Bài tập thể dục cho bà bầu 3 tháng đầu mang thai giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Mẹ bầu 28/05/2018 10:37

Trong 3 tháng đầu tiên của thời kỳ mang thai, bà bầu nên tìm cho mình những bài tập thể dục nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe và giúp cho việc sinh nở trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.

Thời kỳ thai nghén, mẹ bầu không nên vận động quá sức dẫn đến ảnh hưởng không tốt đối với thai nhi. Tuy nhiên, vận động nhẹ nhàng, vừa phải bằng những bài tập thể dục cho bà bầu 3 tháng đầu là một cách rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai, giúp mẹ khỏe mạnh hơn vượt qua thời kỳ mang thai, sinh con và nuôi con đầy khó khăn, vất vả phía trước.

Một chút vận động không chỉ giúp cho cơ thể mẹ khỏe khoắn, bền bỉ mà còn là hoạt động giúp bé năng động hơn từ trong bụng mẹ. Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên còn giúp cho mẹ bầu hạn chế được việc tích tụ mỡ thừa trên cơ thể khi mang thai, giúp việc giảm cân và duy trì vóc dáng sau sinh trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

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Bà bầu nên tập những bài thể dục nhẹ nhàng khi mang thai 3 tháng đầu - Ảnh: Internet

Trong tam cá nguyệt đầu tiên, mẹ bầu nên lưu ý tập các bài tập thể dục theo chu kỳ phát triển của thai nhi. Mẹ là người duy nhất cảm nhận được cơ thể mình và thai nhi trong bụng rõ nhất, do đó, cường độ tập luyện cũng nên được mẹ bầu tự điều chỉnh để không gây quá sức cho cả hai mẹ con.

Dưới đây là một số bài tập thể dục cực kỳ đơn giản dành cho bà bầu trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, mẹ bầu hãy tham khảo và luyện tập hàng ngày nhé!

Bài tập thể dục cho tháng đầu tiên mang thai

Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc leo cầu thang chậm rãi sẽ giúp mẹ bầu quen dần với các hoạt động tập thể dục ở những tháng tiếp theo. Đối với bà bầu trước khi mang thai ít khi đi bộ rèn luyện sức khỏe thì có thể bắt đầu bằng việc đi bộ nhiều hơn quanh khu nhà ở.

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Đi bộ là hình thức vận động phù hợp với bà bầu tháng đầu tiên - Ảnh: Internet

Đi bộ buổi tối giúp mẹ bầu được hít thở không khí thoáng đãng và cảm thấy thoải mái hơn so với việc chỉ ở trong nhà bí bách. Mẹ bầu nên dành từ 15-20 phút mỗi ngày để đi bộ và từ bỏ ngay các bộ môn thể thao có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi như trượt pa-tin, trượt ván, nhảy cao,...

Bài tập thể dục cho bà bầu tháng thứ hai

Tới tháng thứ hai, khi cơ thể bắt đầu quen dần với việc mang thai, mẹ bầu có thể chuyển từ đi bộ sang chạy bộ để tăng sức khỏe tim mạch. Các bài tập yoga thư giãn cũng rất được khuyến khích trong toàn bộ quá trình mẹ mang thai, giúp cho cơ thể mẹ thêm phần dẻo dai và giảm bớt áp lực.

Bài tập thể dục cho bà bầu mang thai tháng thứ ba

Mang thai tháng thứ ba là tháng cuối cùng của kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, mẹ bầu không nên vội chủ quan. Thời điểm này, cơ thể vẫn còn khá nhạy cảm dù mẹ bầu có thể cảm thấy không còn bỡ ngỡ với sự thay đổi trong cơ thể như trước nữa.

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Các bài yoga và nhảy zumba giúp bà bầu có thêm năng lượng ở tháng thứ 3 thai kỳ - Ảnh: Internet

Các bài tập với cường độ cao hơn có thể được áp dụng khi mẹ bầu mang thai tháng thứ ba. Mẹ bầu có thể tới phòng gym để tập các bài tạ nhẹ nhàng. Yoga vẫn là sự lựa chọn khá thích hợp, kể cả đối với những mẹ chưa bao giờ tập yoga thì mỗi ngày nên bỏ khoảng 20 phút cho một bài tập yoga toàn thân đơn giản.

Ngoài ra, nhảy zumba cũng là bộ môn phù hợp giúp bà bầu giảm tải căng thẳng, mệt mỏi và rèn luyện sức khỏe nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa thể dục với âm nhạc. Tuy nhiên, không nên nhảy quá mạnh hoặc đột ngột vì có thể gây ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi?

Bà bầu nên kiêng gì trong 3 tháng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai nhi?

Trong 3 tháng đầu, bà bầu cần tuyệt đối kiêng cử việc ăn các thực phẩm có hại, tránh các tư thế vận động không thích hợp để giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy đến cho thai nhi.

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