5 cách giảm cân cấp tốc cho mẹ sau sinh không mất sữa, không cần nhịn ăn

Mẹ bầu 21/05/2018 09:17

Không còn lo ngại mỡ bụng hàng đống sau sinh nữa, dưới đây là cách giảm cân cấp tốc cho mẹ bầu mà chẳng cần nhịn ăn hay tập thể dục nặng nhọc, vẫn đảm bảo đủ sữa cho con bú.

Không ít chị em phụ nữ thường tự hỏi làm thế nào để cơ thể trở lại vóc dáng thời thiếu nữ sau khi sinh. Ngay từ khoảnh khắc em bé bắt đầu lớn dần lên trong bụng, nhiều mẹ đã tìm cho mình cách cách giảm cân cấp tốc sau sinh.

Tuy nhiên, trong thời gian mang thai và cho con bú, mẹ bầu phải ăn uống đủ chất để có đủ dinh dưỡng nuôi em bé, việc giảm cân cũng không hề dễ dàng như người bình thường. Vậy làm cách nào để mẹ bầu có thể giảm cân sau sinh mà không mất sữa? Dưới đây là một số phương pháp giúp mẹ bầu giảm mỡ bụng sau sinh, đặc biệt là sinh mổ, giúp lấy lại dáng vóc cân đối nhanh nhất.

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Giảm cân là điều đầu tiên phụ nữ nghĩ đến sau khi sinh con - Ảnh: Internet

Chia nhỏ bữa ăn

Chia nhỏ bữa ăn là cách giảm cân sau sinh nhanh nhất mà không làm mẹ mất sữa. Thay vì ăn 3 bữa chính với khối lượng thức ăn khổng lồ, bạn hãy chia nhỏ lượng thức ăn ra thành 6-8 bữa mỗi ngày để giúp cơ thể không bị quá no, giúp dạ dày co dần lại và bụng không bị phình ra, tích mỡ.

Chia nhỏ bữa ăn kết hợp uống đủ nước giúp mẹ sau sinh thải bớt độc tố ra khỏi cơ thể và các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh giúp mẹ bầu giảm cân cấp tốc sau sinh đó là loại bỏ bớt những chất béo có hại từ các thực phẩm xào, chiên rán ngập dầu. Đừng hi vọng mình có thể giảm ăn sau sinh hoặc chỉ ăn rau củ, hoa quả tươi là có thể giảm cân mà không ảnh hưởng tới em bé. Phụ nữ sau sinh cần ăn nhiều để hồi sức sau khi “vượt cạn” và để có sữa nuôi em bé.

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Chế độ ăn lành mạnh giúp mẹ đủ sữa và tiêu mỡ tự nhiên - Ảnh: Internet

Lựa chọn một bữa ăn với các loại thực phẩm như thịt nạc, rau xanh, cá ngừ, cá hồi, trứng, thịt gà, sữa chua,... là chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp mẹ bầu nhanh chóng giảm cân sau sinh. Ngoài ra, mẹ bầu cũng cần phải bổ sung các loại ngũ cốc nguyên hạt và trái cây tươi để tăng cường vitamin và chất béo có lợi omega-3.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh cần phải được cắt hoàn toàn đường kính – thủ phạm gây tiểu đường và béo phì ở phụ nữ sau sinh. Những thức ăn ngọt như chè, kem, bánh ngọt tuy hấp dẫn nhưng mẹ bầu muốn giảm cân nhất định phải tránh.

Cho em bé bú mẹ

Cho con bú là liệu pháp giảm cân tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần chọn 1 tư thế ngồi thoải mái cho con bú là có thể giảm đc 300-500 calo mỗi ngày, tương đương với vài tiếng chạy bộ.

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Cho em bé bú giúp mẹ giảm lượng calo đáng kể trong 1 ngày - Ảnh: Internet

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc không hề gây tăng cân mà là một cách hiệu quả giúp mẹ bầu giảm căng thẳng, mệt mỏi, lấy lại năng lượng sau một ngày dài vất vả chăm con. Đây là biện pháp hữu ích giúp mẹ bầu cảm thấy tràn trề sức sống và khỏe mạnh hơn mà không cần phải ăn quá nhiều thức ăn.

Tập thể dục tại nhà

Không chỉ điều chỉnh lại chế độ ăn và nhịp sinh hoạt mà mẹ bầu có thể giảm cân nhanh bằng việc hoàn toàn ngồi một chỗ, không vận động. Vận động nhẹ nhàng với các bài tập thể dục tại nhà giúp mẹ sau sinh giảm được đáng kể lượng mỡ thừa dưới bụng.

Hãy bắt đầu bằng việc đi lại thường xuyên vòng quanh nhà, leo cầu thang từ từ rồi tăng dần tần suất hoạt động lên. Mẹ sau sinh cũng có thể tập thể dục bằng cách nằm ngửa, giữ em bé thật chặt rồi nâng lên và hạ xuống. Tư thế đứng thẳng, bế bé rồi xoay người cũng là một hình thức tập thể dục nhẹ nhàng cho cả mẹ và con.

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