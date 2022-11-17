Cách uống canxi cho bà bầu giúp cơ thể hấp thu tối ưu

Canxi vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thai kỳ của mẹ bầu , nhưng cụ thể là quan trọng thế nào và cách uống canxi hiệu quả cho bà bầu ra sao, vẫn còn nhiều nhầm lẫn. Đừng lo lắng, câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Đặc biệt đối với mẹ bầu, Canxi đảm nhiệm vai trò nâng cao hệ miễn dịch, để phát hiện sớm những tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, kích hoạt năng lực di chuyển và năng lực bao vây, tiêu diệt vi khuẩn, độc tố gây bệnh. Đối với trẻ sơ sinh, Canxi là nguyên tố quan trọng đóng vai trò hình thành cơ cấu hệ xương, răng để trẻ phát triển khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Vì thế, nhu cầu bổ sung Canxi cho bà bầu cần được quan tâm hàng đầu trong suốt thai kỳ.

Canxi chiếm 1,5-2% trọng lượng cơ thể, trong đó 99% tồn tại trong xương, răng, móng chân, móng tay, chỉ có 1% tồn tại trong máu, trong tổ chức tế bào và dịch ngoài tế bào. Không chỉ đóng vai trò thiết yếu cho việc phát triển xương, làm chắc xương, răng, chống loãng xương, còi xương, nhuyễn xương, Canxi còn có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của cơ bắp, thông máu, phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh và giúp tiết chế một số kích thích tố. Chính vì vậy, nếu cân bằng Canxi bị phá vỡ, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và sinh ra nhiều bệnh tật.

Hàm lượng Canxi cho bà bầu như thế nào?

Lượng Canxi cần thiết cho cơ thể sẽ tăng lên trong thời kỳ mang thai. Vì thế, mẹ bầu cần đảm bảo bổ sung đầy đủ hàm lượng Canxi theo từng giai đoạn như sau:

- Nhu cầu bổ sung Canxi 3 tháng đầu khi mang thai là 800mg/ngày.

- Lượng Canxi cần cho 3 tháng giữa thai kỳ là 1000mg/ngày.

- Còn 3 tháng cuối thai kỳ thì mẹ bầu cần bổ sung 1500mg/ngày.

Tùy theo từng giai đoạn trong thai kỳ sẽ có liều lượng bổ sung Canxi khác nhau!

Trong 3 giai đoạn trên thì giai đoạn đầu là quan trọng nhất. Vì đây là thời điểm thai nhi làm tổ, còn non yếu chưa thể chống lại được các vi khuẩn gây hại. Do đó, cần cung cấp Canxi để nâng cao hệ thống miễn dịch cho mẹ, giúp bảo vệ con toàn diện. Đồng thời, giai đoạn này trẻ cũng bắt đầu tạo xương, để phát triển chiều cao.

Vì vậy ngay từ 3 tháng đầu bà bầu cần bổ sung đầy đủ Canxi cho thai nhi phát triển. Mẹ bầu có thể bổ sung nhiều Canxi qua một số loại thực phẩm như: tôm, cua đồng, thịt, trứng… Để cơ thể hấp thu Canxi từ thực phẩm tối ưu, mẹ bầu cần bổ sung thêm Vitamin K2 và vitamin D.

Những thực phẩm giàu canxi mà mẹ bầu nên bổ sung!

Nếu bổ sung Canxi thông qua sữa thì mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ xem loại nào tốt nhất, phù hợp để tránh bị dị ứng sữa.

Đặc biệt, có nhiều mẹ bầu khó hấp thu Canxi từ thực phẩm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt chất này. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là nên bổ sung Canxi Nano từ các loại thực phẩm chức năng. Canxi nano là một dạng Canxi hoàn toàn mới có kích thước siêu nhỏ (<60nm), được điều chế theo công nghệ nano tiên tiến, có thể khắc phục được những hạn chế của Canxi thông thường. Loại Canxi này có tính hòa tan tốt hơn, thẩm thấu nhanh qua màng ruột, nhờ đó sẽ được hấp thụ với lượng tối đa từ ruột vào máu. Đặc biệt bổ sung Canxi nano có thể làm tăng cường nồng độ Canxi trong và duy trì độ khoáng xương của cơ thể tốt hơn.

Nên uống Canxi vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn sáng để cơ thể hấp thụ tốt nhất!

Cách uống canxi đúng cách cho bà bầu là:

- Uống sau bữa sáng hoặc bữa trưa khoảng 1 giờ đồng hồ.

- Tốt nhất là uống Canxi vào buổi sáng, tuyệt đối không nên uống vào buổi tối, sẽ gây khó chịu, đầy bụng, mất ngủ.

- Có thể chia nhỏ thành nhiều lần để uống.

Lưu ý về cách uống Canxi cho bà bầu

Cách uống Canxi cho bà bầu như thế nào còn tùy vào từng tình trạng sức khỏe mà bác sĩ sẽ chỉ định liều lượng phù hợp. Vì thế, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi uống Canxi, mẹ bầu cần chú ý các điều sau:

- Bà bầu bị tiểu đường cần tránh uống Canxi chứa nhiều đường.

- Bà bầu bị tiền sản giật, huyết áp cao thì phải cẩn thận khi bổ sung Canxi có chứa muối natri.

- Không được uống Canxi chứa chì vì sẽ gây hại cho em bé của bạn.

Không nên uống sắt cùng Canxi, kẻo sẽ làm giảm khả năng hấp thu Canxi!

- Không được bổ sung Canxi cùng lúc với sắt, sẽ làm giảm hấp thu Canxi.

- Không uống Canxi cùng lúc với những thực phẩm như chocolate, trà, dâu tây, nước ép hoa quả… vì những thực phẩm này khi kết hợp với Canxi sẽ làm giảm hấp thu Canxi.

- Khi có tiền sử bị sỏi thận, bị suy thận, trong máu có nhiều Canxi,…cần dừng uống Canxi và chờ bác sĩ chỉ định cụ thể.

Trên đây là cách uống Canxi cho bà bầu đúng cách giúp mẹ và bé luôn khỏe mạnh, để sau 9 tháng 10 ngày sẽ vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp ích cho quá trình bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mẹ và sự phát triển của thai nhi nhé!