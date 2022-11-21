Mách bạn những đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu giúp mẹ “giải tỏa” cơn nghén

Trong suốt thai kỳ, các mẹ bầu thường có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn. Đặc biệt, các loại đồ ăn vặt cho bà bầu như bánh cho bà bầu, các món ăn phụ cho bà bầu... rất cần được chị em lưu tâm trong thời gian này.

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu cần phải chọn lọc kỹ càng, vì đây là thời gian “nhạy cảm”, thai nhi còn yếu ớt và rất dễ bị sảy nếu như bị ngộ độc thực phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 3 tháng đầu, mẹ bầu có thể ăn các đồ ăn vặt sau đây:

Đồ ăn vặt cho bà bầu có rất nhiều song không phải ăn gì cũng đều tốt cho sức khỏe thai kỳ. Vì vậy bà bầu cần ăn có chọn lọc và ăn đúng cách mới giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sữa chua là đồ ăn vặt bổ dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu!

- Sữa chua: Có giá trị dinh dưỡng cao, chứa dồi dào Canxi, tốt cho sự phát triển xương và răng của thai nhi, cùng các vitamin và khoáng chất khác. Hơn nữa, trong sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn probiotic chống mệt mỏi cho bà bầu trong thời gian này. Đồng thời, mẹ bầu có thể kết hợp sữa chua với trái cây sấy khô hoặc trái cây tươi, ngũ cốc, các loại hạt để thay đổi bữa, làm phong phú khẩu vị. Đồng thời, các mix thức ăn đó còn giúp bà bầu 3 tháng đầu cân đối dinh dưỡng rất hiệu quả.

- Táo và phô mai: Táo chứa chất xơ chống táo bón và giúp giảm cholesterol, còn phô mai thì lại giàu protein, rất hữu ích cho nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày của mẹ bầu và bé. Tuy nhiên, bạn cần chọn loại táo không đóng hộp và phô mai đã được diệt khuẩn để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé nhé.

Quả mơ khô giúp kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng cho mẹ bầu!

- Quả mơ khô: có tác dụng kích thích vị giác, giúp bà bầu ăn ngon miệng hơn. Loại quả này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa là beta-carotene. Khi vào cơ thể, chất này sẽ chuyển đổi thành vitamin A giúp phát triển và duy trì sức khỏe của răng, xương và da.

- Khoai lang sấy: là loại đồ ăn vặt có chứa nhiều chất có lợi ích sức khỏe như kali, chất xơ, vitamin A, C và B6, rất tốt cho sự phát triển của mẹ và thai nhi.

- Các loại ngũ cố nguyên hạt: Ngũ cốc đều chứa các loại vitamin, khoáng chất, axit folic cần thiết, có tác dụng làm giảm nguy cơ khuyết tật bẩm sinh cho thai nhi. Đồng thời, các loại ngũ cốc dinh dưỡng này còn giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của mẹ, hạn chế bị chứng táo bón. Ngoài ra, khi ăn ngũ cốc có thể giúp mẹ bầu phòng ngừa được các viêm nhiễm vòm miệng, viêm lưỡi, loét miệng…rất hiệu quả.

Trái cây tươi rất giàu vitamin C và axit folic, rất hữu ích cho sức khỏe của mẹ và bé!

- Trái cây tươi: Mẹ bầu nên ăn những loại trái cây hữu cơ, giàu vitamin C như bưởi, cam, chanh, táo,…và giàu axit folic như mơ, đào… vào thực đơn hàng ngày của mình. Hạn chế mua các loại trái cây đóng hộp, vì chúng thường chứa chất bảo quản có hại cho sức khỏe.

- Cà rốt: Ngọt dịu và đầy dinh dưỡng, cà rốt cũng là một lựa chọn thích hợp cho các mẹ bầu. Chỉ cần rửa kỹ, mẹ có thể nhấm nháp một thanh cà rốt tươi, hoặc chế biến thành món nước ép, cà rốt tẩm chút mật ong thơm nức.

Bên cạnh những đồ ăn vặt tốt cho bà bầu 3 tháng đầu ở trên thì các mẹ cũng cần hạn chế với những đồ ăn vặt không tốt cho sự phát triển của mẹ và bé.

Những món ăn vặt không tốt cho bà bầu

Theo nghiên cứu, mẹ bầu có sở thích nạp những thức ăn vặt nhiều đường và chất béo sẽ lây thói quen ăn uống này sang con. Điều này có nghĩa bé rất dễ bị “nghiện” những món ăn dạng này.

Sở dĩ như vậy, vì khi tiêu thụ đường và chất béo, cơ thể bạn sản sinh ra hormone “đánh lừa” não bộ rằng đó là một cảm giác tốt. Để cảm giác này không bị mất đi, não bộ đành phải phát tín hiệu thèm ăn các loại thực phẩm này nhiều hơn. Kéo theo đó, bé con sau này cũng có sở thích ăn uống tương tự để thỏa mãn thứ cảm giác không lành mạnh này.

Mẹ bầu cần hạn chế những đồ ăn nhanh và bánh kẹo nhiều đường!

Các đồ ăn vặt nhiều đường và dầu mỡ mẹ bầu nên tránh bao gồm:

Bánh, kẹo

Nước uống có gas

Đồ chiên xào ngập dầu mỡ

Thức ăn nhanh

Một số lưu ý khi các chị em ăn đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu

Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu không cần phải ăn quá nhiều, có thể ăn đồ ăn vặt thoải mái nhưng phải biết kiềm chế, để kiểm soát cân nặng không vượt qua ngưỡng cho phép là 0,9-2,3 kg. Hơn nữa, mẹ bầu không thể thay thế hoàn toàn đồ ăn vặt cho thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Dù có ăn vặt đi chăng nữa, mẹ cũng nên chú ý tăng thêm lượng chất đạm và các chất dễ tiêu hóa, dễ hấp thu có trong trứng, trứng, sữa và thịt gia cầm,...

Dù có ăn vặt thì bà bầu vẫn cần ăn đủ bữa chính nhé!

Bên cạnh đó, mẹ cần chia nhỏ các bữa ăn, để cơ thể dễ thích nghi, hạn chế bị ốm nghén. Đặc biệt mẹ không nên bỏ bữa vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Mẹ bầu ăn gì thì đây chính là chế độ dinh dưỡng cho thai nhi trong 9 tháng bào thai. Hơn nữa chế độ dinh dưỡng của mẹ có liên quan mật thiết đến sự phát triển của con. Do đó, cho dù có ăn vặt, mẹ bầu cũng cần ăn đủ các bữa chính và bữa phụ nhé!

Thông thường đối với phụ nữ mang thai lần đầu, 3 tháng thai kỳ đầu tiên sẽ gặp nhiều khó khăn, hay ốm nghén vì thế không ăn được nhiều. Tuy nhiên, mẹ vẫn cần duy trì mức năng lượng bình thường để có đủ dinh dưỡng cho mẹ và bé, đồng thời có sức để vượt qua thời kỳ 3 tháng đầu đầy khó khăn này nhé.

Trên đây là tổng hợp những đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ chọn lựa được những món ăn vặt vừa ngon miệng, vừa dinh dưỡng cho 3 tháng đầu hay những cơn ốm nghén "hành hạ" này nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và nhiều niềm vui!