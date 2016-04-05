Uống 1 ly thứ này trước khi ăn, giảm 4kg và 5cm vòng eo trong 2 tuần

Đây là phương pháp giảm cân từ hai nguyên liệu thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe và giá rẻ dành cho những người đang có mong muốn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, theo My iLife Style.

Thừa cân là tình trạng mà nhiều người mắc phải hiện nay, ngoàit? việc ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung thì thừa cân còn là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh khác như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao và cả bệnh về tim mạch.

Nếu bạn đang mắc phải tình trạng dư thừa cân nặng, đừng nên quá lo lắng vì công thức dưới đây giúp bạn giảm 4kg và 5cm vòng eo chỉ trong 2 tuần.

Thành phần cho công thức tuyệt vời này chỉ bao gồm chanh và cần tây. Hai nguyên liệu nhà bếp này đã được nhiều nghiên cứu chứng minh rằng có tác dụng giảm cân, đốt mỡ thừa nhanh chóng và an toàn cho sức khỏe.

Chuẩn bị:

- 400gr cần tây

- 1kg chanh

- 2 lít nước

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch chanh và cần tây. Cần tây cắt thành khúc nhỏ chừng 3cm, chanh cắt đôi vắt lấy nước, phần vỏ chanh thái sợi.

Bước 2: Cho cần tây, chanh và 2 lít nước vào nồi rồi đun sôi trên bếp lửa nhỏ trong khoảng 20 phút. Sau đó, tắt bếp và để hỗn hợp nguội hoàn toàn trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Bước 3: Khi hỗn hợp nguội, đổ một phần nước chanh vào khuấy đều. Sau cùng, chắt lọc lấy phần nước (vứt bỏ phần cần và vỏ chanh) cho vào chai rồi bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Cách dùng:

Bạn nên uống 3 ly mỗi ngày (chừng 200ml/ ly), uống trước mỗi bữa ăn chừng 30 phút. Uống đến khi hỗn hợp gần hết thì thực hiện tiếp theo công thức trên. Uống 2 tuần, bạn nên nghỉ 1 tuần rồi mới thực hiện tiếp nếu muốn.

Để giảm cân được như ý muốn, bạn nên cắt giảm lượng chất béo, đồ ngọt và chất béo.

Lưu ý: Không áp dụng cho phụ nữ mang thai, người mắc bệnh huyết áp thấp, hạ huyết áp.

Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-1-ly-thu-nay-truoc-khi-an-giam-4kg-va-5cm-vong-eo-trong-2-tuan-78594.html