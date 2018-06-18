Ăn uống lành mạnh với một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý trong 3 tháng cuối không chỉ giúp bà bầu có sức khỏe tốt để “vượt cạn” mà còn giúp thai nhi tăng cân và chào đời khỏe mạnh. Vậy bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết đâu là thực phẩm cần cho sức khỏe và cân nặng của con, mẹ nhé!
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1. Những lưu ý khi bà bầu tăng cân 3 tháng cuối
- Tăng cân vừa đủ, tránh tăng cân quá mức: Muốn thai nhi tăng cân thì đồng nghĩa với việc bà bầu cũng tăng cân. Nếu bà bầu tăng cân quá mức, cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm khi sinh. Theo đó, bà bầu cần ghi nhớ mức trọng lượng cần tăng trong 3 tháng cuối: chỉ tăng khoảng 3-5kg.
- Luôn thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa các chất kích thích như cà phê, thuốc lá, rượu, bia… cũng như các loại thực phẩm, mỹ phẩm có nhiều chất độc hại cho sức khỏe bà bầu.
- Tập thể dục đều đặn để giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, phòng tránh bệnh tật. Hạn chế tối đa những bài tập cường độ mạnh, chỉ nên chọn những bài tập thư giãn, nhẹ nhàng.
2. Chế độ ăn giúp thai nhi tăng cân trước khi ra đời
Để giải đáp thắc mắc bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối, các mẹ bầu cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng và đúng cách giúp thai nhi tăng cân và chào đời khỏe mạnh như sau:
- Tinh bột
Tinh bột cung cấp nguồn năng lượng chính cho cơ thể nhưng để tránh tăng cân quá nhiều, bà bầu chỉ ăn vừa đủ 1-2 chén cơm mỗi ngày và hạn chế ăn sau 8 giờ tối.
Ngoài tinh bột có trong cơm, bà bầu có thể thay thế một phần bằng gạo lức hoặc các loại ngũ cốc, bột mì, các loại đậu…
- Sắt và canxi
Đây là nhóm chất cần thiết trong cả thai kỳ nhưng đặc biệt trong 3 tháng cuối, bà bầu cần bổ sung khoảng 1500mg canxi và 27mg sắt mỗi ngày để giúp thai nhi phát triển hệ xương chắc khỏe khi ra đời.
Các thực phẩm giàu canxi như: hải sản, các loại cá, tôm, tép nhỏ… và các thực phẩm giàu sắt như: thịt bò, bí đỏ, gan động vật...
- Đạm (protein)
Đạm được xem là nguyên vật liệu xây dựng và tái tạo mọi tế bào nên ưu tiên đạm trong khẩu phần ăn sẽ rất tốt cho cả mẹ và con. Đạm có nhiều trong trứng, thịt, cá, sữa và các loại đậu.
- Chất béo
Nếu tìm hiểu xem bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối thì không nên bỏ qua chất béo. Bởi chất béo với liều lượng vừa phải sẽ cung cấp năng lượng và giúp hấp thu vitamin tốt hơn. Chất béo có nhiều trong trong mỡ, dầu, thịt cá…
- Sữa
Để giúp thai nhi tăng cân, phát triển xương và chiều cao ngay từ trong bụng mẹ, nhất là trong những tháng cuối thai kì, bà bầu nên uống 2-3 ly sữa mỗi ngày vào bữa phụ.
Nên chọn những loại sữa tốt, có bổ sung canxi cùng các dưỡng chất như DHA, cholin, kẽm…
- Vitamin và chất khoáng
Đây là nhóm chất cần thiết, dù liều lượng ít nhưng bắt buộc phải có trong mỗi bữa ăn của bà bầu. Bà bầu có thể bổ sung vitamin và chất khoáng với các loại trái cây, rau củ hay thịt, cá, nội tạng…
Như vậy, với chế độ dinh dưỡng từ các nhóm thực phẩm trên, mong rằng việc bà bầu ăn gì để thai nhi tăng cân 3 tháng cuối không còn khó khăn. Chỉ cần thực hiện đều đặn và hợp lý, cân nặng và sức khỏe sẽ luôn được đảm bảo cho cả mẹ và con.
Chúc bà bầu luôn khỏe và “vượt cạn” thành công!