'Gọi' sữa về ướt áo chỉ với món ăn đơn giản này, mẹ nên dùng ngay!

Sau đây, chúng tôi giới thiệu đến các mẹ một món ăn giúp sữa về ướt áo, dư sức cho con bú. Đó là món thịt bò xào cà tím.

Thai phụ sau khi sinh có thể trạng yếu ớt vì trong suốt thời gian dài mẹ đã dùng hết dưỡng chất để nuôi thai nhi, dẫn đến mẹ sau sinh bị thiếu chất nên sữa tiết ra ít không đủ cho con bú.

Còn cà tím (tên khoa học là Solanum melongene) có vị ngọt, tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc gan, nhuận tràng,... Ngoài ra, loại họ cà này còn có khả năng trị táo bón cho mẹ sau sinh rất tốt.

Theo nghiên cứu, thịt bò chứa nhiều vitamin B12 và chất đạm, đây là 2 thành phần dinh dưỡng vô cùng quý giá để giúp mẹ hồi phục sức khỏe sau sinh nhanh chóng, đồng thời 'gọi' sữa về nhiều hơn.

Nên khi kết hợp 2 loại thực phẩm này lại với nhau đúng cách sẽ giúp sức khỏe mẹ tốt hơn, tăng sức đề kháng, đặc biệt lượng sữa tiết ra được nhiều hơn.

Nguyên liệu:

- 300gr thịt nạc bò

- 2 quả cà tím

- 1 muỗng cà phê mật ong

- Gia vị, ớt, hành tươi, rau tía tô, tỏi

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch thịt bò, thái thành từng miếng nhỏ rồi đem ướp với tỏi đã được bằm nhuyễn.

Bước 2: Cho 1 muỗng cà phê mật ong, tiêu, xì dầu, hạt nêm vào thịt bò sao cho vừa khẩu vị. Ướp trong vòng 15 phút.

Bước 3: Gọt vỏ cà tím và rửa thật sạch, sau đó thái thành miếng dài rồi đem xào sơ. Lưu ý, không nên xào cà tím quá chín vì sẽ làm mất chất dinh dưỡng trong cà và làm món ăn không được ngon.

Bước 4: Dùng chiếc chảo khác cho lên bếp, thêm dầu và tỏi vào phi đến khi nghe mùi thơm rồi cho tiếp thịt bò vào xào chung. Thực hiện thao tác xào nhanh tay để thịt bò vừa chín tới thì bắc xuống, tránh làm thịt dai khó ăn.

Bước 6: Cho cà tím đã xào sơ trước đó vào chảo thịt và trộn đều, thêm chút hành lá để tạo thẩm mỹ cho món ăn.

Ngoài việc cho mẹ ăn món thịt bò xào cà tím thì mẹ cũng nên chú ý những điều như sau để giúp lượng sữa tiết ra đều và nhiều hơn:

- Cho trẻ bú sớm và đúng cách. Nhất là đối với sữa non, mẹ nên cho trẻ bú ngay sau khi sinh để sữa non không bị tắc.

- Nên thường xuyên massage bầu vú nhẹ nhàng để tránh sữa đông kết.

- Áp dụng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ đặc biệt không thực hiện chính sách kiêng khem trong ăn uống.

- Thường xuyên uống 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể và giúp máu huyết lưu thông tốt hơn.

- Giữ vệ sinh đầu vú sạch sẽ để không làm nghẽn tia sữa.

- Giữ tinh thần thật sự thoải mái, tránh căng thẳng vì điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với lượng sữa của mẹ.