Mách bà bầu bài tập thể dục cực tốt cho 3 tháng giữa thai kỳ

Mẹ bầu 29/05/2018 10:48

Bà bầu 3 tháng giữa đừng chủ quan, hãy tập những bài thể dục này hàng ngày để giữ cho cả mẹ và con luôn khỏe mạnh nhé!

Bài tập thể dục dành cho bà bầu tháng thứ 4

Đã qua kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, bà bầu có lẽ sẽ ít cần phải kiêng cữ hơn ở thai kỳ tháng thứ 4. Những bài tập thể dục với cường độ mạnh hơn sẽ giúp cho cơ thể bà bầu phát triển khỏe mạnh, năng động ở 3 tháng giữa thai kỳ.

Đạp xe trong phòng tập sẽ là sự lựa chọn an toàn và thích hợp đối với những mẹ bầu muốn vận động giảm mỡ ở tháng thứ 4. Bạn không nên đạp xe ngoài đường vì điều kiện giao thông ở Việt Nam có thể không an toàn cho cả mẹ và bé.

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Đạp xe là bài tập thể dục thích hợp cho bà bầu tháng thứ 4 - Ảnh: Internet

Đạp xe 15-20 phút mỗi ngày giúp mẹ bầu đốt cháy lượng mỡ thừa rất tốt, đồng thời rèn luyện sự bền bỉ, dẻo dai và nâng cao sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chạy bộ cũng là một cách vận động thông minh. Tuy nhiên, hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, không nên để mất nước hoặc luyện tập mệt quá sức.

Bài tập thể dục cho bà bầu mang thai tháng thứ 5

Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, mẹ bầu có thể bơi lội dưới nước để giải tỏa căng thẳng, làn nước mát sẽ giúp mẹ bầu thư giãn và đây cũng là một bài tập thể dục rất tốt. Bơi lội giúp bà bầu giãn cơ tự nhiên mà không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của bé.

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Bơi lội rất tốt cho sự phát triển của thai nhi - Ảnh: Internet

Tháng thứ 5 là giai đoạn bụng mẹ bắt đầu to rõ rệt hơn, mẹ bầu nên chọn tư thế nằm nghiêng và tránh các động tác giãn cơ, với các vật trên cao. Ăn uống lành mạnh sẽ hỗ trợ cho việc luyện tập, vận động hàng ngày đạt được kết quả tối đa.

Bài tập thể dục cho bà bầu mang thai tháng thứ 6

Mẹ bầu mang thai tháng thứ 6 của thai kỳ là đã đi được 2/3 chặng đường mang bầu rồi. Thời điểm này, mẹ bầu nên chuẩn bị những bài tập hỗ trợ quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi và nhẹ nhàng hơn. Thay vì các bài tập giảm béo, tăng cường sức khỏe, mẹ bầu nên chọn những nhóm bài tập giúp tăng cường khả năng sinh sản và sự dẻo dai của cơ thể, giúp việc sinh em bé trở nên dễ dàng hơn.

Mách bà bầu bài tập thể dục cực tốt cho 3 tháng giữa thai kỳ - Ảnh 3

Yoga và các bài tập kegel giúp mẹ bầu dễ sinh hơn - Ảnh: Internet

Trong tháng thứ 6, các bác sĩ vẫn khuyên mẹ bầu nên tập các bài yoga toàn thân nhẹ nhàng tại nhà. Tập yoga mỗi ngày từ 15-20 phút giúp cải thiện sức khỏe của mẹ bầu rất tốt và rất tiết kiệm thời gian. Điểm quan trọng trong tập yoga chính là tập hít thở, giúp cơ thể vừa khỏe mạnh lại có khả năng giảm căng thẳng, mệt mỏi do mang thai gây ra.

Các bài tập kegel cũng nên được kết hợp khi mẹ bầu mang thai tháng thứ 6. Tập kegel giúp mẹ bầu dễ sinh hơn và có thể phục hồi, cải thiện vùng kín sau sinh một cách nhanh chóng hơn.

Bài tập thể dục cho bà bầu 3 tháng đầu mang thai giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Bài tập thể dục cho bà bầu 3 tháng đầu mang thai giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Trong 3 tháng đầu tiên của thời kỳ mang thai, bà bầu nên tìm cho mình những bài tập thể dục nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe và giúp cho việc sinh nở trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.

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