Khỏe mẹ lợi con khi bác sĩ cho làm điều này ngay sau khi sinh

Phương pháp da tiếp da là cho bé mặc trần, không áo quần, đặt lên ngực hay bụng người mẹ. Phương pháp này cần được tiến hành trong vòng ít nhất 1 giờ ngay sau khi bé lọt lòng. Tuy rất đơn giản nhưng phương pháp này mang lại hiệu quả tuyệt vời về lâu dài cho sức khỏe cả mẹ và bé. Dưới đây là những lợi ích to lớn của việc “da kề da”.

Theo các nghiên cứu, phương pháp da tiếp da được thực hiện chỉ trong vòng 20 phút sẽ làm giảm 67-72% nồng độ cortisol (hormone gây stress) trong cơ thể bé. Vì thế, bé thường ít quấy khóc và ít căng thẳng hơn. Kề cận bé cũng giúp mẹ đỡ đau và nhanh chóng phục hồi cơ thể sau khi sinh.

Duy trì nhiệt độ cơ thể là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Sự chuyển tiếp từ môi trường tử cung của người mẹ với môi trường ở ngoài, cộng thêm làn da ẩm ướt rất dễ khiến bé bị nhiễm lạnh.

Khi thực hiện phương pháp da tiếp da, ngực hay bụng của mẹ sẽ làm ấm bé sơ sinh. Tiếp xúc “da kề da” cũng giúp cơ thể bé học cách tự điều chỉnh các chỉ số sinh học cơ bản như nhịp thở, huyết áp, đường máu và nhịp tim.

3. Tạo điều kiện cho não phát triển một cách tối ưu

Khi mới chào đời, não của trẻ có kích thước chỉ bằng 25% não của người lớn và chưa trưởng thành hoàn toàn. Lúc này, thực hiện phương pháp da tiếp da sẽ giúp phát triển các đường dẫn thần kinh cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của não.

Thêm nữa, da tiếp da sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của các hạch hạnh nhân, bộ phận quan trọng của trung tâm não. Trong thời gian da tiếp da với mẹ, bé sẽ ngủ được một giấc thật sâu, giúp thúc đẩy quá trình phát triển của não.

Sau khi da tiếp da với mẹ, bé sẽ ngủ ngon tạo điều kiện cho não phát triển - Ảnh minh họa: Internet

4. Kích thích tiêu hóa và giúp bé tăng cân

Chỉ một giờ sau khi thực hiện phương pháp da tiếp da, hệ tiêu hóa của bé đã trở về trạng thái cân bằng tối ưu nhất. Dây thần kinh phế vị được kích hoạt, diện tích bề mặt ruột tăng, dẫn đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được cải thiện. Điều đó giúp trẻ sơ sinh hấp thu và tiêu hóa thức ăn tốt hơn, bé sẽ tăng cân nhanh hơn.

5. Lợi ích cho mẹ

Khi thực hiện phương pháp da tiếp da, oxytocin ngày càng tăng tiết nhiều hơn. Hormone này giúp mẹ biến đổi một cách tích cực như: khả năng phục hồi nhanh, giảm đau, tử cung co thắt làm giảm nguy cơ xuất huyết ngay sau khi sinh. Vì thế, mẹ sẽ ít rơi vào trầm cảm và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Mẹ sẽ hạnh phúc hơn khi da tiếp da với con ngay sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời này, các mẹ hãy nhớ thực hiện phương pháp da tiếp da ngay sau khi sinh để tốt mẹ, lợi con.