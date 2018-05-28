Dễ sinh hơn nhờ bài tập thể dục cho bà bầu 3 tháng cuối

3 tháng cuối cùng là kỳ tam cá nguyệt khó khăn không kém 3 tháng đầu, bởi lẽ giai đoạn này, mẹ không những phải cẩn trọng và cần được nâng niu như khi mới mang thai mà còn khá khổ sở trong việc duy trì lối sống sinh hoạt bình thường với một vòng bụng lớn. Những cơn mất ngủ ban đêm ập đến bởi em bé không chịu ngủ yên, những cơn đau nhức thắt lưng do bụng to chèn ép,... khiến mẹ bầu khá mệt mỏi và uể oải, chậm chạp.

Những bài tập thể dục cho bà bầu vào 3 tháng cuối thai kỳ thường là những bài tập nhẹ nhàng, điều chỉnh nhịp thở giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn với việc thai nhi ngày càng phát triển trong bụng.

Đừng vì sắp đến kỳ sinh nở mà mẹ bầu bỏ bê việc tập thể dục. Những bài tập thể dục dành cho bà bầu dưới đây sẽ giúp mẹ bầu dễ chịu hơn ở kỳ tam cá nguyệt cuối cùng, đồng thời những vận động này sẽ hỗ trợ mẹ bầu sinh nở thuận lợi hơn đấy nhé!

Bài tập thể dục dành cho bà bầu tháng thứ 7

Bà bầu đã dần quen với việc thai nhi lớn dần lên trong bụng, nhưng ở 3 tháng cuối cùng này, em bé sẽ càng lớn nhanh hơn trước, do đó mà vòng bụng của mẹ sẽ to lên trông thấy. Ở tháng mang thai thứ 7, đi bộ nhẹ nhàng và những bài tập tạ đơn giúp cho mẹ bầu nhanh nhẹn, hoạt bát hơn.

Đi bộ giúp mẹ bầu giảm được sự phù nề do cơ thể tích nước, đồng thời đi bộ giúp máu huyết lưu thông, toàn thân sảng khoái và mẹ bầu sẽ ngủ ngon giấc hơn vào ban đêm.

Đi bộ hoặc tập tạ đơn giúp mẹ bầu rèn luyện sức khỏe chuẩn bị cho giai đoạn sinh con - Ảnh: Internet

Tập tạ đơn tại chỗ bằng việc ngồi tập hoặc đứng tập sẽ giúp các cơ được kích thích. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tránh tập những bài tập giãn cơ hoặc đòi hỏi phải dùng nhiều sức mạnh.

Bài tập thể dục dành cho bà bầu mang thai tháng thứ 8

Đây là thời điểm chuyển giao quan trọng, mẹ bầu nên bắt đầu tập những bài thể dục hỗ trợ cho việc sinh nở của mình. Ngoài những động tác thể dục đơn giản để chống mỏi và đau nhức cơ, mẹ bầu nên tập các bài yoga ngắn dành riêng cho bà bầu.

Yoga giúp mẹ bầu dễ sinh hơn - Ảnh: Internet

Nếu có nhiều thời gian hơn, thay vì tìm các bài tập yoga trên mạng, mẹ bầu có thể tìm đến các lớp yoga dành cho các mẹ sắp sinh. Từ đó, ngoài việc giúp mình có một sức khỏe tốt hơn thì mẹ bầu còn có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi thông tin sinh sản với các mẹ bầu khác. Đây vừa là một hình thức luyện tập, vừa là cách để mẹ bầu giảm tải stress khi gần đến ngày sinh.

Bài tập thể dục dành cho bà bầu tháng thứ 9 – chuẩn bị sinh

Thời điểm này, những bài tập thể dục 20-30 phút không còn quá cần thiết nữa. Mẹ bầu nên luyện tập hít thở bằng cách ngồi thiền khoảng 15 phút mỗi ngày để chuẩn bị tâm lý thật tốt cho việc sinh nở. Đi bộ nhẹ nhàng cũng là một biện pháp tốt vào tháng cuối cùng của thai kỳ.

Hy vọng với những bài tập thể dục cho bà bầu 3 tháng cuối kể trên sẽ hữu ích với các mẹ khi ngày đón thiên thần nhỏ đang đến thật gần!