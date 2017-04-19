Uống ly nước rẻ tiền mà hiệu quả này mỗi sáng, mỡ thừa dày đến mấy cũng biến mất cấp tốc

Luyện tập 19/04/2017 14:56

Công thức pha chế nước uống với nguyên liệu cực kì rẻ tiền này sẽ giúp đánh bay mỡ thừa hiệu quả.

Mỡ thừa luôn là cơn ác mộng của rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Có rất nhiều lí do khiến mỡ thừa tích tụ trên cơ thể như lối sống, chế độ ăn uống. Đặc biệt, đối với mỡ thừa đã tích tụ lâu ngày thì việc loại trừ chúng lại càng khó khăn và đòi hỏi sự kiên trì gấp nhiều lần. Các bạn có thể tham khảo công thức pha chế nước uống đánh bay mỡ thừa sau đây để có vóc dáng thon thả và cân đối hơn.

Công dụng của nước

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Nước có công dụng thanh lọc, ngăn ngừa các chất béo và chất thừa tích tụ lại trong cơ thể. Ảnh: Internet.

Nước là một tác nhân rất quan trọng trong quá trình thanh lọc cơ thể. Nó sẽ đưa các chất thừa tích tụ trong các cơ quan về bàng quang và đào thải chúng khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Uống nhiều nước cũng giúp chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Các chuyên gia khuyến cáo bạn cần uống 8 ly nước mỗi ngày, tùy thuộc vào cân nặng và thời tiết. Nên uống nhiều nước mỗi ngày và nên nhớ rằng nước lọc tốt hơn rất nhiều so với các loại nước khác như nước ép hoa quả, soda, nước ngọt và rượu. Tình trạng mất nước sẽ khiến cơ thể thiếu năng lượng và gây ra đau đầu. Chính vì thế, hãy uống nước càng nhiều càng tốt.

Nước uống đánh bay mỡ thừa

Bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau:

2 lít nước

1 quả quýt

½ trái bưởi

1 quả dưa leo

4 lá bạc hà

Đá bi

Nếu đang dùng thuốc chống căng thẳng, hãy thay bưởi bằng ½ trái chanh.

Uống ly nước rẻ tiền mà hiệu quả này mỗi sáng, mỡ thừa dày đến mấy cũng biến mất cấp tốc - Ảnh 2
Uống nước này vào mỗi sáng để đánh bay giảm mỡ thừa trong cơ thể. Ảnh: Internet.

Cách làm:

Cho tất cả nguyên liệu vào tô rồi để ngâm qua đêm. Uống nước này vào sáng hôm sau để thanh lọc và đánh bay mỡ thừa trong cơ thể.

Cần lưu ý, nên dùng các nguyên liệu hữu cơ và phải rửa thật sạch trước khi chế biến.

Công dụng của các nguyên liệu

Quýt có tác dụng làm tăng độ nhạy insulin và điều hòa đường huyết. Vitamin C cũng giúp đốt cháy mỡ thừa trong quá trình hoạt động của cơ thể.

Bưởi tăng cường hệ tiêu hóa và giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Dưa leo giúp cơ thể hấp thụ nhiều dưỡng chất hơn, giúp lợi tiểu và ngăn ngừa tình trạng đầy bụng.

Bạc hà giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng hơn.

Cần lưu ý rằng loại nước này không phải là 'thần dược' đánh tan mỡ nếu như không được kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện thể dục hợp lí.

*Thông tin mang tính tham khảo

(Nguồn: Organichealthuniverse)

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