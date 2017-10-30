Mách các mẹ bỉm sửa cách chữa rạn da sau khi sinh bằng tinh dầu cực hay

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho chị em một cách chữa rạn da sau khi sinh bằng tinh dầu rất tốt. Đối với các triệu chứng sau sinh khác, chị em hoàn toàn có thể tìm thấy giải pháp điều trị trên website Phụ nữ và Gia đình.

Mang thai là một trong những khoảnh khắc hạnh nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ Tuy nhiên, sự kiện này cũng kéo theo một vài vấn đề sau đó có thể khiến chị em hết sức căng thẳng. Đó chính là các triệu chứng sau sinh như da chảy xệ, rạn da, bị dị ứng, rụng tóc và vô vàn những tình huống khác.

Khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu rạn da, đặc biệt là ở vùng bụng, chị em cần chú ý chữa trị càng sớm càng tốt. Bởi vì ở giai đoạn đầu, các biện pháp tự nhiên hay sử dụng kem gần như đều phát huy hiệu quả chữa rạn da sau sinh . Nếu để lâu thì “đêm dài” dễ “lắm mộng” lắm đấy.

Trước khi đi sâu vào các công thức cụ thể, mình cũng nhấn mạnh rằng một số chị em có xu hướng tin tưởng các phương pháp điều trị hóa học và phẫu thuật có sẵn để loại bỏ vết rạn da như điều trị bằng laser hay Tummy Tuck. Tuy nhiên, những cách chữa rạn da sau khi sinh này có thể đi kèm nhiều rủi ro, đó còn chưa kể chi phí không hề rẻ. Do vậy, tốt nhất là hãy cân nhắc thật kỹ và nghiên cứu thêm các phương pháp tự nhiên, an toàn trước đã nhé.

Cách chữa rạn da sau khi sinh đơn giản tại nhà

Nhiều bà bầu sau khi sinh em bé xong thấy bụng bị rạn vô cùng hoảng hốt. Thậm chí, còn “nuôi” suy nghĩ rằng sẽ phải sống cả đời với những vết rạn xấu xí này vì chúng sẽ không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, hãy dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu bởi vì chúng rất dễ điều trị. Điều quan trọng ở đây là cần tuân thủ đúng công thức và luôn duy trì tư tưởng tích cực để hỗ trợ cho quá trình chữa rạn da sau sinh chị em nhé.

Công thức chữa rạn da sau sinh bằng tinh dầu

Có rất nhiều loại dầu chị em có thể sử dụng để chữa trị rạn da sau khi sinh em bé, chẳng hạn như tinh dầu hạnh nhân, dầu argan, dầu jojoba, dầu mù tạc, dầu dừa, dầu thầu dầu (nhóm 1). Ngoài ra, có thể dùng kèm thêm tinh dầu hạt nho, tinh dầu nụ tầm xuân, tinh dầu hạt gai dầu, tinh dầu bơ, tinh dầu hoa oải hương, tinh dầu hoa cúc hoặc tinh dầu hoa anh thảo (nhóm 2).

Bước 1: Tự làm hỗn hợp dưỡng ẩm bằng cách trộn một vài giọt tinh dầu từ 1 loại dầu bất kỳ ở nhóm 2 với 1 loại dầu tùy chọn ở nhóm 1. Một vài sự kết hợp đề xuất đó là tinh dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa với tinh dầu nụ tầm xuân và tinh dầu hạt nho. Hoặc tinh dầu thầu dầu hoặc jojoba với tinh dầu hoa anh thảo, tinh dầu hạt cây gai dầu và tinh dầu oải hương.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên vùng bị rạn da và để trong vài phút. Chú ý massage nhẹ nhàng. Để yên như vậy càng lâu càng tốt. Thực hiện 2 lần mỗi ngày.

Chị em có thể tăng cường hiệu quả chữa rạn da sau sinh của các loại tinh dầu này bằng cách đặt một tấm nhựa mỏng trên bụng rồi để lên đó một chai nước ấm trong vài phút.

Cách chữa rạn da sau khi sinh này hiệu quả bởi vì massage bằng tinh dầu sẽ giữ ẩm cho làn da, tăng tính đàn hồi của nó và giúp làm lành vết sẹo. Đồng thời, tinh dầu cũng cung cấp chất dinh dưỡng và hydrate hóa da, bổ sung chất chống oxy hóa và các thành phần khác có tác dụng chữa trị da bị rạn.