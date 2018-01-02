Bà bầu mấy tháng thì uống canxi, bạn đã biết chưa?

Mẹ bầu 02/01/2018 10:29

Hầu hết bà mẹ nào cũng biết Canxi là khoáng chất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Vì thế trong quá trình mang thai các mẹ luôn chú ý bổ sung loại chất này. Tuy nhiên, bà bầu mấy tháng thì uống Canxi thì chưa chắc các mẹ đã nắm rõ.

 Canxi đóng vai trò qua trọng trong sự hình thành hệ thần kinh, tim mạch và hỗ trợ sự phát triển xương, răng của thai nhi. Bên cạnh đó, Canxi còn giúp mẹ bầu không bị đau nhức, mệt mỏi và tránh được tình trạng co giật khi mang thai. Vì thế, bà bầu mấy tháng thì uống Canxi là sẽ giúp nạp đủ lượng Canxi cần thiết và không bị dư thừa gây ra một số trường hợp ngoài ý muốn là điều rất quan trọng, cần được quan tâm hàng đầu.

Bà bầu mấy tháng thì uống Canxi?

Canxi - Khoáng chất quan trọng đối với mẹ bầu
Canxi - Khoáng chất quan trọng đối với mẹ bầu. Ảnh internet

Theo các chuyên gia, nhu cầu bổ sung Canxi cho bà bầu rất cần thiết cho cả quá trình hình thành bào thai trong bụng mẹ cho đến khi sinh nở. Vì thế, ngay từ khi có thai, mẹ bầu đã phải bổ sung Canxi cho thể rồi, để giúp thai nhi có đủ “nguyên liệu” phát triển. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn cần bổ sung một lượng Caxi khác nhau chứ không phải là giai đoạn nào cũng giống giai đoạn nào.

Khi bổ sung Canxi để cơ thể bà bầu có thể hấp thụ được tối ưu thì uống sau bữa sáng 1 tiếng đồng hồ là thời điểm tốt. Lúc này cơ thể được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tự tổng hợp được vitamin D để chuyển hóa và hấp thu Canxi nhanh chóng từ thành ruột vào mạch máu. Bà bầu không nên uống Canxi vào buổi tối vì thời gian này cơ thể ít vận động sẽ bị khó ngủ và sỏi thận.

Để biết được chính xác tình trạng Canxi của cơ thể thiếu hay thừa bà bầu nên đi kiểm tra để bổ sung cho phù hợp. Trung bình, nhu cầu Canxi của bà bầu trong từng giai đoạn như sau:

- 3 tháng đầu bà bầu cần bổ sung 800mg Canxi mỗi ngày.

- 3 tháng giữa thai kỳ lượng Canxi bà bầu cần bổ sung là 1000mg/ngày.

- Trong những tháng cuối thai kỳ bà bầu cần bổ sung 1500mg/ngày.

Ngay từ khi mang thai bà bầu đã cần bổ sung Canxi
Ngay từ khi mang thai bà bầu đã cần bổ sung Canxi. Ảnh internet

Nếu không bổ sung đầy đủ Canxi trong các giai đoạn này, thai nhi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, còi xương bẩm sinh, chiều cao phát triển kém và người mẹ dễ bị đau khớp, tê chân, mệt mỏi và nặng hơn là hạ Canxi huyết gây co giật là điều khó tránh khỏi.

Những điều cần biết khi bổ sung Canxi cho mẹ bầu

- Những thực phẩm giàu Canxi cho mẹ bầu cần bổ sung trong bữa ăn hàng ngày như: sữa, sữa chua, đậu phụ, pho mát, rau có màu xanh, đậu đen, hải sản.

- Ngoài bổ sung Canxi từ thực phẩm, mẹ bầu nên bổ sung thêm Canxi bằng viên uống. Vì trong quá trình mang thai nhu cần Canxi sẽ tăng lên theo từng giai đoạn. Trong khi đó, lượng Canxi trong thức ăn khi trải qua quá trình chế biến sẽ bị thất thoát một lượng đáng kể, như vậy cơ thể sẽ không nạp đủ lượng Canxi cần thiết.

Ngoài bổ sung Canxi từ thực phẩm mẹ bầu cần bổ sung thêm Canxi từ viên uống
Ngoài bổ sung Canxi từ thực phẩm mẹ bầu cần bổ sung thêm Canxi từ viên uống. Ảnh internet

- Nếu chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, cung cấp khá lớn lượng Canxi cơ thể mẹ bầu cần thỉ nên giảm liều lượng viên uống Canxi trực tiếp. Mẹ bầu không được bổ sung viên uống Canxi tùy tiện mà cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể về liều lượng, thời gian uống….

- Mỗi lần cơ thể bà bầu chỉ có thể hấp thụ được tối đa 500mg Canxi. Vì thế mẹ bầu cần chia nhỏ thành nhiều lần để uống Canxi để tránh tình trạng lãng phí.

- Trong quá trình bổ sung Canxi, mẹ cần cũng cần thường xuyên phơi nắng khoảng 15 phút/ngày (phơi nắng trước 9h sáng) để cơ thể tự tổng hợp vitamin D, giúp chuyển hóa và hấp thu Canxi một cách tốt nhất.

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Tránh tăng cân nhiều khi mang thai thì mẹ bầu nên ăn gì?

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