Nắm được ngày dự sinh của con là điều mà bố mẹ rất mong đợi. Các bác sĩ sẽ thông báo cho biết ngày dự sinh sau khi siêu âm thai lần đầu. Để yên tâm về độ chính xác của kết quả siêu âm này, bạn có thể thử đối chiếu với một vài cách tính tuổi thai sau đây nhé:

Thông thường, một thai kỳ sẽ có từ 38-40 tuần. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mẹ bầu sinh sớm hơn trong tuần thứ 36 trở đi hoặc sinh muộn tận tuần thứ 42. Các mẹ sinh con đầu lòng thường sẽ sinh bé sớm hơn ngày dự sinh từ 1 tuần tới 10 ngày.

Theo các bác sĩ sản khoa, cách tính tuổi chung nhất cho bé từ khi còn trong bụng mẹ đó là tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng.

Phải tính tuổi thai sao cho chính xác là công việc khó khăn bởi không phải mẹ nào cũng xác định chính xác được là mình đậu thai trong lần quan hệ nào?

Mẹ bầu có thể tính ngày dự sinh dựa vào chu kỳ kinh nguyệt

Như vậy, nếu muốn áp dụng phương pháp này đòi hỏi các mẹ phải nhớ rõ ngày bắt đầu có máu kinh của kỳ kinh cuối, trước khi có thai.

Các mẹ có thể áp dụng công thức sau:

Ngày dự sinh: Ngày bắt đầu cho kỳ kinh cuối + 7

Tháng dự sinh: Tháng có kinh cuối cùng - 3

Năm dự sinh: Nếu tháng cuối kỳ sinh kinh là 1, 2, 3 thì năm dự sinh sẽ được giữ nguyên. Còn với tháng 4 tới tháng 12 thì cộng thêm 1 năm.

Người mẹ cần nhớ đúng ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối để tính tuổi thai chính xác nhất

Hoặc bạn có thể áp dụng cách đơn giản đó là xác định ngày đầu kỳ kinh cuối rồi cộng thêm 40 tuần là sẽ có được ngày dự sinh chính xác.

2. Dựa vào ngày thai máy đầu tiên

Tính ngày sinh dựa vào thời gian thai cử động

Trong ngày thai máy đầu, các mẹ sẽ cảm nhận được sự chuyển động của bé. Tuy rằng đây là cách tính tuổi và dự sinh truyền miệng nhau, nhưng khá hiệu quả. Bạn có thể áp dụng công thức sau:

Mang thai lần đầu: Ngày thai máy đầu tiên + 22 tuần

Mang thai lần sau: Ngày thai máy đầu tiên + 24 tuần

3. Dựa vào chiều cao tử cung

Tính tuổi thai chính xác giúp mẹ có thể chuẩn bị thật tốt tinh thần và sức khỏe để chuẩn bị chào đón bé yêu ra đời

Đo chiều cao tử cung là cách mà các bác sĩ sẽ áp dụng nhiều trong thời gian siêu âm, thai chưa phát triển.

Dựa trên tiến hành đo độ dài phía trên khớp mu của tử cung, các bác sĩ sẽ có được chỉ số độ dài và áp dụng công thức sau:

Tuổi thai = (chiều cao tử cung/4) + 1

4. Dựa trên kết quả siêu âm

Cách tính tuổi thai theo siêu âm sẽ không phải dựa vào ngày mất kinh hay ngày thụ thai.

Tính tuổi thai dựa trên kết quả siêu âm

Nếu thai nhi được 5 tuần tuổi thì ta có thể nhận ra 1 cực thai. Khi thai được 7- 8 tuần nhịp đập của tim thai sẽ rõ ràng hơn. Chiều dài đầu –mông của thai nhi sẽ được đo ở ở tuần 5-12

Để xác định tuổi thai ở tuần 20 đến tuần 30, mẹ có thể áp dụng một phương pháp rất đáng tin cậy khác đó là đo đường kính lưỡng đỉnh của thai (2 đỉnh thai cùng một lúc)

Trong giai đoạn này, sự phát triển của thai nhi sẽ tăng dần và nhanh. Số đo chính xác nhất sẽ nằm ở tuần 20-24.Tuy nhiên, kết quả siêu âm sẽ giảm độ chính xác sau khi đo ở tuần 30.

5. Căn cứ vào đường kính túi thai

Dựa vào đường kính túi thai là cách giúp dự đoán tuổi cho giai đoạn mang thai sớm ở các mẹ bầu. Đây là phương pháp được áp dụng hiệu quả với các mẹ mang thai sớm và thai nhi dưới 6 tuần tuổi. Khi túi thai lớn sẽ khó xác định tuổi.

Dựa vào đường kính túi thai để dự đoán tuổi

Mẹ bầu có thể áp dụng công thức để có bảng tính tuổi chính xác:

Túi thai đường kính 5mm sẽ tương ứng tuổi thai khoảng 4 tuần tuổi

Túi thai đường kính 10mm sẽ tương ứng tuổi thai khoảng 5 tuần tuổi

Túi thai có kích thước 20mm sẽ tương ứng tuổi thai khoảng là 6 tuần tuổi

6. Tính tuổi thai theo ngày quan hệ và rụng trứng

Thông thường, sau khi trứng rụng sẽ tồn tại lại trong cơ thể của phụ nữ 24 giờ để kết hợp cùng tinh trùng phát triển thành phôi thai.

Để xác định được ngày thụ thai đầu tiên, ta có thể căn cứ vào điều này kết hợp với cách tính ngày trứng rụng và ngày quan hệ tình dục dẫn tới thụ thai.

Tính tuổi thai theo ngày quan hệ và rụng trứng

Sau khi có được chính xác ngày thụ thai đầu tiên, ta chỉ cần cộng thêm khoảng 266 ngày (tương đương 38 tuần) là sẽ tính được tuổi thai nhi. Với cách này bạn hoàn toàn có thể tính chính xác tuổi thai vào biết được ngày dự sinh.

Để xác định được tuổi thai theo ngày quan hệ và rụng trứng đòi hỏi chị em phải có chu kỳ kinh đều. Đồng thời, chị em phải nắm chính xác ngày quan hệ gần nhất với ngày rụng trứng.

Hi vọng với cách tính tuổi thai cực chuẩn xác vừa chia sẻ trên sẽ giúp cho các mẹ hiểu về cách tính tuổi thai và có thể dễ xác định đươc chính xác tuổi thai của bé hơn. Đây là mẹo hay để mẹ thiết lập chế độ dinh dưỡng cân bằng, phân chia thời gian nghỉ ngơi hợp lý và giúp bé phát triển toàn diện, khỏe mạnh.