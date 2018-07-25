Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết

Mẹ bầu 25/07/2018 14:23

Nám da, sạm da sau sinh là tình trạng mà chị em khó tránh phải do có sự thay đổi lớn về nội tiết trong cơ thể. Để vết sạm da không trở nên trầm trọng hơn, chị em cần áp dụng đúng phương pháp với 5 cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh an toàn từ thiên nhiên được nhiều chị em áp dụng thành công nhé!

1. Sạm da sau sinh là gì?

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Làn da sạm màu sau khi sinh là nỗi buồn của nhiều bà mẹ

Trong thời gian thai kỳ, các hormone sinh dục là estrogen và progesterone có nhiều sự thay đổi và các hắc sắc tố melanin bị kích thích hoạt động quá mức cần thiết.

Trong vòng 3-6 tháng đầu sau khi sinh, sự ảnh hưởng của thời gian thai kì là nguyên nhân khiến làn da của chị em trở nên mỏng manh và dễ bị tác động từ môi trường bên ngoài hơn. Ánh nắng và tia tử ngoại cao là tác nhân dẫn đến làn da trở nên sạm màu, thâm đen. Tình trạng này được gọi là sạm da sau sinh.

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 2

Nếu chị em không có cách chăm sóc phù hợp sẽ càng khiến tình trạng sạm da kéo dài,

không khỏi, thậm chí là có thể tồn tại vĩnh viễn

Bên cạnh đó, nếu trong thời gian sau khi sinh, chị em không có cách chăm sóc phù hợp như chế độ dinh dưỡng kém, ăn uống thiếu rau tươi, bôi thuốc lột da mặt, chữa da sạm không đúng cách sẽ càng khiến tình trạng sạm da kéo dài, không khỏi, thậm chí là có thể tồn tại vĩnh viễn.

2. Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh bằng phương pháp tự nhiên

- Chữa vết sạm màu ở bụng sau sinh

- Bí đỏ

Nguyên liệu:

  • Nước vo gạo
  • Bí đỏ

Cách thực hiện:

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 3

Bí đỏ chứa rất nhiều dinh dưỡng, các loại vitamin A, E dưỡng trắng da bất ngờ

  • Vo gạo và giữ lại phần nước. Để phần nước vo gạo lắng xuống trong khoảng 1 giờ và chắt lấy phần đặc.
  • Xay nhuyễn bí đỏ (cà rốt hoặc đu đủ) rồi trộn với nước vo gạo để tạo thành 1 hỗn hợp sánh mịn.
  • Dùng hỗn hợp này thoa lên vùng da bụng  bị sạm màu kết hợp massage tầm 15-20 phút.
  • Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước ấm.

Kiên trì áp dụng cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh này hàng ngày, chỉ sau một thời gian ngắn, vết sạm ở vùng da bụng không những hết mà còn trở nên săn chắc hơn rất nhiều.

- Bột nghệ

Nguyên liệu:

  • 2 thìa sữa tươi
  • Bột nghệ

Cách thực hiện:

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 4

Dùng bột nghệ thường xuyên sẽ giúp phần da bụng trắng lên và giảm đi

các vết rạn da đáng kể

  • Hòa bột nghệ cùng 2 thì sữa tươi không đường tạo thành hỗn hợp sánh mịn.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên bụng kết hợp các bước massage nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút.
  • Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm.

Phương pháp này sẽ giúp phần da bụng không chỉ trắng lên rõ rệt mà còn làm giảm đi các vết rạn da đáng kể.

- Tinh dầu dừa

Tinh dầu dừa giúp dưỡng ẩm vùng da bụng và giúp tăng độ đàn hồi cho da. Đồng thời, giúp  giảm thiểu nguy cơ xuất hiện các vết rạn. Đây là bí quyết cải thiện hiện tượng sạm da sau sinh đáng kể và tiêu tan phần lớp mỡ bụng.

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 5
Tinh dầu dừa
  • Nguyên liệu:

1 kg dừa nạo hoặc tinh dầu dừa

  • Cách thực hiện

Các bước làm tinh dầu dừa:

  • Dừa nạo đem xay nhuyễn với 300-400 ml nước nóng.
  • Cho vào dùng vải bọc để chắt lấy nước cốt dừa.
  • Phần nước cốt dừa vừa thu được bạn cho vào chảo đun nhỏ lửa, khuấy đều tay.
  • Khi nước bay hơi hết, bạn sẽ  thấy lớp dầu dừa nổi lên trên. Múc lớp dầu này cho vào lọ để dùng dần.
  • Hoặc nếu bạn không muốn tự làm tinh dầu dừa thì có thể mua tại các shop mỹ phẩm, chúng rất phổ biến.

- Cách sử dụng:

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 6
Kết hợp massage tinh dầu dừa quanh vùng bụng

Nhỏ vài giọt tinh dầu dừa ra tay và kết hợp massage quanh vùng bụng khoảng 15 -20 phút mỗi ngày

- Chữa sạm da mặt sau sinh

- Rau mùi

Cách 1.

Bắc nồi nước lên bếp để đun rau mùi trong khoảng 30 phút. Sau đó, chắt lấy dung dịch nước rau mùi để thoa lên da mặt. Kết hợp massage nhẹ nhàng da mặt rồi rửa sạch mặt.

Cách 2.

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 7

Kết hợp rau mùi và nước cốt chanh là phương pháp chữa sạm da sau sinh

rất hiệu quả mà ít ai biết tới

  • Rửa sạch rau mùi, để ráo nước rồi đem xay nhuyễn hoặc giã nát lấy nước.
  • Sau đó, đem nước rau mùi để trộn với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1:1.
  • Bạn hỗn hợp đã thu được để thoa lên mặt kết hợp massage trong vòng 15-20 phút
  • Cuối cùng rửa lại bằng nước ấm.

- Rau má

  • Rửa sạch khoảng 30-40gr rau má.
  • Cho rau má và ít nước vào may xay hoặc giã nát.
  • Lọc lấy phần nước và phần bã.
Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 8
Chữa sạm da mặt bằng mặt nạ rau má
  • Phần bã rau má bạn dùng để đắp lên các vùng da bị nám, sạm.
  • Dùng phần nước để uống hằng ngày cũng có tác dụng trị sạm da rất hiệu quả.
Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 9
Uống nước ép rau má
  • Kiên trì áp dụng cách chữa nám sạm da sau sinh bằng rau má hằng ngày sẽ mang đến hiệu quả và độ an toàn cao. 

- Rau cải xoong

Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 10

Rau cải xoong chứa nhiều protein, gluxit, chất xơ, vitamin và các

chất chống oxi hóa giúp giảm sạm da 

  • Rửa sạch khoảng 20 gam rau cải xoong.
  • Sau đó, đem giã nát và trộn với một muỗng cà phê mật ong để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  •  Cho hỗn hợp vừa thu được vào tấm vải sạch mềm, buộc lại rồi chà nhẹ lên vùng da bị sạm, thâm.
Cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh hiệu quả ít ai biết - Ảnh 11
Kết hợp cải xoong và mật ong giúp chữa sạm da mặt sau sinh
  • Đến khi thấy da mặt khô thì bạn rửa lại bằng nước ấm.
  • Kiên trì áp dụng cách chữa nám sạm da sau sinh bằng rau má hằng ngày sẽ mang đến hiệu quả và độ an toàn cao.

Vết sạm trên da không thể chữa khỏi hoàn toàn trong ngày 1 ngày 2. Bên cạnh kiên nhẫn áp dụng cách làm hết vết sạm màu ở da sau sinh an toàn vừa chia sẻ chị em cần biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng làn da tốt, tránh tác động xấu của ánh sáng mặt trời và các tác nhân gây hại. Đồng thời, chị em cần cân nhắc khi dùng các liệu pháp điều trị nám, sạm da sau sinh bằng hóa chất,

Chúc chị em xinh đẹp, thành công!

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