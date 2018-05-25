Mẹ bầu ăn gì để thai nhi tăng cân nhanh trong 3 tháng cuối?

Mẹ bầu 25/05/2018 09:54

Nếu ăn không đúng cách, chất dinh dưỡng có thể chỉ làm mẹ tăng cân mà không được nạp vào thai nhi. Mẹ bầu ăn gì để thai nhi tăng cân trong 3 tháng cuối thai kỳ? Bài viết này sẽ cung cấp cho các mẹ những kiến thức cơ bản giúp bé sinh ra đủ cân, khỏe mạnh.

Mọi phụ nữ đều mong muốn sinh ra em bé khỏe mạnh và bụ bẫm. Do đó, cân nặng của thai nhi trong 3 tháng cuối cùng của thai kỳ rất được các mẹ quan tâm.

Mẹ ăn gì để thai nhi trong bụng có thể tăng cân trong 3 tháng cuối, giúp đạt trọng lượng tiêu chuẩn, khỏe mạnh khi chào đời là mối quan tâm không chỉ của riêng các mẹ bầu mà là điều mà tất cả thành viên trong gia đình có bà bầu đều cần biết.

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Mẹ bầu nên ăn đủ chất để thai nhi tăng cân tốt trong 3 tháng cuối - Ảnh: Internet

3 tháng cuối thai nhi tăng cân như thế nào

Trọng lượng thai nhi được đo thường xuyên trong quá trình mẹ siêu âm và khám thai theo chu kỳ đều đặn để theo dõi sức khỏe tổng quát của em bé. Tháng cuối thai nhi tăng cân như thế nào còn phụ thuộc vào cách tính chiều dài đùi, chu vi đầu, vòng bụng,... để đoán được gần chính xác nhất cân nặng hiện tại của bé và lộ trình tăng cân.

3 tháng cuối thai kỳ là thời điểm em bé tăng cân nhanh rõ rệt. Do đó, trong những tháng cuối, mẹ nên chăm bồi bổ hơn để thai nhi tăng cân nhanh và ra đời khỏe mạnh.

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Thai nhi sẽ tăng cân nhanh hơn trong 3 tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Internet

Thường thì em bé sẽ bị thiếu cân nếu như mẹ ăn kiêng, sức khỏe của mẹ không đạt hoặc yếu tố di truyền. Do đó, nếu em bé thiếu cân, mẹ nên tham khảo ngay các cách tăng cân cho thai nhi 3 tháng cuối thai kỳ để đảm bảo em bé sinh ra dễ nuôi và có sức đề kháng tốt.

Mẹ bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối

Nhiều mẹ bầu băn khoăn nên ăn gì cho bé nhanh tăng cân tháng cuối? Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe giúp thai nhi tăng cân nhanh trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Mẹ bầu ăn gì để thai nhi tăng cân nhanh trong 3 tháng cuối? - Ảnh 3

Trứng, cá, sữa, đậu là các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho phụ nữ mang thai - Ảnh: Internet

- Trứng: Lượng protein cùng hàm lượng axit folic, choline và sắt có trong trứng luộc là nguồn dinh dưỡng thiết yếu mỗi ngày cho phụ nữ mang thai

- Sữa: Phụ nữ mang thai nên uống tối thiểu 2 ly sữa mỗi ngày để có thể tác động đến sự tăng cân của thai nhi

- Sữa chua: Thật bất ngờ vì sữa chua là thực phẩm có khả năng ngăn ngừa nguy cơ sinh nhẹ cân ở trẻ sơ sinh. Cùng nguồn gốc từ sữa nhưng sữa chua lại chứa hàm lượng canxi, vitamin B và kẽm nhiều hơn sữa tươi. Mẹ bầu được khuyến khích nên dùng khoảng 3 hộp sữa chua mỗi ngày.

- Cá: Đây là nguồn thức ăn giàu protein và axit béo omega-3 hỗ trợ tối đa cho sự phát triển toàn diện của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ

- Các loại đậu: Đậu xanh, đậu nành, đậu Hà Lan, đậu lăng,... và các loại đậu khác chứa hàm lượng protein và carbohydrate tốt, ít béo giúp bé tăng cân rất nhanh và phát triển khỏe mạnh.

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Nghiên cứu mới nhất khẳng định, việc bà bầu tăng cân trong giai đoạn đầu thai kỳ sẽ tác động mạnh mẽ tới cân nặng, hình thể của bé sơ sinh.

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