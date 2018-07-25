Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết

Trong vòng 3-6 tháng đầu sau khi sinh, sự ảnh hưởng của thời gian thai kì là nguyên nhân khiến làn da của chị em trở nên mỏng manh và dễ bị tác động từ môi trường bên ngoài hơn. Ánh nắng và tia tử ngoại cao là tác nhân dẫn đến làn da trở nên sạm màu, thâm đen. Tình trạng này được gọi là sạm da sau sinh.

Trong thời gian thai kỳ, các hormone sinh dục là estrogen và progesterone có nhiều sự thay đổi và các hắc sắc tố melanin bị kích thích hoạt động quá mức cần thiết.

không khỏi, thậm chí là có thể tồn tại vĩnh viễn

Nếu chị em không có cách chăm sóc phù hợp sẽ càng khiến tình trạng sạm da kéo dài,

Bên cạnh đó, nếu trong thời gian sau khi sinh, chị em không có cách chăm sóc phù hợp như chế độ dinh dưỡng kém, ăn uống thiếu rau tươi, bôi thuốc lột da mặt, chữa da sạm không đúng cách sẽ càng khiến tình trạng sạm da kéo dài, không khỏi, thậm chí là có thể tồn tại vĩnh viễn.

2. Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh bằng phương pháp tự nhiên

- Chữa vết sạm màu ở bụng sau sinh

- Bí đỏ

Nguyên liệu:

Nước vo gạo

Bí đỏ

Cách thực hiện:

Bí đỏ chứa rất nhiều dinh dưỡng, các loại vitamin A, E dưỡng trắng da bất ngờ

Vo gạo và giữ lại phần nước. Để phần nước vo gạo lắng xuống trong khoảng 1 giờ và chắt lấy phần đặc.

Xay nhuyễn bí đỏ (cà rốt hoặc đu đủ) rồi trộn với nước vo gạo để tạo thành 1 hỗn hợp sánh mịn.

Dùng hỗn hợp này thoa lên vùng da bụng bị sạm màu kết hợp massage tầm 15-20 phút.

Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước ấm.

Kiên trì áp dụng cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh này hàng ngày, chỉ sau một thời gian ngắn, vết sạm ở vùng da bụng không những hết mà còn trở nên săn chắc hơn rất nhiều.

- Bột nghệ

Nguyên liệu:

2 thìa sữa tươi

Bột nghệ

Cách thực hiện:

Dùng bột nghệ thường xuyên sẽ giúp phần da bụng trắng lên và giảm đi các vết rạn da đáng kể

Hòa bột nghệ cùng 2 thì sữa tươi không đường tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Thoa đều hỗn hợp này lên bụng kết hợp các bước massage nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút.

Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm.

Phương pháp này sẽ giúp phần da bụng không chỉ trắng lên rõ rệt mà còn làm giảm đi các vết rạn da đáng kể.

- Tinh dầu dừa

Tinh dầu dừa giúp dưỡng ẩm vùng da bụng và giúp tăng độ đàn hồi cho da. Đồng thời, giúp giảm thiểu nguy cơ xuất hiện các vết rạn. Đây là bí quyết cải thiện hiện tượng sạm da sau sinh đáng kể và tiêu tan phần lớp mỡ bụng.

Tinh dầu dừa

Nguyên liệu:

1 kg dừa nạo hoặc tinh dầu dừa

Cách thực hiện

Các bước làm tinh dầu dừa:

Dừa nạo đem xay nhuyễn với 300-400 ml nước nóng.

Cho vào dùng vải bọc để chắt lấy nước cốt dừa.

Phần nước cốt dừa vừa thu được bạn cho vào chảo đun nhỏ lửa, khuấy đều tay.

Khi nước bay hơi hết, bạn sẽ thấy lớp dầu dừa nổi lên trên. Múc lớp dầu này cho vào lọ để dùng dần.

Hoặc nếu bạn không muốn tự làm tinh dầu dừa thì có thể mua tại các shop mỹ phẩm, chúng rất phổ biến.

- Cách sử dụng:

Kết hợp massage tinh dầu dừa quanh vùng bụng

Nhỏ vài giọt tinh dầu dừa ra tay và kết hợp massage quanh vùng bụng khoảng 15 -20 phút mỗi ngày

- Chữa sạm da mặt sau sinh

- Rau mùi

Cách 1.

Bắc nồi nước lên bếp để đun rau mùi trong khoảng 30 phút. Sau đó, chắt lấy dung dịch nước rau mùi để thoa lên da mặt. Kết hợp massage nhẹ nhàng da mặt rồi rửa sạch mặt.

Cách 2.

Kết hợp rau mùi và nước cốt chanh là phương pháp chữa sạm da sau sinh rất hiệu quả mà ít ai biết tới

Rửa sạch rau mùi, để ráo nước rồi đem xay nhuyễn hoặc giã nát lấy nước.

Sau đó, đem nước rau mùi để trộn với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1:1.

Bạn hỗn hợp đã thu được để thoa lên mặt kết hợp massage trong vòng 15-20 phút

Cuối cùng rửa lại bằng nước ấm.

- Rau má

Rửa sạch khoảng 30-40gr rau má.

Cho rau má và ít nước vào may xay hoặc giã nát.

Lọc lấy phần nước và phần bã.

Chữa sạm da mặt bằng mặt nạ rau má

Phần bã rau má bạn dùng để đắp lên các vùng da bị nám, sạm.

Dùng phần nước để uống hằng ngày cũng có tác dụng trị sạm da rất hiệu quả.

Uống nước ép rau má

Kiên trì áp dụng cách chữa nám sạm da sau sinh bằng rau má hằng ngày sẽ mang đến hiệu quả và độ an toàn cao.

- Rau cải xoong

Rau cải xoong chứa nhiều protein, gluxit, chất xơ, vitamin và các chất chống oxi hóa giúp giảm sạm da

Rửa sạch khoảng 20 gam rau cải xoong.

Sau đó, đem giã nát và trộn với một muỗng cà phê mật ong để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Cho hỗn hợp vừa thu được vào tấm vải sạch mềm, buộc lại rồi chà nhẹ lên vùng da bị sạm, thâm.

Kết hợp cải xoong và mật ong giúp chữa sạm da mặt sau sinh

Đến khi thấy da mặt khô thì bạn rửa lại bằng nước ấm.

Kiên trì áp dụng cách chữa nám sạm da sau sinh bằng rau má hằng ngày sẽ mang đến hiệu quả và độ an toàn cao.

Vết sạm trên da không thể chữa khỏi hoàn toàn trong ngày 1 ngày 2. Bên cạnh kiên nhẫn áp dụng cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh an toàn vừa chia sẻ chị em cần biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng làn da tốt, tránh tác động xấu của ánh sáng mặt trời và các tác nhân gây hại. Đồng thời, chị em cần cân nhắc khi dùng các liệu pháp điều trị nám, sạm da sau sinh bằng hóa chất,

Chúc chị em xinh đẹp, thành công!