huy tác dụng nhất bạn nên pha 2 thìa mật ong nhỏ với nước ấm vào uống hàng ngày là được.

Mẹ bầu 'ăn ngon ngủ ngon' với 6 loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả bầu

Phụ nữ mang thai nên bổ sung các món ăn có bầu như canh bầu, bầu luộc,… trong bữa ăn hàng ngày. Vì loại quả này có đặc tính an thần, giúp chị em ngủ ngon hơn.

Quả bầu còn có tác dụng như liều thuốc xoa dịu hiệu quả, giúp mẹ cảm thấy thư giãn trong suốt thời gian mang thai. Đặc biệt hơn, loại rau củ này còn tốt cho sự phát triển và tăng trưởng của thai nhi.

Sen

Củ sen có tác dụng an thần, bổ tỳ, mẹ bầu có thể nấu canh hay chè để dùng nhằm trị chứng mất ngủ hay suy nhược cơ thể.

Bên cạnh đó, hạt sen cũng có tác dụng an thần vì vậy các món chè hạt sen hay hạt sen chế biến thành các món ăn đều phát huy tác dụng tích cực đối với giấc ngủ của mẹ bầu.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể uống trà tim sen để có giấc ngủ sâu và êm ái.

Chuối

Theo chia sẻ của các chuyên gia dinh dưỡng thì đây là loại trái cây rất giàu tryptophan giúp thúc đẩy hoạt động của serotonin đem đến cho bà bầu cơn buồn ngủ nhanh chóng. Không những thế, trong chuối còn chứa hàm lượng magie giúp thư giãn cơ bắp khiến cho bà bầu ngủ ngon hơn.

Mẹ bầu 'ăn ngon ngủ ngon' với 6 loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành

Nếu mẹ bầu không thích uống sữa công thức thì sữa đậu nành cũng là một cách để mẹ bầu có thể khiến giấc ngủ ngon quay về với mình. Bởi trong sữa đậu nành cũng có thành phần canxi và trytophan như sữa công thức nên có tác dụng tương tự.

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