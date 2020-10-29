Cách dưỡng thai 3 tháng đầu giúp mẹ không bị nghén con phát triển tốt

Những ngày đầu tiên trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của thiên thần nhỏ bên trong cơ thể mẹ. Các bộ phận của bé sẽ phát triển đầy đủ. Mỗi lớp bì sẽ phát triển thành các bộ phận tương ứng. Đây cũng là thời điểm em bé dễ bị tổn thương nhất.

Được làm mẹ là thiên chức vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Bên cạnh niềm vui, hạnh phúc là những nỗi lo lắng cho sự phát triển của con, nhất là trong 3 tháng đầu. Bởi đây là giai đoạn được xem là quan trọng nhất, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển về sau của con. Vì vậy, mẹ không được lơ là, cần xây dựng cách dưỡng thai 3 tháng đầu thật khoa học. Đặc biệt, với những chị em có tiền sử tiểu đường, huyết áp thì càng phải dưỡng thai thật tốt trong giai đoạn này. Nếu không em bé dễ bị dị tật bẩm sinh hoặc dọa sảy thai.

Là bờ vai vững chắc cho vợ, lúc này các ông chồng nên tham gia các lớp tiền sản. Việc này sẽ giúp các cánh mày râu biết được tình hình sức khỏe, chế độ dinh dưỡng dành cho bà bầu trước, trong và sau thời kỳ mang thai. Hãy quan tâm đến từng bữa ăn của vợ. Mua những món ăn ngon, bổ dưỡng mà vợ thích, hợp khẩu vị với vợ khi mang thai. Nếu có nhiều thời gian, bạn hãy trực tiếp vào bếp nấu những món ngon cho vợ, vừa để chăm sóc, vừa để thể hiện tình yêu thương với người bạn đời của mình. Đồng thời hãy dùng những lời lẽ hóm hỉnh, câu chuyện cười để an ủi, động viên vợ. Chỉ cần những hành động quan tâm, cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt của chồng cũng giúp mẹ bầu yên tâm và ổn định tâm trạng. Tốt cho sức khỏe, sự nuôi dưỡng và sự phát triển của thai nhi.

Hơn nữa, giai đoạn này nhiều mẹ bầu cũng cảm thấy tâm trạng của mình khá bấp bênh. Nhất là những chị em mang thai lần đầu. Các chị em thường trở nên dễ xúc động, vui buồn bất chợt, căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí bị xuất hiện trầm cảm. Nếu không biết cách chăm sóc thai phụ 3 tháng đầu thì tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và bé.

Người chồng cần quan tâm vợ nhiều hơn trong 3 tháng đầu

Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa vợ đi dạo, đi bộ, thể dục, đi khám thai cùng vợ. Thỉnh thoảng đưa vợ đi xem phim hoặc ra ngoài ăn tối…. để tinh thần thoải mái, đồng thời gắn kết tình cảm vợ chồng.

Bên cạnh đó, để dưỡng thai, mẹ bầu cũng hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tâm sự với chồng thường xuyên để giải tỏa những lo lắng, căng thẳng một cách cởi mở nhất. Giải tỏa bớt những tâm trạng tiêu cực để tránh làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Do đó, thai phụ cần chia sẻ ngay từ đầu để giúp mình thoát ra khỏi những suy nghĩ không vui.

Cùng với đó, mẹ bầu hãy thường xuyên nghe, đọc, xem những thông tin an thai hoặc sách tranh hài hước để em bé sinh ra sẽ có những suy nghĩ tích cực. Đồng thời năng nổ là một người bát, được mọi người yêu quý. Hàng ngày mẹ cũng hãy dành ra khoảng 30 phút để nghe những bài nhạc nhẹ nhàng và suy nghĩ những điều tích cực. Để tinh thần luôn vui và hạnh phúc.

Dưỡng thai 3 tháng đầu cũng cần chú trọng đến việc nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Điều này sẽ giúp tâm trạng tốt lên, tươi mới hơn. Đồng thời cần duy trì lối sống khoa học, dinh dưỡng đủ chất. Chia nhỏ các bữa ăn để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và con, cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Theo đó chế độ dinh dưỡng cần được thiết lập phong phú và đa dạng. Đảm bảo đúng và đủ liều lượng, bởi nó quyết định tới cân nặng và sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, mẹ bầu cần đặc biệt quan tâm đến dinh dưỡng 3 tháng đầu bởi đây là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của thai nhi.

Dưỡng chất đầu tiên cần bổ sung trong 3 tháng đầu đó là protein. Chất này đóng vai trò tiên quyết nhất đối với sự phát triển của thai nhi. Nhất là trong sự phát triển của các tế bào thần kinh. Vì thế mỗi ngày mẹ cần nạp 70-80g protein vào cơ thể. Bên cạnh đó, mỗi ngày mẹ phải nạp 800mcg Vitamin A, 10 - 15mg Vitamin E và 70 - 90mg Vitamin C mới đủ cho sự phát triển bình thường của bé. Mẹ cũng cần tăng cường canxi trong mỗi bữa ăn, bổ sung 300mg/ ngày để con có bộ xương vững chắc.

Vào bếp nấu ăn cùng vợ cũng là cách quan tâm tốt khi vợ mang bầu

Đặc biệt, trong chế độ ăn không được thiếu sắt. Chất này không chỉ cần thiết cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu mà nó rất cần thiết cho cả quá trình mang thai. Theo đó mỗi ngày mẹ bầu cần nạp khoảng 30mg để bé hấp thụ, phòng ngừa bệnh còi xương cho bé.

Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu mẹ cần được bổ sung thêm một số thực phẩm giàu Choline, Axit Folic… tốt cho sự phát triển của não, tế bào thần kinh của con. Trong đó nếu thai nhi không được cung cấp đủ axit folic sẽ rất dễ dị tật ống thần kinh. Vì vậy, mẹ hãy thường xuyên bổ sung thực phẩm qua cam, khoai tây, bông cải xanh, măng tây, trứng, đậu, các loại rau lá xanh… nhé.

Một số lưu ý khi dưỡng thai 3 tháng đầu

Giai đoạn thai kỳ, quan trọng nhất là 3 tháng đầu. Giai đoạn này phức tạp hơn rất nhiều so với các giai đoạn còn lại. Những cơn buồn nôn bất chợt cũng khiến mẹ bầu liên tục phải chạy vào nhà vệ sinh. Ốm nghén không thể ăn được thứ mình thích theo mong muốn. Tất cả đều phải theo chỉ dẫn an toàn cho thai nhi.

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ khi mang thai 3 tháng đầu

Giai đoạn này cũng là giai đoạn mệt mỏi nhất với thai phụ. Căng tức ngực, nhức đầu, mệt mỏi, muốn khóc, bực mình liên tục xảy ra. Cảm giác không khác gì như những ngày chịu sự hành hạ kinh nguyệt đến. Vì vậy, mẹ hãy cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

Ở giai đoạn này, không chỉ có vợ mà chồng cũng cần học cách thích nghi mới. Chú ý hơn trong việc quan hệ, không được quá mạnh bạo. Mặc dù tư thế quan hệ không có gì khác biệt so với trước lúc mang thai. Bởi bụng còn nhỏ, không gây trở ngại cho việc “yêu”. Nhưng mà tần suất “yêu” cần giảm xuống, lúc nào cũng phải cẩn thận không chèn ép mạnh lên vùng bụng. Người chồng luôn phải nâng đỡ cơ thể vợ hợp lý và thời gian quan hệ không nên kéo quá dài.

Tốt nhất, để có sức bền bỉ và dẻo dai, khi quan hệ đỡ bị mệt đồng thời có cách chăm sóc thai nhi 3 tháng đầu hiệu quả thì mẹ nên tham gia lớp học yoga. Đây là phương pháp tuyệt vời để giúp mẹ làm quen với cơ thể khi mang thai. Khi thường xuyên luyện tập sẽ giúp mẹ tập trung vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể, đặc biệt hữu ích trong khi sinh con. Hơn thế nữa, việc tập yoga nhấn mạnh vào thở và di chuyển liên tục nên giúp mẹ bầu thở sâu hơn. Chị em sẽ cảm thấy thư thái và thoải mái, dễ chịu, giảm được stress và mệt mỏi trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy kết hợp đi bộ nhẹ nhàng giúp máu huyết lưu thông, cải thiện tâm trạng tốt hơn. Đây cũng chính là cách dưỡng thai yếu 3 tháng đầu hiệu quả, giúp mẹ có niềm tin, chăm sóc con tốt nhất để chào đời an toàn.

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Tập yoga giúp mẹ khỏe khoắn ổn định tinh thần khi mang thai

Hàng ngày mẹ cũng hãy học cách tự tạo nguồn vui cho mình. Ngay từ những ngày đầu tiên mang thai hãy đọc sách, viết nhật ký cho con, thêu thùa, để tinh thần khỏe mạnh và thoải mái. Với cách dưỡng thai 3 tháng đầu này mẹ bầu sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn một cách an toàn và suôn sẻ.