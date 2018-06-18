Tinh bột cung cấp nguồn năng lượng chính cho cơ thể nhưng để tránh tăng cân quá nhiều, bà bầu chỉ ăn vừa đủ 1-2 chén cơm mỗi ngày và hạn chế ăn sau 8 giờ tối.

Để giải đáp thắc mắc bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối , các mẹ bầu cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng và đúng cách giúp thai nhi tăng cân và chào đời khỏe mạnh như sau:

Đây là nhóm chất cần thiết trong cả thai kỳ nhưng đặc biệt trong 3 tháng cuối, bà bầu cần bổ sung khoảng 1500mg canxi và 27mg sắt mỗi ngày để giúp thai nhi phát triển hệ xương chắc khỏe khi ra đời.

Ngoài tinh bột có trong cơm, bà bầu có thể thay thế một phần bằng gạo lức hoặc các loại ngũ cốc, bột mì, các loại đậu…

Bà bầu cần bổ sung khoảng 1500mg canxi -Ảnh: Internet

Các thực phẩm giàu canxi như: hải sản, các loại cá, tôm, tép nhỏ… và các thực phẩm giàu sắt như: thịt bò, bí đỏ, gan động vật...

Đạm (protein)

Bà bầu cần bổ sung đạm có nhiều trong trứng, thịt, cá, sữa và các loại đậu -Ảnh: Internet

Đạm được xem là nguyên vật liệu xây dựng và tái tạo mọi tế bào nên ưu tiên đạm trong khẩu phần ăn sẽ rất tốt cho cả mẹ và con. Đạm có nhiều trong trứng, thịt, cá, sữa và các loại đậu.

Chất béo

Nếu tìm hiểu xem bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối thì không nên bỏ qua chất béo. Bởi chất béo với liều lượng vừa phải sẽ cung cấp năng lượng và giúp hấp thu vitamin tốt hơn. Chất béo có nhiều trong trong mỡ, dầu, thịt cá…

Sữa

Uống sữa giúp thai nhi tăng cân, phát triển xương và chiều cao ngay từ trong bụng mẹ -Ảnh: Internet

Để giúp thai nhi tăng cân, phát triển xương và chiều cao ngay từ trong bụng mẹ, nhất là trong những tháng cuối thai kì, bà bầu nên uống 2-3 ly sữa mỗi ngày vào bữa phụ.

Uống 2-3 ly sữa mỗi ngày -Ảnh: Internet

Nên chọn những loại sữa tốt, có bổ sung canxi cùng các dưỡng chất như DHA, cholin, kẽm…

Vitamin và chất khoáng

Đây là nhóm chất cần thiết, dù liều lượng ít nhưng bắt buộc phải có trong mỗi bữa ăn của bà bầu. Bà bầu có thể bổ sung vitamin và chất khoáng với các loại trái cây, rau củ hay thịt, cá, nội tạng…

Bà bầu có thể bổ sung vitamin và chất khoáng với các loại trái cây, rau củ -Ảnh: Internet

Như vậy, với chế độ dinh dưỡng từ các nhóm thực phẩm trên, mong rằng việc bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối không còn khó khăn. Chỉ cần thực hiện đều đặn và hợp lý, cân nặng và sức khỏe sẽ luôn được đảm bảo cho cả mẹ và con.

Chúc bà bầu luôn khỏe và “vượt cạn” thành công!