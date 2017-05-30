Uống ly nước này rồi đi ngủ, giảm ngay 1kg và 1cm vòng eo vào sáng hôm sau

Luyện tập 30/05/2017 18:07

Nhiều phụ nữ đã uống thức uống này thử nghiệm trong 1 ngày và họ đã bất ngờ khi giảm khoảng 1cm vòng eo và gần 1kg, theo healthyfoodstar.

Giảm cân là vấn đề nan giải của hầu hết mọi người, kể cả nam giới. Thay vì phải luyện tập thể dục thường xuyên, có khá nhiều phương pháp giảm cân hữu hiệu như ăn kiêng hà khắc, thẩm mỹ tạo hình... Tuy nhiên, phương pháp giảm cân tự nhiên vẫn được lựa chọn nhiều không chỉ bởi tính hiệu quả mà còn an toàn cho sức khỏe.

Trong bàit? viết này, chúng tôi sẽ mang đến bạn công thức nước uống tuyệt vời giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả. Ngoài tác dụng đốt cháy chất béo, cốc nước uống lành mạnh này còn giúp giải độc cơ thể, cải thiện chức năng não bộ và tránh giữ nước lại trong cơ thể.

Nhiều người phụ nữ đã tham gia thử nghiệm phương pháp giảm cân này, và họ đã vô cùng ngạc nhiên khi giảm được gần 1kg cũng như 1cm vòng bụng chỉ qua một ngày (một đêm).

Đây là những gì bạn cần chuẩn bị thức uống giảm cân, giải độc tuyệt vời này:

Thành phần:

Uống ly nước này rồi đi ngủ, giảm ngay 1kg và 1cm vòng eo vào sáng hôm sau - Ảnh 1
Thành phần chính là bưởi hoặc cam.

-    1 chén nước ép bưởi /1 chén nước ép cam

-    1 muỗng cà phê mật ong

-    2 muỗng cà phê giấm táo

Lưu ý: Bạn có thể thay thế nước ép cam thay vì bưởi, tác dụng của 2 loại quả cùng họ này là tương tự nhau.

Hướng dẫn thực hiện:

Uống ly nước này rồi đi ngủ, giảm ngay 1kg và 1cm vòng eo vào sáng hôm sau - Ảnh 2

Cho tất cả cả vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn đến khi bạn có được một hỗn hợp nước mịn đồng nhất. Hoặc bạn cũng có thể cho vào cốc và khuấy thật đều trước khi uống.

Sử dụng:

Có 2 cách sử dụng hiệu quả cho bạn lựa chọn:

-    Nếu dùng ban ngày, hãy uống trước khi ăn trưa hoặc ăn tối.

-    Nếu dùng ban đêm, nên uống trước khi đi ngủ chừng 30 phút.

Trước khi thực hiện, hãy kiểm tra cân nặng và vòng eo. Sau đó, thực hiện liên tục trong 7 ngày và kiểm chứng lại kết quả mà bạn đạt được.

Ngoài công dụng giúp đốt cháy mỡ thừa, hỗn hợp sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bạn sẽ thấy sức khỏe tốt lên trông thấy.

Chúc bạn thành công.

Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 20 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 20 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ